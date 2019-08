Warnemünde

Wer ein Fischbrötchen essen möchte, ist in Warnemünde richtig. Zu bekommen sind sie an vielen Ständen am alten Strom, auf der Mittelmole oder im Zentrum des Ostseebades. Die kleinen Snacks gibt es in verschiedenen Variationen: Bismarckhering, Lachs, Krabben, Fischfrikadelle, Brathering oder Matjes. Für Fisch-Fans sei immer etwas dabei. Eine wichtige „Grundlage“ für die Leckerei sei jedoch vor allem ein „knackiges Brötchen“, so Ellen Keck von dem Familien-Unternehmen Min Herzing.

Täglich werden mehr als 400 Brötchen verkauft

Das Geschäft existiert seit 1991 und besitzt neben einem Restaurant zwei Verkaufswagen. „Wir wollten immer bei einer Sache bleiben“, erzählt die 62-Jährige. Deshalb kam auch nie in Frage, „Bratwurst oder anderes Essen“ zu verkaufen. Schon zu DDR-Zeiten hatte ihre Mutter einen Fischladen in der Poststraße am Warnemünder Kirchenplatz. Heute befindet sich am gleichen Ort das Restaurant von Min Herzing, in dem es ausschließlich Fischgerichte gibt.

Matjes sei das meistgekaufte Fischbrötchen. In dem traditionellen Restaurant wird der Hering in fünf Variationen angeboten: mit Kräutern, geräuchert, in Öl eingelegt, nach holländischer oder Wismarer Art. Ellen Keck schmeckt die holländische Art am besten. „Dieser salzige Geschmack auf einem frischen Salatblatt mit Zwiebeln ist einfach toll“, erzählt die Warnemünderin. Im Schnitt gehen an ihren Verkaufswagen täglich etwa 400 Brötchen über die Ladentheken.

So wird der Matjes hergestellt Die ursprüngliche Herstellung soll im Mittelalter von Niederländern entwickelt worden sein. Genutzt wird dabei ein Hering, der noch nicht seine Geschlechtsreife erlangt hat und besonders mild vom Geschmack sei. Vor dem Einlegen werden die Kiemen entfernt und der Fisch wird ausgenommen. Dabei werden Teile des Darms und die Bauchspeicheldrüse nicht angerührt. Durch die Enzyme in den Organen reift das Matjes-Fleisch und das Fischeiweiß wird besonders leicht verdaulich. Nach der Vorbereitung werden die Heringe für fünf Tage in einer Salzlake eingelegt. Traditionell wurden für die Lagerung Eichenfässer genutzt.

Die Brötchen seien „frisch“ und „authentisch“

Direkt beim Fischmarkt am Alten Strom in Warnemünde steht ein Stand von dem Unternehmen Aquaro. Petra Schütze arbeitet dort seit 20 Jahren. Jeden Tag werden dort 100 bis 200 Fischbrötchen verkauft. Matjes sei auch dort am stärksten gefragt. Die 59-Jährige isst am liebsten Fischbrötchen, wenn es etwas wärmer ist. Es sei dann „richtig erfrischen“, so Schütze. Ihr persönlicher Favorit ist neben Matjes aber der Brathering. Dieser zeichne sich durch einen säuerlichen Geschmack aus.

Der alte Fischmarkt ist für viele Menschen ein beliebter Ort zum Essen. Auch Stephanie Letsch verbringt oft ihre Mittagspause dort. Die 32-Jährige arbeitet als Hausdame in einem Warnemünder Hostel – und obwohl sie eigentlich keinen Fisch mag, holt sie sich dort gern Backfisch im Brötchen. „Da kann man sich sicher sein, dass keine Gräten drinnen sind“, so Letsch. „Würde ich Fisch mögen, fände ich das große Angebot super“, sagt Letsch. Toll sei auch, dass es schnell gehe. In ihrer Pause bleibt nämlich nicht viel Zeit für lange Wartezeiten.

Niko Weinheimer kommt aus der Nähe von Frankfurt am Main und isst sein Krabben-Brötchen als „Snack zwischendurch“. Ein Fischbrötchen gehöre für ihn bei einem Besuch in Rostock einfach dazu. „Bei uns haben wir so etwas nicht“, erklärt der 25-Jährige. Vor allem die Krabben gäbe es „auf diese Art“ nicht im Süden Deutschlands.

Ähnlich sehen es auch Markus und Yvonne Jäckel aus Berlin. Die beiden Gastronomen kommen gern auf den alten Fischmarkt. „Die Stände machen die Brötchen hier frisch und es ist richtig authentisch“, sagt Markus Jäckel. Ihm gefalle auch, dass das Essen nicht so fettig sei. Die beiden Berliner seien oft an der Ostsee – und Fischbrötchen gehören zu jedem Besuch dazu.

Von Dimitri Paul