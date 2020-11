Darum kündigt das Warnemünder Hotel Neptun etwa 500 Clubmitgliedern

Warnemünde

In der vergangenen Woche haben etwa 500 Clubmitglieder des Hotel Neptun einen Brief erhalten. Aus dem wird deutlich: Man kündigt ihnen die Mitgliedschaft. Das Hotel erklärt den Vorgang damit, dass man nicht sicher sagen könne, wann man neben den Übernachtungsgästen auch wieder die lokalen Stammgäste begrüßen könne.

Marika Vogt ist seit 22 Jahren Stammkundin des Hotel Neptun und besitzt eine Clubmitgliedschaft, die es ihr ermöglicht, die Angebote des Hauses – so etwa das Schwimmbecken, die Sauna oder auch den Sportbereich – zu nutzen. Doch der Brief, den die Rostockerin in der vergangenen Woche erhalten hat, enttäuscht sie.

Wie eine kleine Familie

Denn über die Jahre hat Vogt viele Freundschaften im Hotel geknüpft. „Immer wenn ich dort hingegangen bin, habe ich jemanden getroffen, den ich kannte – sowohl Personal als auch Gäste. Es war beinahe wie eine kleine Familie.“ Daher tue die Kündigung weh. Doch sie ist nicht alleine: Alle Bekannten, die über die gleiche Mitgliedschaft verfügen, haben diesen Brief erhalten.

Bereits seit dem 19. März dürfen sie das Hotel Neptun nicht mehr betreten. „Bis dahin war ich dreimal die Woche dort, bin geschwommen und habe die Sauna besucht.“ Doch der Lockdown macht ihr einen Strich durch die Routine.

Hotel Neptun : Klarheit und Planungssicherheit

Zwar hatte sie Verständnis für die Maßnahmen, die das Hotel während des Lockdowns einleitet. Denn um das Infektionsrisiko zu minimieren, konzentriert sich das Hotel auf das Kerngeschäft und lässt bis heute nur Übernachtungsgäste in das Haus. Doch nun, nach der Kündigung, störe sie jedoch das Gefühl, dass der Hotelgast mehr wert sei, als die lokale Stammkundschaft.

„Schließlich hätte man unsere Mitgliedschaft ja auch einfach weiter aussetzen und wieder aktivieren können, sobald Besuche für die Clubmitglieder wieder möglich sind“, sagt Vogt. Dies hatte das Hotel zwischenzeitlich auch gemacht. So hatte man einen „Time-Stop“ eingerichtet, also die Verträge der Clubkunden stillgelegt. Gäste, die keine Übernachtungen gebucht haben, durften seither nur das Haus betreten, wenn sie das Grillrestaurant Broiler oder das Weineck besuchten.

Warum hat man die Verträge also nicht weiter ausgesetzt? Das Hotel argumentiert, man habe die Entscheidung in beidseitigem Interesse getroffen. „So herrscht Klarheit und Planungssicherheit. Unsere Clubmitglieder haben nun die Möglichkeit, sich neu zu orientieren“, sagt Silke Greven, PR-Managerin im Hotel.

500 Mitglieder betroffen

Vor der Entscheidung – so steht es in der Kündigung – habe es eine Abstimmung mit dem hauseigenen medizinischen Beirat gegeben. Ergebnis: „Die aktuellen, coronabedingten Einschränkungen ermöglichen es uns auf absehbare Zeit leider nicht, die vertraglich vereinbarten Leistungen und Angebote für unsere Clubmitglieder im Neptun Spa fortzuführen“, sagt Greven. Insgesamt betreffe das etwa 500 Mitglieder.

Erst im vergangenen Jahr hat Vogt eine neue Dreijahresmitgliedschaft abgeschlossen und dafür knappe 2260 Euro bezahlt. Nun erhält sie anteilig den Betrag zurück. Doch zufrieden stellt sie dies nicht. „Ich habe das Gefühl, das Modell war dem Hotel eh ein Dorn im Auge und man wollte die Chance ergreifen, neue Angebote zu konzipieren.“

Zukünftige Angebote noch unklar

Wie die zukünftigen Modalitäten – sollten lokale Gäste wieder Zugang zum Hotel erhalten – aussehen könnten, sei noch nicht klar. „Welche Leistungen wir ab wann für unsere einheimischen Gäste in unserem Neptun Spa wieder anbieten können, werden wir der jeweiligen Situation und unserem eigenen Gesundheitsschutzkonzept anpassen“, sagt Greven.

Von Moritz Naumann