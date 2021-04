Rostock

Über fünf Ecken, so sagt Vera Nemirova, ist es dazu gekommen, dass sie jetzt am Volkstheater Rostock inszeniert. Die Regisseurin ist gerade in den Proben zur Oper „Das schlaue Füchslein“ von Leoš Janáček.

Die Verbindung nach Rostock ist eine ganz besondere. 1982 war Vera Nemirova als Neunjährige zusammen mit ihrer Mutter 1982 aus Bulgarien nach Rostock gekommen. Denn Sonja Nemirova war vom damaligen Volkstheater-Intendanten Hanns Anselm Perten als Opernsängerin nach Rostock geholt worden. Es ging seinerzeit einigen Künstlern aus dem damaligen sozialistischen Staatenverbund so, dass sie von Theatern in der DDR verpflichtet wurden. Für Sonja Nemirova wurde ein Traum wahr: Sie bekam viele der großen Rollen, die es für eine Primadonna im Sopranfach überhaupt gibt. Das waren große Bühnenwerke wie „Tosca“, „Aida“, „Ariadne auf Naxos“ oder „Der Fliegende Holländer“. Sonja Nemirova erinnert sich noch heute gern daran.

Vera Nemirova ging in Rostock zur Schule

Und auch für die Tochter der Volkstheater-Primadonna begann eine aufregende Zeit. Schnell lernte Vera Nemirova Deutsch, denn sie ging in Rostock zur Schule und lebte sich ein. Für Vera Nemirova war es darüber hinaus auch aufregend, wenn sie nach der Schule in die Arbeitsstelle ihrer Mutter kam, um Theaterluft zu schnuppern. Es war zum Beispiel spannend, in der Kantine zu sitzen, die damals ein sozialer Treffpunkt im Theater war. Auch als Kleindarstellerin wurde Vera Nemirova verpflichtet. Das Rostocker Theaterleben war wie eine Vorprägung für das, was später kommen sollte.

An den Tag des Mauerfalls kann sich Sonja Nemirova noch gut erinnern. Am 9. November 1989 wurde im Großen Haus die Oper „Ariadne auf Naxos“ gespielt. Die Künstler auf der Bühne wunderten sich im Verlauf der Vorstellung, dass die Zuschauer nach und nach den Saal verließen. Es hatte sich im Publikum rasch herumgesprochen, dass die Mauer gefallen war.

Aufwachsen in einer Künstlerfamilie hat ihr den Weg geebnet

„Das Theater ist für mich mehr als ein beruflicher Weg“, sagt Vera Nemirova heute und ist ihrer Familie dankbar. „Mit meinen Eltern, die beide am Theater waren, bin ich oft umgezogen.“ Das Aufwachsen in einer Künstlerfamilie hat ihr den Weg geebnet. Noch heute ist Vera Nemirova ihren Eltern Sonja Nemirova und Jewgeni Nemirov dankbar. Das Umherziehen einer Künstlerfamilie war mit vielen Ortswechseln verbunden. Aber: „Was jedoch immer Heimat war, war die Welt hinter den Kulissen“, sagt Vera Nemirova heute.

Sie hat gute Erinnerungen an die Zeit in Rostock, auch Sonja Nemirova geht es immer noch so. Beide verbinden die Erinnerungen an diese Zeit am Volkstheater als Ort künstlerischer Experimentierfreude und Sicherheit. Leider kam diese Ära 1990/91 an ein Ende. „Es war schmerzhaft“, sagen Vera und Sonja Nemirova über die Umbruchzeit nach der Wende, die am Volkstheater Rostock unter anderem von einem massiven Stellenabbau geprägt war.

Seit 1996 als Regisseurin an großen europäischen Theatern

Es folgte ein neues Kapitel. 1993 wurde Sonja Nemirova Gesangsdozentin an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin. Und für Vera Nemirova ging die Karriere erst richtig los. Sie studierte nach dem Abitur Musiktheaterregie an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“. Und seit 1996 hat sich Vera Nemirova als Regisseurin an großen europäischen Theatern einen Namen gemacht. Bis heute verbunden ist Vera Nemirova mit der Dresdner Semperoper, denn dort startete ihre Karriere. Weitere wichtige Stationen waren zum Beispiel das Teatro Liceu Barcelona, die Staatsoper Berlin, die Oper Bonn, das Theater Freiburg, die Oper Graz, die Salzburger Festspiele und die Wiener Staatsoper. Vera Nemirova ist heute eine der gefragtesten Opernregisseurinnen. An der Oper Frankfurt erarbeitete Vera Nemirova von 2010 bis 2012 Richard Wagners Oper „Der Ring des Nibelungen“. Es wurde eine große, quasi weltumspannende Karriere – von Seoul bis Salzburg.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun sind Mutter und Tochter zusammen vor Ort, wenn Inszenierungen anstehen, sie leben heute am Rand von Berlin. Auch in Rostock sind sie zusammengekommen, Sonja Nemirova ist künstlerische Beraterin und Vertraute der Regisseurin. Die Inszenierung am Volkstheater fühlt sich für die beiden wie eine Heimkehr an, sie wurden in Rostock herzlich empfangen. „Viele Kollegen von damals haben uns besucht, es war fast wie ein Klassentreffen“, sagt Sonja Nemirova.

„Das schlaue Füchslein“ thematisiert Verbundenheit der Tiere und Menschen

„Das schlaue Füchslein“ thematisiert eine schicksalhafte Verbundenheit der Tiere mit den Menschen und ist dadurch immer wieder aktuell. 1920 war Komponist Leoš Janáček in einer Tageszeitung auf eine Fortsetzungsgeschichte gestoßen, die später die Grundlage für die Oper bildete. Sie sollte ein poetisches Spiel über den ewigen Kreislauf des Lebens werden. „Das schlaue Füchslein“ ist für Vera Nemirova schon wegen der damit verbundenen Kindheitserinnerungen eine Herzensangelegenheit, denn sie hatte damals in Rostock als Fuchskind in Rostock auf der Bühne gestanden.

Start für die szenische Arbeit war bereits im März, an der Seite von Vera Nemirova ist unter anderem Dirigent Marcus Bosch, der die musikalische Leitung innehat. Geplant war die Premiere der Kinderoper am 12. April. Aber Corona hat vieles durcheinander gebracht. „Das schlaue Füchslein“ verspätet sich in Rostock etwas. Aber wenn es soweit ist, dann ist das mit der Hoffnung verbunden, dass Theater wieder ein fester Bestandteil unseres Alltags ist – das ist auch der Herzenswunsch der Regisseurin.

Von Thorsten Czarkowski