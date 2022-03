Rostock

„Los, Casper! Du musst schnell in den Sauberpark!“ Die Kinder im Theaterzelt hält es kaum auf ihren Sitzen. Lautstark feuern sie den Jungen an. Schließlich hat das Müllmonster Grummel angekündigt, die schöne Grünanlage verwüsten zu wollen. Und das geht nun wirklich nicht, finden Klein und Groß, die an diesem Nachmittag auf den Rostocker Kastanienplatz gekommen sind.

Zur Galerie Im Theaterzelt auf dem Kastanienplatz in Rostock wird noch bis 10. April ein besonderes Stück gezeigt. Eine moderne Geschichte rund um die bekannteste Puppe der Welt.

Genau 400 Sitzplätze bietet das Zelt. Und die waren bis März 2020 auch regelmäßig voll, wenn Franziska Geisler und ihr Mann Robert Rosenbach mit ihrer Theater-Fabrik durch MV und den restlichen Norden tourten. Dann kam Corona – und damit zwei Jahre Zwangspause. Am 18. März haben sie ihr Zelt nun wieder an bewährter Stelle aufgebaut. „Ich musste erstmal schauen, wo alles liegt und ob noch alles da ist“, erzählt Robert Rosenberg, Puppenspieler in fünfter Generation. Als dann das erste Mal wieder der Vorhang aufging, war das für ihn mindestens so besonders wie für die Besucher. „Dennoch fühlte es sich so an, als wäre die letzte Vorstellung nur einen Tag und nicht zwei Jahre her gewesen. Nur in den Armen hab ich es gemerkt, die wurden schneller schwer“, erzählt der 40-Jährige grinsend. Kein Wunder, schließlich spielt er fast eine Stunde lang über Kopf mit den Puppen.

Eigenproduktion mit zwei Jahren Planung

Das neueste Stück der Bentwischer Theater-Fabrik ist eine Eigenproduktion. Zwei Jahre lang hat das Paar daran gearbeitet, sich die Geschichte ausgedacht, ein Drehbuch geschrieben, Figuren entworfen und dann Puppen schneidern lassen. „Ich wollte dem Kasper neues Leben einhauchen“, sagt Rosenbach mit Leuchten in den Augen. Seine Familie hat noch ganz alte Exemplare der wahrscheinlich berühmtesten Puppenspiel-Figur der Welt zu Hause. „Doch viele Kinder haben heutzutage kaum noch einen Bezug dazu“, bedauert er.

Sandra Lehmann (2. v. l.) aus Dummerstorf und Evelyn Penack aus Godow sind mit ihren Töchtern Anouk (4) und Leonie (4) ins Puppentheater gekommen. Quelle: Ove Arscholl

Bei Sandra Lehmann ist das anders. Nicht nur sie selbst kennt den Kasper aus ihrer Kindheit. Auch Tochter Anouk (4) ist die Figur ein Begriff. „Ich finde nicht nur die Länge des Stückes gut für Kinder geeignet, sondern auch die Geschichte selber“, sagt die Dummerstorferin nach der Aufführung. Puppenspieler Rosenbach hat nicht nur den Anfangsbuchstaben von Kasper verändert, sondern die Figur auch in die Neuzeit geholt. Zusammen mit seinem Hund Wuschel achtet Casper darauf, dass die Natur sauber bleibt und Umweltsünder keine Chance haben. Da muss sich Müllmonster Grummel in Acht nehmen. Und auch Herr Ulrich vom Ordnungsamt kennt keinen Spaß, wenn der Sauberpark verunstaltet wird.

Während die Kinder den Wettstreit zwischen Gut gegen Böse lautstark unterstützen, müssen auch manche Eltern grinsen. Über die niedlichen Puppen und kleine Witze, wenn Robert Rosenbach mit dem Publikum interagiert. Dass er alle Rollen – und damit immerhin sieben Puppen – alleine bewegt und spricht, wissen auf der anderen Seite des Vorhangs nicht viele Zuschauer. Und wenn, dann sorgt es für Hochachtung.

Ganz begeistert ist auch Evelyn Penack, die mit Tochter Leonie gekommen ist. „Wir waren auch schon bei Peppa Wutz und bei Mascha und der Bär im Puppentheater. Aber der Casper hier ist jetzt meine Lieblingsfigur“, sagt die Besucherin aus Godow. „Nicht nur, dass die Puppen toll sind. Auch der Inhalt der Geschichte ist sehr schön, kindgerecht und wichtig“, bilanziert sie. Der Eintrittspreis sei deshalb gut investiert.

Zusätzliche Vorstellungen mit dem Grüffelo

Solches Lob freut die Theater-Betreiber. Noch bis 10. April wird der moderne Casper an sieben Tage pro Woche gespielt, sobald mehr als 20 Besucher zur Vorstellung kommen. Denn steigende Kosten machen auch vor den Schaustellern nicht Halt. Neben der Eigenproduktion haben Franziska Geisler und Robert Rosenbach noch eine ihrer beliebtesten Puppen mit zum Kastanienplatz gebracht.

Keine Angst vor braunen Zotteln: Der vierjährige Tore wird vom Grüffelo und Puppenspieler Robert Rosenbach begrüßt. Quelle: Ove Arscholl

Zusätzlich zu Casper wird der bekannte Grüffelo an sechs Tagen im April aufgeführt. „Mit dieser Puppe fing vor zehn Jahren alles an“, erinnert sich Franziska Geisler, die in diesem Stück die Maus spielt. So beliebt wie als Buch sei der Grüffelo auch als Puppenspiel. Deshalb wird die zottelige braune Puppe auch weiterhin dazu gehören. So wie es anläuft, werden aber auch der Casper und seine Freunde nach dieser Saison nicht so schnell wieder verschwinden. Die Renaissance der klassischen Figur – im Theaterzelt auf dem Kastanienplatz ist sie geglückt.

Puppentheater: Termine, Zeiten und Preise Noch bis 10. April steht das Theaterzelt auf dem Rostocker Kastanienplatz. Hauptsächlich wird dort „Casper“ gezeigt, eine moderne Geschichte um die bekannteste Puppenspielfigur der Welt für Kinder ab zwei Jahren. Das Stück dauert eine Stunde und hat eine Pause. Vorführungen sind montags bis freitags um 16.30 Uhr, samstags und sonntags um 14 und 16.30 Uhr. Preise: Erwachsene: 12,90 Euro; Kinder: 10,90 Euro (2 bis 16 Jahre). Zusätzlich gibt es noch einige Aufführungen vom Grüffelo, einem Stück nach dem bekannten Buch von Axel Scheffler und Julia Donaldson. Termine: 1. bis 3. und 8. bis 10. April, freitags 14 Uhr, samstags und sonntags 11 Uhr. Preise: Erwachsene 13,90 Euro, Kinder 11,90 Euro (2 bis 16 Jahre). Während der Vorstellung herrscht im Zelt für die Erwachsenen Maskenpflicht, außer beim Essen und Trinken. Karten an der Tageskasse oder unter www.theater-fabrik.de

Von Claudia Labude-Gericke