Das können Sie am Herrentag in und um Rostock unternehmen

Der Bollerwagen ist gepackt, die Sonne scheint und die Wanderschuhe sind geschnürt: Auch in diesem Jahr gibt es rund um Rostock viele Ziele für die Herrentags- oder Himmelfahrt-Wanderung, egal ob mit Freunden oder der ganzen Familie.

Durch die Corona-Pandemie sind zwar fast alle der traditionellen Veranstaltungen am Herrentag abgesagt oder stark eingeschränkt, trotzdem kann man in und um Rostock herum viel unternehmen und den Feiertag trotzdem genießen.

Für Naturliebhaber: Der Gespensterwald in Nienhagen

Für viele mittlerweile ein Klassiker, aber immer noch wunderschön: Entlang der Ostseeküste, direkt zwischen Warnemünde und Heiligendamm befindet sich der verwunschene Gespensterwald mit vielen kuriosen Bäumen. Auf den Wanderwegen kann man sowohl zu Fuß als auch auf dem Fahrrad das Gebiet erkunden – und problemlos den Sicherheitsabstand einhalten.

Der Wald mit den bis zu 170 Jahre alten Eichen, Buchen und vielen anderen Bäumen ist zu Fuß oder per Rad auf dem Europäischen Rad- und Wanderweg E 9 zu erreichen, der dort dicht an der Steilküste entlangführt. Wer sich die Kräfte lieber aufsparen möchte, kann mit dem Auto bis Nienhagen fahren, auf Parkplatz am Waldrand oder am westlichen Ortsausgang parken und braucht dann nur noch ca. 5 bis 10 Minuten Fußweg durch den Gespensterwald am Granitzbach entlang bis zur Steilküste zurückzulegen. Das Strandrestaurant am Rande des Gespensterwaldes hat von 12 Uhr bis 20 Uhr geöffnet, hier gibt es Fisch und im angeschlossenen Imbiss auch Fischbrötchen und Getränke.

Tipp 2: Der Gasthof Schnatermann in Stuthof

Der Gasthof Schnatermann inmitten der Rostocker Heide hat im letzten Jahr am Herrentag wiedereröffnet (die OZ berichtete), den Geburtstag haben sich die Inhaber wohl etwas anders vorgestellt. Die offizielle Party zum Herrentag ist zwar abgesagt, trotzdem lohnt sich ein Ausflug nach Stuthof: „Wir haben unseren Kiosk geöffnet, werden den Grill anmachen und es gibt Wildschwein am Spieß“, verrät Inhaberin Silke Meyer. Wer kein Fan davon ist, kann auch Fischbrötchen oder Kaffee und Kuchen bekommen.

Im gesamten Bereich seien die Gartenmöbel bereits verteilt und auch für Kinder gebe es Spielzeug. „Dadurch, dass wir hier alles draußen abhalten können, stehen die Tische weit genug auseinander“, erklärt Meyer. Deshalb müsse man auch keine Maske tragen. Geöffnet ist der Gasthof am Herrentag von 11 Uhr bis 17.30 Uhr. Den Weg dorthin kann man entweder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad quer durch die Rostocker Heide zurücklegen.

Tipp 3: Der Forst- und Köhlerhof in Wiethagen

Auch die alte Teerschwelerei in Rostock-Wiethagen hat pünktlich zum Herrentag wieder geöffnet. „Es gibt ein ganz kleines Programm“, verrät Geschäftsführer Michael Groitzsch. Man habe die üblichen Spiele auf die reduziert, die man allein spielen könne, beispielsweise Baumstammwerfen. Für den Hunger nach dem Wurf ist gesorgt: „Es wird etwas Gegrilltes und etwas zu trinken geben“, verspricht Groitzsch

Der Hof ist am Herrentag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt kostet drei Euro, für Kinder und Herren zwei. Der nötige Abstand kann hier problemlos eingehalten werden: „Wir haben alle Räume geschlossen, das Ganze findet im riesigen Freibereich statt“, so Groitzsch. Hier habe man nicht nur Sitzgelegenheiten verteilt, sondern auch Desinfektionsmöglichkeiten.

Die Autorin: Jana Schubert

