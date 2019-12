Das ist die Familie hinter dem Laden für Tisch und Wohnkultur im Rostocker Hof

Rostock

Kochtöpfe, Messer, Kaffeemaschinen: Auf jetzt rund 600 Quadratmetern verkauft Christoph Suhl schon in zweiter Generation Artikel der Wohn- und Tischkultur. Seit November ist er gemeinsam mit seinem Sortiment in neuen Räumen des Rostocker Hofs, direkt neben der Drogerie. Hier sind nun 200 Quadratmeter mehr Platz für Küchengeräte und -utensilien. Vorher war der Laden auf der gleichen Etage im Rostocker Hof in einem Geschäft direkt gegenüber untergebracht. Viele Rostocker kennen den Laden noch aus der Zeit, als er am Doberaner Platz war.

Gegründet hat das Unternehmen Vater Wolfgang Suhl im Jahr 1993 in Bützow, damals bereits mit dem Namen „Tisch und Wohnkultur Suhl“. Nebenbei war der gelernte Betriebswirt in einem Glaswarengeschäft angestellt und lernte dort den Einzelhandel kennen. Das Ziel war aber immer ein Laden in Rostock: „ Bützow war der Anfang und gut und dann habe ich 1993 am Brink das Geschäft aufgemacht.“ Ein Familiengeschäft ist es seit 1998, in diesem Jahr stiegen seine zwei jüngsten Söhne als Kaufmannslehrlinge ein.

Onlinevertrieb und Beratung sollen Bestehen sichern

Mittlerweile ist Christoph Suhl selbst 39, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er ist verantwortlich für den „Offlinebereich“, also die Beratung und den Verkauf im Laden. Sein Bruder Martin, ein Jahr jünger, ist für den Onlinehandel verantwortlich, der mittlerweile ein festes Standbein des Unternehmens ist.

Bis jetzt hat man im hinteren Bereich des Rostocker Hofs vor allem von Stammkunden gelebt, weiter vorne verspricht man sich mehr Laufkundschaft. „Der Handel hat Aufholbedarf“, sagt Suhl mit Blick auf das Internet. Die Zeiten des reinen Über-den-Tresen-Schiebens der Waren seien vorbei. „Trotzdem ist der Onlinehandel zwingend nötig“, so Suhl weiter, vor allem aufgrund der Zeit- und Streckeneinsparungen für die Kunden.

Besonderen Wert legen die Brüder aber auf den direkten, entspannten Kontakt mit den Kunden: „Wir liefern die Ware nicht nur aus, wir sind auch mit vielen Kunden per du.“ Damit will man sich auch von anderen Haushaltsläden oder -abteilungen abheben. Dabei kommen auch einige Anekdoten zustande: „Ich war bei einem Kunden zu Hause, der eine Messersammlung in einer Vitrine aufbewahrt. Als ich ihn darauf ansprach, dass er diese teuren Steakmesser doch besser für das Schneiden von Fleisch verwenden müsse, sagte er, dass er Vegetarier sei“, erzählt Suhl.

Vater Wolfgang geht im Januar in den Ruhestand

Nach rund 27 Jahren Berufsleben winkt Vater Wolfgang Suhl nun das wohlverdiente Rentnerdasein: Mit dem Jahreswechsel übergibt der 64-Jährige das von ihm gegründete und aufgebaute Geschäft an seine Söhne. Nach turbulenten Jahren und vielen 80-Stunden-Wochen kann er sich nun etwas entspannen. „Es war immer turbulent bei uns“, sagt der Vater von drei Söhnen. Auch deswegen ist Sohn Christoph in das Geschäft eingestiegen: „Es war damals eine wirtschaftlich schwierige Zeit.“

Nach 20 Jahren ohne Urlaub hat Suhl den Kaukasus für sich entdeckt: „Schon seit dem Abi war eine Reise in die Region mein Wunschtraum.“ Mittlerweile ist er in drei Jahren elf Mal dorthin verreist und besucht dort inzwischen neu gewonnene Freunde. Das Wandern in den Bergen und die Entspannung seien ein Befreiungsschlag für ihn gewesen. Falls ihm doch einmal langweilig wird, widmet er sich seiner zweiten großen Leidenschaft: georgischem Wein.

Mehr Verantwortung und gleichzeitig eine Chance

Dass mit dem Umzug auch der beste Zeitpunkt für die Übergabe des Geschäfts an die nächste Generation näher rückt, ist allen klar. „Man nimmt die Herausforderung an und ist gleichzeitig dankbar für die Chance, die man bekommt“, sagt Christoph Suhl mit Blick auf den Jahreswechsel. Mit dem Risiko auf den eigenen Schultern sei es der nächste Schritt in der Verantwortung und gleichzeitig die Möglichkeit, das Geschäft so zu gestalten, wie man es selbst für richtig halte.

Ob auch die dritte Generation das Geschäft der Familie Suhl führen soll, ist noch offen: „Vielleicht übernehmen die Kinder, das würde mich auch freuen“, sagt Suhl. Trotzdem habe er Verständnis, wenn sie einen anderen Beruf wählen, der weniger zeitintensiv ist. „Es fügt sich alles im Leben“, ist er sich sicher, man dürfe nur nichts erzwingen wollen.

Von Jana Schubert