Rostock setzt in der Corona-Krise weiter Maßstäbe: In der Hansestadt sollen künftig alle Covid-19-Todesopfer obduziert werden. Das empfiehlt auch das Robert-Koch-Institut (RKI). Die Mediziner wollen so mehr über das Virus erfahren. Rostocks Senator Bockhahn fordert, dass die anderen Landkreise in MV nachziehen.