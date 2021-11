Rostock

Früher zog die Christuskirche am Schröderplatz in Rostock noch alle Blicke auf sich, heute wird er von der Deutschen Med dominiert. Wo einst das katholische Gotteshaus stand, schlafen heute Gäste in einem Hotel. Viele Ecken in der Hansestadt haben sich über die Jahrzehnte verändert – teilweise zum Besseren, „es gibt aber auch Orte, die sich zum Schlechteren entwickelt haben“, sagt Thorsten Czarkowski, wie der Fähranleger am Kabutzenhof beispielsweise.

Einen direkten Vergleich markanter Plätze und Straßen stellen er und Fotograf Ove Arscholl im neuen „Rostock-Album. Früher und heute“ an. Auf mehr als 100 Seiten nehmen die beiden mit auf eine fotografische Reise durch die Geschichte der Stadt. Das Buch ist im Hinstorff Verlag erschienen und ab sofort im Handel erhältlich.

Alte Aufnahmen stammen von Rostockern und Gästen

„Eigentlich sollte es gar keinen vierten Teil geben“, sagt Czarkowski, der zwischen 2014 und 2017 bereits drei Bildbände des Rostock-Albums herausgebracht hat. Sie erzählen die jüngere Geschichte der Hansestadt anhand von privaten Aufnahmen, eingesendet nach einem Aufruf via Facebook.

Im April dieses Jahres flammte dann doch die Idee auf, die alten Fotos aus heutiger Sicht nachzustellen – so nah am Original wie nur irgend möglich. „Das war manchmal gar nicht so einfach“, sagt Arscholl, der seit 2007 in Rostock lebt und bis heute für die OSTSEE-ZEITUNG arbeitet.

Denn manche Gebäude, die auf den historischen Bildern den Blick auf sich ziehen, stehen heute gar nicht mehr. Eine alte Kaufhalle im Kurt-Schumacher-Ring in Dierkow – damals noch die Allee der Bauschaffenden – ist längst weg, die umliegenden Blöcke gleichen einander stark. Doch ein ortskundiger Rostocker gab den entscheidenden Hinweis für die richtige Perspektive.

Zur Galerie Den historischen Fotos wird jeweils ein im Sommer 2021 aufgenommenes Foto entgegengestellt.

Die war immens wichtig, damit die Fotos aus dem Jahr 2021 dem Betrachter im Vergleich mit den alten Abzügen möglichst viel Wiedererkennungswert bieten. Manchmal musste er sich mitten auf die Straße stellen oder auf Straßenbahngleise, die es früher noch gar nicht gab, so der Fotograf.

„Für eine Aufnahme am Saarplatz habe ich sogar bei jemandem geklingelt, weil die offensichtlich aus einer Wohnung von oben gemacht wurde“, so Arscholl. Zwei Wochen lang war er im Sommer unterwegs zwischen der Innenstadt und Warnemünde, in Lütten Klein, Reutershagen und der Südstadt.

Immer mit dabei hatte er den Stapel alter Fotos, die Czarkowski und Hinstorff-Lektor Thomas Gallien zuvor ausgewählt hatten. Die beiden haben schließlich den fotografischen Stadtrundgang in eine ansehnliche Reihenfolge gebracht. Anhand kurzer Texte erzählt der Buchautor, von wem die alten Aufnahmen stammen und ein Stück der Geschichte, die sie abbilden.

Fast alle der alten Aufnahmen sind bereits einmal in den drei Bänden des Rostock-Albums erschienen. Viele stammen von Rostockern, aber auch von Gästen aus Dänemark oder der Schweiz. Für das neue Projekt musste Czarkowski, der selbst in Rostock aufgewachsen ist, aber alle Einsender noch einmal kontaktieren und darum bitten, ihre Fotos für das neue Werk nutzen zu dürfen. Eine organisatorische Mammutaufgabe. Die meisten hätten ihr Einverständnis gegeben, als sie von dem Projekt erfuhren.

Erste Käufer sind restlos begeistert

Seit Montag ist das „Rostock-Album. Früher und heute“ beim Hinstorff Verlag online erhältlich. Die ersten Reaktionen auf das neue Werk gab es bereits. „Heute angekommen mit der Post und ich bin richtig begeistert und glücklich. Danke, Hinstorff Verlag und Schöpfer dieses Bilderbuchs, über die schöne alte Heimat“, schreibt Ralf-Peter Oberüber auf Facebook. Andere sind noch in freudiger Erwartung auf den Moment, in dem sie es endlich in den Händen halten können.

„Echt krass ... Da bin ich groß geworden. Schön, zu sehen, wie es damals aussah“, schreibt Katrin Gatermann-Meier zu einer auf Facebook veröffentlichten Aufnahme von Günther Römer aus den 1950er Jahren. Darauf zu sehen sind die Petrikirche und das 1960 abgerissene Petritor.

Gut ein halbes Jahr hat das neue „Rostock-Album. Früher und heute“ von der Idee über die Umsetzung bis zum Druck in Anspruch genommen. Am Ende haben es aber nicht alle zunächst ausgesuchten Aufnahmen in den Band geschafft. Ob sie diese für einen weiteren Edition nutzen werden, lassen die Macher zunächst offen. Dabei bleibt das Fazit: „Es hat wirklich unglaublich Spaß gemacht“, sagt Fotograf Arscholl. Und auch Publizist Czarkowski schmunzelt verheißungsvoll.

Von Katrin Zimmer