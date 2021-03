Rostock

Für Tim Perschke ist es ein Schock, als er am Wochenende an der Baustelle auf der Fläche zwischen der Volkshochschule und dem Hostel in der Lübecker Straße vorbeikommt. Vier junge Bäume liegen auf einem Schutthaufen – daneben die dazugehörigen Pflanzpfähle. „Sie wurden einfach rausgerissen und weggeworfen, als wären sie Müll. Dabei sind sie erst vor wenigen Jahren eingesetzt worden“, berichtet der Rostocker.

Perschke selbst befasst sich viel mit dem Thema Stadtgrün und ist entsetzt, wie an dieser Stelle mit der Natur umgegangen wird. „Gerade in der Buga-Stadt Rostock hätte ich ein anderes Vorgehen erwartet“, sagt er. Wünschenswert wäre seiner Ansicht nach eine Umsetzung der Bäume gewesen. „Dafür hätten sich bestimmt auch einige Freiwillige in der KTV gefunden, die mit angepackt hätten.“

Auf der Baustelle für die Stadthafenresidenz in der Lübecker Straße wird das Gelände aktuell nach Munition abgesucht. Quelle: Ove Arscholl

Umpflanzung nicht praktikabel

Weichen mussten die Jungbäume, weil sie genau auf dem Teil des Areals der zukünftigen Stadthafenresidenz gestanden haben, wo zukünftig das Wohnhaus stehen soll, erklärt Bauherr und Architekt Thomas Jäntsch. Eine Genehmigung zur Fällung sei nicht erforderlich gewesen, wie das Amt für Stadtgrün auf Anfrage bestätigt: „Nach Prüfung und Information an den Grundstückseigentümer sind die Bäume weder nach Baumschutzsatzung der Hansestadt noch nach Landesnaturschutzgesetz geschützt.“ In diesem Fall liege es im Ermessen des Grundstückseigentümers, ob eine kostenintensive Umpflanzung realisiert wird oder nicht.

Jäntsch hat sich dagegen entschieden – jedoch nicht leichtfertig, wie er betont. In Abstimmung mit einer Gartenbaufirma sei man allerdings zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Umsetzen nicht möglich gewesen wäre. „Es hätte einen zu großen Aufwand bedeutet, diese vier kleinen Bäume an einem anderen Platz wieder anwachsen zu lassen“, sagt er. Zudem wäre nicht sicher gewesen, ob es überhaupt funktioniert hätte. Stattdessen habe man sich dazu entschieden Ersatzpflanzungen zu leisten – und das nicht wenige. „Im Innenhof planen wir eine Parkanlage, die mit dreimal so vielen Bäumen bestückt sein soll.“

Erholungsraum mitten in der Innenstadt

Jäntsch ist sich sicher: „Die fertige Parkanlage wird nicht nur den unmittelbaren Nachbarn, sondern auch den Bewohnern der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gefallen. „Die Fläche wird viel schöner und grüner als sie vorher gewesen ist. Ein Erholungsraum mitten in der Innenstadt.“ Sie soll zukünftig nicht nur den Bewohnern der insgesamt 32 Wohneinheiten zur Verfügung stehen, sondern für alle da sein. „Wir haben hier eng zusammengearbeitet und ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Das gibt es so in der Hansestadt kein zweites Mal“, so der Architekt weiter.

Von Susanne Gidzinski