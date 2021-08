Crivitz

Steffen Michelsen ist Mecklenburg-Vorpommerns einziges Mitglied einer Nationalmannschaft. Nein, nicht Fußball, nicht Handball, nicht Badminton oder sonst irgendeine sportliche Disziplin: Fleisch hat es dem 23-Jährigen aus Crivitz angetan. Er ist seit 2020 in der Nationalmannschaft des Fleischerhandwerks.

Von der Schulbank in die Mannschaft

Wie man in die Reihen aufgenommen wird? Zunächst einmal sind gute Noten in der Berufsschule Grundvoraussetzung. Steffen Michelsen wurde landesbester Fleischer und nach Leipzig zu einem Wettbewerb delegiert. Vor Ort zog er die Aufmerksamkeit der Leiter der Nationalmannschaft auf sich. Dann ging es nach Frankfurt. Dort lagen dann die Schulter und der Hals von einem Schwein vor ihm. Daraus musste er so viel wie möglich gewinnen: Rollbraten, Wurst, Geschnetzeltes, Hack. Er überzeugte und war somit Mitglied der Nationalmannschaft.

Von solch einem Team hatte er zuvor nie etwas gehört. Umso größer war die Freude, dass er plötzlich inmitten der besten Fleischer Deutschlands war – auch wenn sie sich bisher nur digital kennen. Normalerweise würden sie an Wettkämpfen in Deutschland und im Ausland teilnehmen, auf Messen für das Handwerk werben und Nachwuchs gewinnen. Doch in Zeiten von Corona ist daran derzeit nicht zu denken.

Kochlehre war der erste Schritt

Der Start in sein erfolgreiches Werden nach der Schule verlief zunächst etwas anders. „Ich habe eine Kochlehre absolviert“, erzählt der sympathische junge Mann. Das Kochen hatte ihn schon immer fasziniert. Gerne schaute er seiner Mutter am Herd über die Schulter und probierte sich selber aus. Nach seiner Ausbildung kam er mit einem Fleischer ins Gespräch, der ihn in die Welt dieses Handwerks entführte. „Ich habe mir gedacht, dass es nicht schaden kann, wenn man als Koch auch Ahnung von Fleisch hat“, umschreibt er lachend. Also schloss er eine Fleischerlehre an.

Die machte er im Familienbetrieb seines Vaters in Crivitz – und bei dem ist er geblieben. Seit 1904 existiert die Fleischerei, in der noch selbst geschlachtet wird. Geführt wird sie bereits in fünfter Generation. In absehbarer Zeit übernimmt Steffen Michelsen die Geschicke. Dafür absolvierte er seine Meisterausbildung sowie einen Kurs zum Fleischsommelier.

Ja zur Nationalmannschaft, weil?

Seinen Beruf liebt er. „Am Ende des Tages sehe ich, was ich geleistet habe“, begründet er. Für sein zweites Standbein, das Grillgewerbe mit Live-Barbecue-Vorführungen, entwickelte er gemeinsam mit seiner Frau, gelernte Hotelfachfrau, sogar eine eigene Gewürzlinie. Auch Grillkurse gibt das Duo. Und warum bei all den Tätigkeiten noch die Nationalmannschaft? „… weil es mir eine Ehre ist, für unser Handwerk zu werben und als Botschafter andere Leute mit in diesen Bann zu ziehen.“

Von Jana Franke