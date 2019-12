Das ist neu beim Warnemünder Turmleuchten

Rostock

Nachdem das Warnemünder Turmleuchten 2019 aufgrund des Sturmtiefs „Zeetje“ kurzfristig abgesagt und in den April verlegt werden musste, war lange Zeit unklar, ob das Event in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden könne. Mithilfe von langjährigen Sponsoren, Partnern und einer umfangreichen Spendenaktion konnte das traditionelle Neujahrsfest im Ostseebad gerettet werden. Knapp 32 000 Euro sind bereits zusammen gekommen – fehlen noch 18 000 Euro. „Die schaffen wir bestimmt auch noch“, ist sich Torsten Sitte sicher.

Gemeinsam mit Martina Hildebrandt leitet er die Hanseatischen Eventagentur, die für die Organisation zuständig ist. Ein Jahr lang haben die beiden die 21. Auflage des Turmleuchtens geplant und die einzelnen Titel für die Show ausgesucht. Und das sei nicht immer einfach gewesen: „Es ist ein Akt sich auf einzelnen Lieder zu einigen“, sagt Hildebrandt mit einem Augenzwinkern.

Keine Abstriche beim Spektakel

Mittlerweile seien alle Vorbereitungen größtenteils abgeschlossen und das Programm stehe fest. Und soviel sei sicher: auch wenn die benötigten 50 000 Euro nicht ganz erreicht sind, werden keine Abstriche bezüglich des Angebots gemacht. Ganz im Gegenteil: die Besucher dürfen sich auf ein atemberaubendes Spektakel freuen.

Die Chefs der Hanseatischen Eventagentur Martina Hildebrandt und Torsten Sitte mit ihrem Hund Paul. Quelle: Susanne Gidzinski

Ein emotionales Motto

Das Motto der diesjährigen Inszenierung Veranstaltung am Warnemünder Leuchtturm heißt „Schicksal“. Inspirieren lassen haben sich die Organisatoren von der portugiesischen Musikrichtung „Fado“. „Die melancholischen Klänge drücken Lebensgefühle aus und vermitteln Geschichten. Das passt perfekt“, meint Hildebrandt.

Auch wenn es an manchen Stellen emotional werde, so werden die Besucher im Anschluss mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, verspricht sie. Denn das Motto stehe dafür, dass vermeintliche Schicksale nicht immer hinzunehmen sind und sogar das Beste daraus gemacht werden sollte.

Premieren zum Jahresstart

Wie schon in den vergangenen Jahren, wird es auch diesmal wieder einen ganz besonderen Live-Act geben. „Uns steht eine großartige Premiere bevor“, meint Sitte. Der Künstler Jürgen Matkowitz habe speziell für diesen Anlass einen Song komponiert und produziert. Für die Uraufführung von „Mein Leuchtturm“ hat er sich drei bekannte Musiker zur Verstärkung gesucht: Quaster, Dietmar Ränker und den Sänger Rollo. „Es ist an der Zeit, dass es ein Leuchtturm-Lied gibt, zu dem die Menschen alle mitsingen können“, so Matkowitz. „Wir werden viel Spaß haben.“

Bevor die Inszenierung startet, werde es ab 15 Uhr ein buntes Vorprogramm mit Live-Musik und vielen Informationen geben, wie Hildebrandt verrät. Mit dabei: der Rostocker Künstler Ola van Sander, der gemeinsam mit seiner Band „Bad Penny“ einen Song von seiner neuen CD präsentieren wird. „Passend zum Motto handelt dieser von einer schicksalhaften Expedition von John Franklin“, so die Organisatorin.

Quaster und Jürgen Matkowitz (im Bild) werden gemeinsam mit Dietmar Ränker und Rollo ihren neuen Song "Mein Leuchtturm" zum Besten geben. Quelle: Susanne Gidzinski

Für mehr Sicherheit

Rund 90 000 Besucher werden zur größten Neujahrsinszenierung erwartet. Damit diese sicher zum Veranstaltungsort und anschließend wieder nach Hause gelangen, arbeiten die Organisatoren eng mit der Polizei, den zuständigen Ämtern und der Tourismuszentrale zusammen. „Wir sind bestens vorbereitet. Ich gehe von einem friedlichen Veranstaltungsverlauf aus“, sagt Stefan Damrath, Leiter des Polizeireviers Rostock-Lichtenhagen.

Nichtsdestotrotz müssen die Einsatzkräfte auf alle Eventualitäten gefasst sein. „Aufgrund der politischen Weltlage müssen wir auch auf abstrakten Gefahren wie einen Terroranschlag einstellen“, meint Damrath. Reine Vorsichtsmaßnahme – Hinweise für mögliche Probleme gebe es nicht.

Um die Sicherheit rund um den Veranstaltungsort zu erhöhen, werde das Zentrum ab 14 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Auch der öffentliche Nahverkehr sei von dieser Maßnahme betroffen. Um den Bahnhof Warnemünde-Werft sollen zudem Zäune errichtet werden, um den Ansturm auf die S-Bahnen zu verringern. „Wir lassen jeweils 800 Leute gleichzeitig rein. Damit wollen wir sichergehen, dass die Leute ordnungsgemäß in die Züge steigen“, sagt Damrath.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Weil das Wetter im Januar oftmals etwas ungemütlich oder sogar stürmisch sein kann, ereilt die Organisatoren immer wieder die Frage, ob es nicht sinnvoller wäre das Turmleuchten dauerhaft in den Frühling zu verlegen. Martina Hildebrandt weiß darauf aber eine ganz klare Antwort: „So lange wir beide das Event planen, wird es auch im Januar stattfinden.“ Für viele Rostocker und Urlauber beginne das neue Jahr erst nach diesem Event. „Und auch für die Wirtschaft hat es mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert. Das wollen wir nicht ändern.“

