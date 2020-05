Das sagen Experten zum neuen Video vom Kran-Unfall bei Liebherr in Rostock

Rostock

Das jetzt aufgetauchte Video von der Havarie des Offshore-Schwerlastkrans hat die Vermutungen vieler Experten über den Unfallhergang am 2. Mai bei Liebherr in Rostock bestätigt.

Es zeigt: Bei einer Last von etwa 2600 Tonnen versagt der Kranhaken. Er schnellt nach oben, die für einen so genannten Überlasttest etwa zur Hälfte aus dem Wasser gehobene, insgesamt 5500 Tonnen schwere Barge fällt zurück ins Hafenbecken. Die Folge: Der auf der Steuerbordseite (in Fahrtrichtung rechts) des Spezialschiffes „Orion“ relativ steil stehende Ausleger erhält einen Impuls nach oben.

Dieses Überwachungsvideo zeigt die Ursache des Kranunfalls in Rostock:

Das Schiff, auf dem zuvor Ballastwasser nach Backbord gepumpt worden war, bekommt Schlagseite, erklärt Rostocks Hafenkapitän Falk Zachau. Insbesondere dadurch kippt der Doppel-Ausleger über die Senkrechte und den so genannten A-Bock auf die Backbordseite, betonen weitere Experten, die nicht namentlich genannt werden möchten. Folgen der Havarie: Zwölf Verletzte, von denen zwei im Krankenhaus behandelt werden mussten, und bis zu 100 Millionen Euro Sachschaden.

Konzept für Demontage wird erarbeitet

Noch sei unklar, wie lange die Demontage des völlig zerstörten Auslegers dauern wird, betont Zachau. Ebenfalls, ob der Ausleger mit vor Ort befindlichen Kränen von Liebherr selbst geborgen werden kann oder ob zusätzlich Schwimmkräne gechartert werden müssen. Denn: Ziel sei es, den Liegeplatz wieder frei zu bekommen. Liebherr hat Kontakt zu Bergungsunternehmen aufgenommen, um ein Konzept für die Demontage des Auslegers zu erarbeiten, so Liebherr-Sprecher Dieter Schmidt.

Zukunft der „Orion“ offen

Wie es mit der „Orion“ weitergeht, ist unklar. Das 216,5 Meter lange Spezialschiff gehört noch immer der chinesischen Bauwerft Cosco Offshore, sollte aber im Mai an den belgischen Wasserbaukonzern Deme Group übergeben werden. Danach sollte es bei der Installation von 103 Fundamenten für Windkraftanlagen auf dem Offshore-Windpark Moray East, 22 Kilometer vor der schottischen Küste, eingesetzt werden.

Unklar ist ebenfalls, ob der Kran repariert werden kann und wie viel Zeit das in Anspruch nehmen würde. Konstruktion und Montage des Schwerlastkrans mit 5000 Tonnen Hubvermögen dauerten etliche Monate.

Von Thomas Luczak