Rostock

Platt ist nicht gleich Platt: Das zeigt sich nun auch wieder in der Diskussion um den neuen Namen für den Iga-Park in Rostock – und das zum Unverständnis der Plattsnacker in Rostock. Denn der nach OZ-Informationen derzeitige Favorit der Rostocker Namensfindungskommission, „Fenne un Boom“ (Weide und Baum) habe wenig mit Meckelbörger Platt zu tun, kritisiert Jürgen Wittmüß, Vorsitzender des Vereins „ Klönsnack – Rostocker 7“. „Das versteht keiner.“

„Das ist ein blöder Name“, war die erste Reaktion der Sprecherin des Vereins, Eva Dittberner. „Das Wort ‚Fenne‘ gibt es bei uns nicht. Das ist Quatsch.“ Das bestätigt auch Christa Winkelmann, Lektorin des Vereins. Sie hat ihr Wossidlo-Wörterbuch befragt und bestätigt: Fenn – also ohne „e“ – sei Niederländisch und bedeute so viel wie Sumpf. Selbst wenn „Fenne“ übersetzt Weide hieße, wäre es in Verbindung mit „Bom“ „doppelt gemoppelt“, denn die Weide sei schließlich auch ein Baum. „Das is ein bisschen dümming“, meint die Niederdeutsch-Expertin.

Niederländisch oder Ostfriesisch

Auch im ostfriesischen Platt gibt es „Fenne“, was dort auch so viel wie „niedrig gelegene, durch Gräben abgegrenzte Weide“ bedeutet. „Das Wort ‚Wischen‘ wäre viel besser geeignet“, sagt Eva Dittberner. Doch damit nicht genug: „Auch das Wort ‚Boom‘ für Bäume ist in unserem Sprech falsch geschrieben“, ergänzt das Vereinsmitglied. „Im Mecklenburger Platt wird es nur mit einem ‚o‘ geschrieben.“

Im Plattdeutschen gibt es unzählige verschiedene Mundarten. Von Dorf zu Dorf können die Dialekte schon variieren. „So etwas darf aber nicht bei einer Benennung eines so präsenten Ortes passieren“, findet die Vereinssprecherin. „Wir begrüßen die Initiative, dem Iga-Park einen plattdeutschen Namen zu geben. Damit wird auch unserem Kulturerbe, der plattdeutschen Sprache, im öffentliche Leben Anerkennung gezollt. Dabei sollten aber auch Ausdrücke aus dem in MV gesprochenen Niederdeutsch verwendet werden.“

OZ-Leser finden Namen nicht gut

Auch unter den OZ-Lesern kommt der Name nicht gut an. Knapp 300 Menschen haben bis zum frühen Freitagnachmittag an der Umfrage beteiligt, wie sie den Namen finden. Das eindeutige Ergebnis bisher: 83 Prozent sprechen sich gegen den Namen aus. Nur 11,7 Prozent finden den Namen gut. 5,3 Prozent der Umfrageteilnehmer sind unentschlossen.

Fast 17 Jahre nach der Internationalen Gartenschau in Rostock bekommt der Park in Schmarl nun einen neuen Namen. Die Rostocker Namensfindungskommission hat sich nach OZ-Informationen auf den Titel „Fenne un Boom“, also Weide und Baum, geeinigt. Quelle: Benjamin Barz

Was eine bessere plattdeutsche Variante wäre? Eva Dittberner vom Verein „ Klönsnack – Rostocker 7“ hat eine Idee: „Wie wäre es denn mit ,Strüker un Böm‘? Das bedeutet ,Sträucher und Bäume‘.“ Durch die spezielle Lage des Parks am Wasser könnte zum Beispiel auch „Böm un Wader“ als ein Name berücksichtigt werden. Ein weiterer Vorschlag könnte auch „Boddervagelpark“ (Schmetterlingspark) sein, teilt der Verein mit.

Lesen Sie auch:

Von Ann-Christin Schneider