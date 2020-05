Das ist auf Rostocks letzter Innenstadt-Brachfläche geplant

Rostock

Jahrelang sei man in Rostocks Innenstadt einer falschen Idee hinterhergelaufen: „Wir haben uns viel zu lange eingeredet, dass die Lage am Glatten Aal ideal für ein Geschäftsgebäude ist. Doch die Nachfrage dafür ist selbst jetzt noch nicht da“, bilanziert Architekt Christian Solbrig. Seiner Firma, der Randalswood Germany GmbH, gehört neben dem gerade fertiggestellten Hansekarree auch das gegenüberliegende Grundstück, das derzeit als Parkplatz genutzt wird.

Dort sollen nun bald die Bagger rollen. Denn mittlerweile weiß der Investor, was in der Rostocker Innenstadt am besten geht und will keine Zeit mehr verschwenden. Mit der Bebauung der Brache plant Solbrig gleich mehrere Bedarfe zu befriedigen: Entstehen sollen sowohl 135 Wohnungen als auch fünf Gewerbe-Einheiten mit insgesamt rund 1500 Quadratmetern sowie ein Hotel mit 161 Zimmern. Auch eine Tiefgarage mit 204 Pkw-Stellplätzen ist vorgesehen.

Hoffnung auf Baugenehmigung im Juni

„Der Bauantrag liegt schon seit Herbst bei der Stadt“, erklärt der Unternehmer. Er hofft, dass Mitte Juni auch die Genehmigung folgt. Spätestens im Oktober könnten dann die Archäologen das Gelände übernehmen. Deren Arbeit hat Solbrig schon einmal eine ungeplante Zeitverzögerung eingebracht: Auf dem Gelände des heutigen Hansekarrees wurden bei den Grabungen spannende Funde entdeckt, die teilweise bis ins 13. Jahrhundert zurückreichten.

Lesen Sie mehr: Glatter Aal Rostock: Archäologen buddeln spannende Schätze aus

Bei aller Freude über den archäologischen Erfolg: Investor Solbrig hofft, dass die Grabungen diesmal im geplanten zeitlichen Rahmen bleiben. „Ich habe Signale bekommen, dass auf diesem Grundstück nicht so viel erwartet wird, weil dort eher moderne Bauten gestanden haben“, sagt er.

Mieter könnten Mitte 2023 einziehen

Ziel sei es, im Juni 2023 fertig zu werden. Dann könnten auch die ersten Bewohner einziehen. Im Gegensatz zu den Luxus-Eigentumswohnungen des Hansekarrees sollen in den neuen Gebäuden „zu einem nicht unerheblichen Teil“ Mietwohnungen entstehen. Er sei gerade in Finanzierungsgesprächen und plane, diese Wohnungen als eigenen Bestand zu halten und zu vermieten.

„Wir werden dort sicher nicht die Billigsten sein, weil der Standort und die Entwicklung auch mit Kosten verbunden sind“, so Solbrig. Er glaube und hoffe aber, eine gute Mischung an potenziellen Nutzern zu erzielen – „es sollen nicht nur Professoren und Doktoren zum Zuge kommen“.

Das Projekt im Überblick Auf dem Grundstück zwischen Runge- und Buchbinderstraße sowie Rostocker Heide baut die Randalswood GmbH von Christian Solbrig und Patrick J. MacGrath. Rund 80 Millionen Euro sollen investiert werden. Sollte es im Juni einen Bauantrag geben, könnten im Oktober die Archäologen für die vorgeschriebenen Grabungen aufs Gelände. Insgesamt sind in einem Wohn- und Geschäftshaus ein Hotel mit 161 Zimmern und 261 Betten sowie fünf Gewerbeeinheiten zwischen 137 und 538 Quadratmetern geplant – insgesamt rund 1500 Quadratmeter. Vorgesehen sind zudem 135 Wohnungen: 49 davon mit einer Größe bis 50 Quadratmeter, 76 zwischen 50 und 120 Quadratmetern und zehn Wohnungen ab 120 Quadratmeter. In einer Tiefgarage sollen 204 Pkw-Stellflächen und auf dem Grundstück noch 304 Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden.

Um auch Familien anzusprechen, würden nicht nur Wohnungen mit mehr Zimmern und über zwei Etagen geplant, sondern auch ein größerer Spielplatz auf dem Dach. Den gibt es im Hansekarree auch schon in luftigen Höhen – auf einem Querriegel des neuen Wohn- und Geschäftshaus soll er allerdings anders gestaltet und größer werden.

Gesamtkosten von bis zu 80 Millionen Euro

Die Entwicklung des gesamten Areals zwischen Runge- und Buchbinderstraße sowie Rostocker Heide könnte den Investor rund 75 bis 80 Millionen Euro kosten. Obwohl bisher noch kein einziger Spatenstich auf dem Gelände erfolgte, sei er, was den Betrieb des Hotels betrifft, schon in sehr „fortgeschrittenen Gesprächen mit bekannten Markenbetreibern“. Vom Standard her solle sich das künftige Hotel im gehobenen Drei- beziehungsweise niedrigen Vier-Sterne-Segment bewegen.

So soll der Neubau von der Westseite aussehen. Quelle: Soulworks Architects

Den Gästen der 161 Zimmer mit insgesamt 261 Betten würde zwar auf Wunsch auch Frühstück serviert – ein eigenes Hotelrestaurant sei derzeit aber nicht geplant. Durch die Lage inmitten der Rostocker City könnte so auch lokale Gastronomie gestärkt werden.

„Es kann sein, dass wir noch einen kleinen Fitnessbereich im Keller planen“, sagt Solbrig. Möglich auch, dass dieser etwas vergrößert und dann neben den Hotelgästen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt würde.

Stellplätze vor allem für Mieter und Hotelgäste

Konkrete Gewerbeinteressenten für die geplanten fünf Läden hat Solbrig dagegen noch nicht. Das hänge auch davon ab, wie die Hansestadt den kleinen Platz plant, der an der Ecke Rungestraße/Rostocker Heide vorgesehen ist. Er hätte zwar versucht, dieses Grundstück auch zu kaufen – doch die Stadt hätte es behalten und daraus eine Art Plaza entwickeln wollen, so der Randalswood-Chef. Solange es dazu aber keine konkreten Informationen gebe, würden künftige Gewerbemieter kaum einen Vertrag unterschreiben.

Was allerdings schon jetzt fest zu den Läden gehört, sind Parkflächen in der Tiefgarage. Etwa 30 würden für Kunden der Gewerbemieter geplant. Der Rest der 204 Stellplätze sei den Mietern und Hotelgästen vorbehalten.

Kritik an der Höhe des Komplexes

Was er auf dem sogenannten Bauteil B am Glatten Aal vorhat, präsentierte Solbrig im vergangenen Jahr bereits im Orts- sowie im Gestaltungsbeirat. „Wie auch bei dem ersten Bauabschnitt – dem Hansekarree – gab es Kritik an der Massivität und Architektur der Gebäude“, erklärt Stadtsprecherin Kerstin Kanaa und ergänzt: „Intensive Abstimmungen mit dem Bauherrn haben einen gangbaren Weg gefunden, die berechtigte Kritik der Öffentlichkeit und die legitimen Anforderungen des Bauherrn an das Gebäude in Einklang zu bringen“.

Das bekräftigt auch der Investor: Das viel kritisierte oberste Geschoss sei beispielsweise von der Straße aus nun nicht mehr zu erkennen. „Ja, wir sind höher als beim Hansekarree, aber nicht höher als die unmittelbare Umgebung, zum Beispiel das alte Telegrafenamt. Rostock ist nicht New York“, so Solbrig.

Zudem sei es gerade in wachsenden Kommunen wichtig, Stadtentwicklung neu zu denken und in die Höhe zu bauen – wenn zeitgleich Wohnqualität durch begrünte Innenhöfe oder eben einen Spielplatz geschaffen würde. „ Rostock wird weiter wachsen und könnte da frühzeitig neue Wege beschreiten“, sagt der Architekt, der an den Entwürfen des Wohn- und Geschäftshauses mitbeteiligt war, sich aber auch Kollegen aus Berlin und Rostock dazugeholt hat.

Stadtverwaltung begrüßt Nutzungsänderung

In Anlehnung an die hanseatische Architektur sei – im Gegensatz zum Hansekarree – für die Fassade des Neubaus unter anderem mehr Klinker geplant. „Dennoch wollten wir ein modernes Gebäude schaffen und ehrlich bleiben: Das Hotel wird als solches erkennbar sein und nicht wie ein Wohnhaus aussehen“, so Solbrig.

Laut der Verwaltung hat Christian Solbrig rechtlich einen Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung. Die derzeitigen Pläne werden vonseiten der Stadtplanung zudem positiv bewertet: „Ursprünglich hatte der Investor überwiegende Stellplätze geplant. Die Stadt begrüßt den Wechsel zu anderen Nutzungen ausdrücklich“, sagt Rathaus-Sprecherin Kerstin Kanaa.

Von Claudia Labude-Gericke