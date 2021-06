Das könnte sich in der Langen Straße im Sommer ändern 

Rostock/ Stadtmitte

Christoph Neimög ist eigentlich ein ruhiger Mensch. Trotzdem zeigte der 31-Jährige leidenschaftliche Radfahrer in den vergangenen Monaten vier Autofahrer bei der Polizei an, die ihm in der Langen Straße Schläge androhten, ihn beleidigten und gegen das Vorderrad seines Fahrrades traten.

Kurzfristige Änderungen stehen bevor

Der Grund für die Auseinandersetzungen: Im Jahr 2018 wurde der Radfahrstreifen in der Langen Straße abgeschafft und in einen Sperrstreifen umgewandelt – eigentlich zum Schutz der Radler, denn beim schnellen Einparken oder an Einmündungen übersahen Autofahrer des Öfteren die radelnden Verkehrsteilnehmer. Seit fast drei Jahren sind sie nun also gezwungen, sich die Fahrbahn mit Autofahrern zu teilen. Und diese reagieren oft ungehalten auf die derzeitige Situation. Fast genauso lange wie der Streit zwischen den Zwei- und Vierradfahrern schwelt, kämpfen Radfahrinstitutionen für eine neue Verkehrslösung in Rostocks Stadtmitte. Und dieser soll noch im Sommer von Erfolg gekrönt sein. „Kurzfristige Änderungen stehen bevor“, heißt es aus dem Rathaus.

Sechs verunglückte Radler pro Jahr

Die Verwaltung nimmt die Probleme ernst, denn im Schnitt passieren in der Langen Straße jährlich sechs Unfälle mit verletzten Radfahrern. Durch die Einrichtung des Schutzstreifens sank die Zahl zeitweilig. 2018 und 2019 waren es vier, und im vergangenen Jahr sieben Unfälle mit Radfahrerbeteiligung. Ohne Schutzstreifen schwankte diese Zahl noch zwischen elf Unfällen im Jahr 2017 und fünf Zusammenstößen im Jahr 2016. Doch zufrieden mit der derzeitigen Situation scheint keine beteiligte Partei.

Fünf Varianten erarbeitete die Verwaltung

Deshalb wurden in den vergangenen Wochen fünf Varianten, die den Verkehr sicherer machen sollen, von der Verwaltung erarbeitet. Doch eine von ihnen scheint sich schon jetzt als Gewinner herauszukristallisieren. Alles zurück auf Anfang, könnte es noch im Sommer heißen. Das heißt, der Sperrstreifen wird wieder zum Radweg. „Allerdings deutlich breiter als zuvor und vor allem an den Gefahrenzonen rot gekennzeichnet“, heißt es aus dem Rathaus. Die Recherchen der Stadtverwaltung ergaben, dass die Unfälle vor allem beim Ein- und Ausbiegen aus den Seitenstraßen und beim Einparken entstehen. Zwar parken die Autos in der Langen Straße quer zur Fahrbahn, doch beim Ausparken sei es trotz schwieriger Sicht auf die Straße, laut Pressesprecher der Stadt, nie zu einem Unfall gekommen.

„Autos raus aus der Langen Straße“

Auch die Initiative „Radentscheid Rostock“, zu der auch Christoph Neimög gehört, ist sich fast schon sicher, dass die Variante am Ende gewinnen wird und formuliert seine Meinung deutlich: „Wir sind komplett unzufrieden mit dem Lösungsvorschlag, der es zu keiner signifikanten Verbesserung führt. Natürlich ist diese Variante am kostengünstigsten und auch auf Parkplätze muss nicht verzichtet werden. Für die Radfahrer bleibt es jedoch gefährlich.“ Der „Radentscheid Rostock“ sprach sich dafür aus, dass Autofahrer in der Langen Straße nicht mehr quer, sondern längs zur Fahrbahn parken sollen. Das hätte natürlich für eine Reduzierung der Parkflächen gesorgt.

Autos raus aus der Straße, lautet ein weiterer Vorschlag aus dem Radentscheid. „Die Händler sind an dieser Stelle auch nicht auf den Autoverkehr angewiesen“, erläutert Neimög den Wunsch. Seine vier Anzeigen gegen die Autofahrer seien übrigens im Sande verlaufen. „Letztlich stand immer Aussage gegen Aussage.“ Durch die Baustelle am „Grünen Tor“ habe sich die Verkehrssituation übrigens weiter verschärft. „Der neue Schilderwald ist für Radfahrer zum Teil nicht verständlich und schon gar nicht intuitiv, wie er sein sollte. Es wurden auch Umleitungen eingerichtet, die überhaupt nicht befahrbar sind.“

Wie es in wenigen Wochen nun in der Langen Straße aussehen wird und was das für Auto- und Radfahrer bedeutet, wird nun noch weiter diskutiert. Im Wirtschaftsausschuss stand das Thema bereits auf der Tagesordnung, nächste Woche soll es noch einmal im Ortsbeirat Stadtmitte vorgestellt werden und am 17. Juni im Fahrradforum.

Von Carolin Riemer