Warnemünde

Im Warnemünder Dock Inn Hostel fliegen aktuell die Fäuste. Die Schlägerei der Gäste in der Lobby ist aber gewollt – denn es handelt sich bei den Jugendlichen um Nachwuchsboxer aus Deutschland, Irland und der Ukraine, die sich für ein Turnier im Ostseebad treffen.

„Die Kämpfe sind am 7. Februar gestartet und laufen noch am 8 und 9. Februar weiter“, sagt Petra Cavet vom Hostel. Zuschauer seien dabei gern willkommen, der Eintritt ist frei. Geboxt wird immer zwischen 14 und 18 Uhr. Bei dem sogenannten Round-Robin-Turnier tritt jeder Sportler gegen jeden anderen der gleichen Gewichtsklasse einmal an. Am Ende zählen die meisten Siege.

Hostel-Lobby ist ideale Mehrzweckfläche

Dass die Hostel-Lobby nicht nur als Treffpunkt und Essensraum dient, ist nichts Besonderes. „Wir hatten ja auch schon Ausstellungen, Märkte, Musik oder Theater hier“, sagt Petra Cavet. Auch sportlich wurde die Fläche schon genutzt – allerdings für Yoga-Einheiten und nicht zum Boxen.

Die Idee dafür hatte Dock-Inn-Chef Christoph Krause gemeinsam mit Jan Golla, dem Geschäftsführer und Jugendwart des Boxverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Der 6x6 Meter große Ring steht mitten in der Lobby. Zuschauer könnten also neben dem Live-Sportevent auch Kaffee trinken oder etwas essen. 150 Interessenten finden Platz.

Sushi, Schreiben und Reisen entlang der Seidenstraße

Der Betrieb im Hostel würde durch die Veranstaltung nicht gestört. Außerdem sind die jungen Boxer selbst Gäste im Haus. „Es ist wie ein internationaler Sport-Austausch, die Teilnehmer sind 15 und 16 Jahre alt“, weiß Petra Cavet. In der deutschen Mannschaft seien Boxer aus Mecklenburg-Vorpommern sowie Baden-Württemberg.

Wenn die Sportler wieder abgereist sind, gibt es im Dock Inn wieder Veranstaltungen ganz anderer Art. So sind in der kommenden Woche unter anderem eine Artnight zum gemeinsamen Malen sowie eine Sushi-Session geplant. Zudem können sich Besucher im Februar auch noch auf einen Handlettering-Workshop freuen. Wer Reise-Inspirationen sucht, kann sich noch bis Ende Februar im Hostel eine Ausstellung zum Thema „Radzelten entlang der Seidenstraße“ mit Impressionen aus Kirgistan und Tadschikistan anschauen.

Lesen Sie auch:

Von Claudia Labude-Gericke