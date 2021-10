Das ist die schönste und umweltfreundlichste Kleingartenanlage in MV

Rostock

An Rostocks südlichem Stadtrand blühen Mitte Oktober noch Rosen, Dahlien, die letzten Sonnenblumen. Knallrote Äpfel hängen an den vielen alten Bäumen und passen sich fast unwirklich in die schönen sonnigen Herbsttage. Das Klischee der akkuraten Kleingartenanlage wird hier lockerer und naturnaher interpretiert. Wer in der Kleingartenanlage „Weiße Rose“ in Rostocks Südstadt blickt, weiß: Diese Anlage ist besonders. Das haben auch die Mitglieder des Landesgartenverbandes MV erkannt und der „Weißen Rose“ den Titel „Schönste und umweltfreundlichste Kleingärten in Mecklenburg-Vorpommern“ verliehen.

Bernd Weichmann ist Vorsitzender der 87 Jahre alten Anlage, zeigt sich überrascht. Die Jury hat ihm und den rund anderen 100 Mitgliedern 49 von 50 zu erreichenden Punkten und damit ein Top-Ergebnis ausgestellt.

„Das ist eine tolle Würdigung für unsere Mitglieder“, freut sich Weichmann, der seit sieben Jahren den Vorsitz der Kleingärtner der „Weißen Rose“ führt. Vor vier Jahren hatte „seine“ Anlage es schon einmal versucht und den Sieg knapp verpasst. Nun konnten er und die anderen Gärtner bei einer Begehung, die bereits im Juni stattfand, die Jury überzeugen. Diese hat inzwischen auch die anderen drei Anlagen – in Ludwigslust, Hagenow und Ueckermünde – besichtigt.

Gartenfreunde in MV Rund 80 000 Kleingärten und 1300 Kleingartenvereine gibt es laut Landesverband der Gartenfreunde zurzeit in Mecklenburg-Vorpommern. Davon seien rund 1000 Vereine mit 60 000 Kleingärten im Landesverband organisiert. Alle vier Jahre sucht der Landesverband die schönste und umweltfreundlichste Gartenanlage in MV. Die Kleingartenanlage „Weiße Rose“ in der Rostocker Südstadt hatte es 2017 schon einmal versucht, damals hatte es knapp nicht gereicht.

Blick in einen Garten der Anlage "Weiße Rose" in der Rostocker Südstadt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Mischung macht’s: Wilde und traditionelle Gärten neben einander

Für die Anlage in Rostock gilt offensichtlich: Die Mischung macht’s. Hier stehen wildere Gärten mit alten knorrigen Obstbäumen neben traditionelleren. Zwei Drittel der Kleingärtner sind jüngere Familien, ein Drittel sind Rentner. Laut Weichmann stehen alle in gutem Kontakt zu einander. „Die Alten geben den Jungen Tipps.“ Mit beigetragen zum Sieg dürfte auch der Gemeinschaftsgarten haben. Dort lernen Kita- und Schulkinder regelmäßig etwas über die Natur und das Gärtnern.

Blick in einen Garten der Anlage "Weiße Rose" in der Rostocker Südstadt. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Sie sollen erfahren, dass das Gemüse nicht aus dem Supermarkt kommt“, so Weichmann. Der 37-Jährige erklärt das Erfolgsrezept seiner Anlage: „Es ist wichtig, nicht alles kahl zu schlagen, das Beikraut auch mal stehen zu lassen, einheimischen Pflanzen eine Chance zu geben und insektenfreundlich zu gärtnern.“

Anlage wurde 1934 gegründet

In der 1934 gegründeten Anlage gärtnern auch viele Fachberater und Biologen, die ihr Wissen an interessierte Hobbygärtner weitergeben. „Man sieht hier Igel, Fledermäuse, seltene Vogelarten. Wir geben hier auch Kindern die Möglichkeit, sich zu entfalten“, sagt Bernd Weichmann, der selbst Vater ist. Dazu tragen unter anderem auch der große Spielplatz und der Wildbienenlehrpfad bei.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Blick in einen Garten der Anlage "Weiße Rose" in der Rostocker Südstadt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Im nächsten Jahr müssen sich die Gärtner der „Weißen Rose“ den Siegern aus den anderen Bundesländern stellen – beim 25. Bundeswettbewerb „Gärten im Städtebau“. Dann wird entschieden, ob die Kleingärtner aus der Südstadt auch den schönsten Garten der Bundesrepublik haben. „Da ist die Konkurrenz natürlich nochmal etwas größer“, weiß Bernd Weichmann. Einen Preis gibt es dann auch vom Bundesministerium des Inneren, Bau und Heimat.

Von Michaela Krohn