Rostock

Ran an den Herd: In der Vox-Koch-Doku „Das perfekte Dinner“ sollen Hobby-Köche aus Rostock demnächst beweisen, dass sie was auf der Pfanne und das beste Rezept für einen gelungenes Abendessen haben.

Die ITV Studios Germany GmbH sucht Kandidaten, die ihre Gastgeberqualitäten vor laufender Kamera unter Beweis stellen möchten. Wer sich für die TV-Sendung bewerben möchte, kann das ab sofort tun. Das Casting läuft. Daran teilnehmen kann man per Telefon unter 0221/492048 240 oder online auf www.itvstudios.de/castings.

Mehr als nur Fischgerichte?

Davon, dass Rostock eine heiße Adresse ist, wenn es um gutes Essen geht, ist die Produktionsfirma überzeugt. „Wir stellen die steile These auf, dass sich in Rostock“ – neben Fischgerichten – „kulinarisch noch ein ganzer Schwarm anderer Kulinarik-Highlights tummelt“, kommentiert ITV Studios auf Instagram. Ob das stimmt, wird das Fernsehteam bald herausfinden. Die Dreharbeiten sollen vom 1. bis 5. März 2022 stattfinden.

„Das perfekte Dinner“ lässt fünf Hobbyköche gegeneinander antreten, an jedem Wochentag muss sich einer von ihnen mit seinen Kochkünsten und einem Menu dem Urteil der Konkurrenz stellen. Mitmachen lohnt sich, denn der Sieger bekommt 3000 Euro Preisgeld. Die Sendung wird Montag bis Freitag um 19 Uhr bei VOX ausgestrahlt. Wann die Rostock-Folgen gezeigt werden, ist noch offen.

Die Dreharbeiten zu „Das perfekte Dinner“ werden Vox zufolge momentan unter den 2G-Bedingungen realisiert: Alle Teilnehmer seien entweder von Covid-19 genesen oder haben vollständigen Impfschutz erlangt, heißt es. Gleiches gelte für alle Teammitglieder, die vor Ort den Dreh betreuen. Zusätzlich werden Teamtestungen mit Schnelltests vor und während des Drehs durchgeführt.

Von Antje Bernstein