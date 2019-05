Am Hansekarree war am Freitag Richtfest. In dem Wohn- und Geschäftsensemble am Glatten Aal entstehen 85 moderne Eigentumswohnungen und acht Gewerbeeinheiten. Das Unternehmen Randalswood Germany investiert 45 Millionen Euro. 70 Prozent der Wohnungen sind bereits vermittelt.