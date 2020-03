„Das ist absurd“: Fahrgast-Ärger über weniger Züge zwischen Rostock und Bad Doberan

Rostock/Bad Doberan

Die geplante Ausdünnung des Bahnverkehrs zwischen Rostock und Bad Doberan stößt auf deutliche Kritik von Fahrgästen, Politik und Verbänden. „Das würde die Situation vieler Pendler und Pendlerinnen nach Rostock verschlechtern und erscheint insbesondere im Hinblick auf eine beabsichtigte Verkehrswende fragwürdig“, schreibt etwa OZ-Leser Malte Weirich.

Pendler zwischen Rostock und Bad Doberan müssen sich ab 2021 auf einen ausgedünnten Fahrplan einstellen. Dann sollen die Regionalbahnen zwischen beiden Städten nämlich nur noch im Stundentakt verkehren und am Tag nicht mehr alle halbe Stunde abfahren wie bisher. Das hat die Verkehrsgesellschaft MV (VMV) jetzt in ihrem neuen Fahrplanentwurf im Internet bekanntgegeben. Die VMV organisiert und plant den Schienennahverkehr im Auftrag der Landesregierung.

Der Bus braucht deutlich länger als die Bahn

In der Bekanntgabe heißt es: „Der RB 11 verkehrt im Stundentakt. Die bislang in der Hauptverkehrszeit montags bis freitags angebotenen Verstärkerfahrten zwischen Rostock und Bad Doberan entfallen.“ Der Fahrplanwechsel findet am 13. Dezember 2020 statt.

Als Alternative wird die Buslinie 121 genannt, die innerhalb der Woche zwischen Rostock und Bad Doberan im 20-Minuten-Takt fährt. Der Bus braucht jedoch für die Strecke mit rund 45 Minuten deutlich mehr Zeit als die Bahn.

Der Fahrgastverband „ Pro Bahn“ kritisiert das Vorhaben scharf. „Wir haben für diese angedachte Planung keinerlei Verständnis. Die betroffenen Fahrgäste sind sauer“, erklärt der Landesvorsitzende Marcel Drews. Als Alternative die Buslinie 121 ins Spiel zu bringen, gehe an der Realität vorbei. „Die Buslinie benötigt mehr als die doppelte Fahrzeit, fährt über eine andere Strecke und bedient somit auch nicht die Zwischenhalte Rostock-Thierfelderstraße, Groß Schwaß, Parkentin und Althof.“

„Für wen ist das eine zumutbare und attraktive Lösung?“

OZ-Leser Joachim Springer aus Parkentin rechnet vor, was der neue Fahrplan für ihn persönlich bedeuten würde – im Gegensatz zur Bahn hält der Bus nämlich nicht in seinem Ort. „Hinweg mit dem Zug ab Parkentin Bahnhof, Rückweg mit dem Bus 121, Ausstieg Abzweig Bartenshagen plus mindestens 45 Minuten Fußweg, um wieder nach Parkentin zu gelangen. Für wen ist das eine zumutbare und attraktive Lösung?“ Ein Fahrrad könne er im Bus ebenfalls nicht mitnehmen.

Der Landkreis Rostock hatte jüngst seine Leitsätze für den Nahverkehr beschlossen. Dazu gehört auch die Verkürzung der Reisezeiten. Dementsprechend konsterniert äußert sich Landrat Sebastian Constien ( SPD) zu den neuen Plänen, die er als absurd bezeichnet. „Ich lehne die angedachte Abschaffung des Halbstundentakts der Bahn zwischen Bad Doberan und Rostock ab. Wir im Landkreis Rostock wollen mehr Bahnverkehr statt weniger“, sagte er. Die gerade zu Ende gegangene Bürgerbeteiligung im Landkreis habe deutlich gemacht, dass sich die Leute mehr Bus- und Bahnverkehr und eine bessere Verknüpfung wünschen.

„ Pro Bahn “: Land will Geld für Darßbahn sparen

Marcel Drews von „ Pro Bahn“ befürchtet, dass nun wieder mehr Einwohner und Touristen lieber ins Auto steigen. „Damit wird genau das Gegenteil der Klimaziele der Bundesregierung erreicht“, resümiert Drews. Die Bundesregierung habe gerade erst Gelder in Millionenhöhe für den Zugverkehr in MV zur Verfügung gestellt. Die Ausdünnung des Angebots zwischen Rostock und Bad Doberan sei der Versuch der Landesregierung, um Zusatzausgaben an anderer Stelle – etwa für Südbahn und Darßbahn – auszugleichen und somit die Landeskasse zu entlasten.

Endgültig beschlossen ist der neue Fahrplan noch nicht. Fahrgäste haben die Möglichkeit, vom 4. bis 22. März eine Stellungnahme zu den Entwürfen abzugeben.

