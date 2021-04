Rostock

Wenn Lisa Radl so durch Lichtenhagen geht, sieht sie vor allem eines: Das enorme Potenzial, das der Stadtteil im Nordwesten Rostocks zu bieten hat. Grünflächen, die Nähe zum Ostseebad Warnemünde und die gute Verkehrsanbindung an die Innenstadt: All das mache das Viertel zu etwas Besonderem. Doch es sind vor allem die Menschen, die sie begeistern. „Die meisten Anwohner, die ich bislang getroffen habe, fühlen sich ihrem Viertel sehr verbunden und sind unglaublich engagiert“, sagt Radl.

Und genau da will die 26-Jährige ansetzen. Seit Februar ist sie bei der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS) angestellt und als Quartiermanagerin für den Stadtteil Lichtenhagen zuständig. Gemeinsam mit den Bürgern möchte sie dafür sorgen, dass der Stadtteil noch liebens- und lebenswerter wird. „Mithilfe des Förderprogramms ‚Sozialer Zusammenhalt‘ können wir noch vieles erreichen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Herausforderungen, die auf mich warten.“

Neue Blickwinkel entdecken

Ihre allererste Herausforderung hat sie bereits gemeistert – nämlich den Start im neuen Job. Denn dieser verlief nicht ganz so, wie ursprünglich erwartet. Wie vielen anderen Menschen hat ihr die Corona-Pandemie so manchen Stein in die Quere gelegt. So konnte sie sich zum Beispiel nicht wie gewollt persönlich bei den Bürgern und dem Ortsbeirat vorstellen. Auch Sprechstunden und Projektarbeit im Viertel können derzeit nicht stattfinden.

Ein Vorhaben, dem sich Radl in den kommenden Wochen intensiver widmen möchte, ist die Belebung des Lichtenhäger Brinks. Quelle: Ove Arscholl

Doch davon lässt sich die studierte Sozialpädagogin nicht entmutigen. „Ich habe die Zeit genutzt und mir erst einmal alles ganz in Ruhe angeschaut“, berichtet sie. Obwohl Radl den Stadtteil schon vorher gut kannte, hat sie ihn jetzt noch einmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt. „In meiner Rolle als Quartiermanagerin gehe ich nun mit einem ganz anderen Blick durch die Straßen. Ich bemerke Dinge, die mir vorher nicht aufgefallen sind.“

Lichtenhäger Brink beleben

In den vergangenen Wochen hat sich Radl intensiv der Gründung des Quartiersbeirats gewidmet – ein zwölfköpfiges Gremium, das entscheidet, welche Projekte im Rahmen des Förderprogramms umgesetzt werden sollen. „Es haben sich viele Leute gefunden, die wirklich Lust haben, etwas zu bewegen.“ Das erste Treffen musste vorerst verschoben werden. Doch sobald es die Infektionslage wieder zulässt, soll dies schnell nachgeholt werden. „Es stehen praktisch alle in den Startlöchern. Ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht.“

Ein offenes Ohr für alle Als neue Quartiermanagerin möchte sich Lisa Radl vorrangig für die Bewohner des Stadtteils einsetzen. Für Fragen, Anregungen und Ideen hat sie stets ein offenes Ohr. Zu erreichen ist sie unter: l.radl@rgs-rostock.de oder über die Festnetznummer: 0381 / 87 39 81 45 sowie auf dem Handy unter 0173 / 219 15 24.

Ein Vorhaben, mit dem sich Radl in den kommenden Monaten intensiver beschäftigen möchte, ist die Belebung des Lichtenhäger Brinks. Zwar wurde dieser erst kürzlich saniert, wirklich viel los ist dort allerdings nicht. „Dort herrscht noch immer ein großer Leerstand“, sagt die Dierkowerin. Und das sei schade. Wünschenswert wäre, wenn sich Vereine oder Händler dort ansiedeln. Welche infrage kommen – damit möchte sich die Quartiermanagerin schon bald befassen.

Obwohl sie selbst vor Ideen nur so sprüht, möchte die junge Frau zunächst herausfinden, was sich die Anwohner von ihrem Stadtteil wünschen. Gerne nimmt sie daher Vorschläge und Hinweise oder auch Meldungen zu Problemen entgegen. Und wenn’s gerade nicht persönlich in ihrem Büro im Stadtteil- und Begegnungszentrum in der Eutiner Straße geht, dann zumindest telefonisch. Zu den gängigen Geschäftszeiten ist sie stets erreichbar. „Ich freue mich über jeden, der Lust hat, sich einzubringen“, sagt Radl. „Nur, wenn wir Hand in Hand zusammenarbeiten und uns gemeinsame Ziele setzen, können wir das volle Potenzial Lichtenhagens ausschöpfen.“

Von Susanne Gidzinski