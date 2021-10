Darum wurde am Donnerstag die Warnemünder Bahnhofsbrücke gedreht

Rostock

Ein rot-weißes Flatterband versperrt am Donnerstagmorgen den Weg auf die Warnemünder Bahnhofsbrücke. Eine Frau mit Kinderwagen huscht schnell noch unter der Absperrung durch. Zahlreiche Schaulustige bleiben stehen, zücken ihre Handys, wollen Fotos von der gleich folgenden Drehung des Denkmals machen. „Ist denn schon wieder Stromfest?“, fragt ein Passant irritiert. „Nein, heute gibt es eine Brückendrehung ohne Fest“, erklärt Uwe Kessler vom Rostocker Tiefbauamt.

Zweimal im Jahr wird die Drehbrücke, die vom Bahnhof über den Alten Strom führt, gewartet. Dabei werden alle beweglichen Teile gesäubert, geschmiert und anschließend bewegt. „Wir machen hier alle Klappen auf und fetten die Gelenke. Anschließend testen wir das Drehgetriebe durch“, erklärt der Brückeningenieur. „Wenn man kein neues Fett nachgibt und das alte nicht bewegt, verharzt das und dann lässt sich die Brücke nicht mehr so bewegen.“

Brücke wird gedreht

Um kurz nach 10 Uhr hat auch der letzte Passant das Bauwerk verlassen, die Mitarbeiter vom Bauhof stellen sich in Position. Zwei von ihnen drehen unter großer Anstrengung an einem großen Rad – dabei wird ein Mechanismus in Gang gesetzt, der die Brücke an beiden Enden anhebt. Nun liegt sie nur noch mittig auf dem sogenannten Königszapfen. „Das ist wie bei einer Weihnachtspyramide. Die hat auch in der Mitte einen Drehpunkt, auf dem sie sich bewegt“, so Kessler. Während er das Geschehen von der Bahnhofsseite aus beobachtet, stehen Daniel Weischnors und Jörg Driemel vom Bauhof in der Mitte der Brücke und setzen kurbelnd die Rotation des Bauwerks in Gang.

Das Wahrzeichen Die Warnemünder Bahnhofsbrücke ist ein Technisches Denkmal aus dem Jahre 1903 und ein Wahrzeichen des Seebades. Die Drehung der Brücke war zunächst bis 1940 möglich, danach aufgrund von Lagerschäden nicht mehr. Eine komplette Rekonstruktion aller Brückenteile erfolgte 1991, anschließend war das Denkmal bis August 2000 wieder drehbar. Am 7. August 2000 rammte ein Fahrgastschiff, das einen technischen Defekt hatte, die Brücke und zerstörte das „Herzstück“ des Bauwerks, den Königszapfen, auf dem sich die Brücke dreht. In den Jahren 2004/2005 erfolgte die Reparatur, ein neuer Königszapfen wurde eingebaut. Im Dezember 2005 kam es erneut zu einem Zusammenstoß mit einem Fahrgastschiff, 2006 erfolgte eine erneute Reparatur. Im Jahr 2014 wurde die Drehmechanik grundlegend erneuert. Für das Jahr 2022 ist eine Teilinstandsetzung geplant.

Spektakel für Passanten

Was für die Arbeiter eine Routineprüfung ist, ist für die zahlreichen Passanten, die sich an beiden Enden versammelt haben, ein großes Spektakel. „Das sieht schon spannend aus. Das sieht man nicht alle Tage“, sagt Luisa Reincke aus Berlin. „Ich habe lange in Rostock gewohnt und sehe das zum ersten Mal.“ Auch Tony Ganswindt ist beeindruckt. „Wir sind erst mit der Fähre von Hohe Düne hierhergekommen und jetzt das“, sagt er. „Fährfahrt und Brückendrehung – für uns Berliner ist das aufregend.“ Dass sie eine halbe Stunde warten müssen, stört die beiden nicht. „Wir sind ja hier im Urlaub“, sagt sie lachend.

Begleitet von neugierigen Blicken drehen Daniel Weischnors und Jörg Driemel die Brücke Quelle: Katharina Ahlers

Kaum steht das Wahrzeichen im 90-Grad-Winkel quer zum Ufer, kümmern sich Kessler und sein Team um die Bauteile und Gelenke, an die sie bei geschlossener Brücke nur schlecht rankommen. Anschließend müssen Driemel und Weischnors wieder zurückkurbeln, bevor die Brücke wieder abgesenkt werden kann. „Das Absenken läuft geschmeidiger als das Anheben – Wartung und Pflege ist alles“, resümiert Mitarbeiter Mathias Munke.

Teilinstandsetzung geplant

Die Bahnhofsbrücke, so Kessler, sei grundsätzlich in keinem optimalen Zustand. „Wir bewerten solche Bauwerke mit Zustandsnoten. Diese liegt bei einer 2,5 – ab 4 müsste die Brücke gesperrt werden. Noch ist das ausreichend, aber es muss was getan werden.“

Uwe Kessler zeigt die verrosteten Stellen unter der Brücke. Diese sollen im April beseitigt werden. Quelle: Katharina Ahlers

Im April ist daher eine Teilinstandsetzung geplant. Vor allem Rost macht den Prüfern zu schaffen. Kessler zeigt auf Flächen unter der Brücke. „Auch wenn die Hauptflächen gut aussehen, haben wir hier kleinere Stellen, die mittlerweile einen starken Rostgrad erreicht haben, der behandelt werden muss“, sagt der Experte. Zudem soll der abgelaufene Gehwegbelag auf der Brücke an beiden Seiten entfernt und erneuert werden. „Das machen wir in Abschnitten, es wird keine Sperrung erforderlich sein.“

Von Katharina Ahlers