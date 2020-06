Rostock

Er prägt Mecklenburg-Vorpommerns Stände, ist Liebling der Ostsee-Urlauber und hat als Exportschlager längst die Republik erobert: der Strandkorb.

Längst steht er nicht mehr nur am Meer, sondern auch in Gärten, auf Dach- und Eiscafé-Terrassen. Selbst bis vor die Skihütten in den Alpen hat es der coole Flachland-Export geschafft. Der internationale Durchbruch ist ihm ebenfalls geglückt: In Ländern wie Chile und Südafrika ist der Strandkorb auch zu finden. Kurzum: In seiner 138-jährigen Geschichte hat er einen regelrechten Siegeszug hingelegt.

Auch wenn die Corona-Krise den Start in die diesjährige Sommersaison trübte: Der Zweisitzer ist und bleibt heiß begehrt und unangefochtener Star am Strand. Am 15. Juni steht er im Mittelpunkt – beim Tag des Strandkorbs. Grund genug, sich das Schätzchen etwas genauer anzuschauen. Hier kommen sieben Fakten über das Möbelstück, die selbst passionierte Strandgänger noch nicht kennen. Der Strandkorb ist …

… ein waschechter Mecklenburger

Wer hat’s erfunden? Nein, nicht die Schweizer, sondern ein Rostocker. 1882 gibt Wilhelm Bartelmann einer Dame einen Korb. Was nach fieser Abfuhr klingt, passiert auf eigenen Wunsch: Die eine rheumakranke Frau hat den Hofkorbmachermeister Bartelmann um den Bau eines Korbes gebeten, in dem sie die heilende Seeluft geschützt vor Wind und Sonne genießen konnte. Ein gebräunter Teint war zu Kaisers Zeiten noch nicht in.

Der Erfinder des „Strandstuhls“, Wilhelm Bartelmann, mit Ehefrau Elisabeth und seinen vier Kindern. Quelle: Archiv

Im Korbstuhl konnten schon bald auch andere Badegäste Platz nehmen: 1883 eröffnete Bartelmanns Frau Elisabeth in Warnemünde die erste Strandkorbvermietung. Eines allerdings hatten die Bartelmanns versäumt: den Strandkorb zum Patent anzumelden.

… ein Weltmeister-Macher

Im Strandkorb lässt es sich nicht nur herrlich ausspannen, er taugt auch als Sportgerät: Bei der Weltmeisterschaft im Strandkorbtragen schleppen Duos das Möbelstück über den Strand. Die amtierenden Weltmeister sind Johann Glöde und Phillip Schmidt. Die beiden Bansiner haben sich Anfang Januar in Ahlbeck auf Usedom den Titel geholt. Die zwei wuchteten einen 60-Kilo-Korb in 5,12 Sekunden vom Start ins 25 Meter entfernte Ziel.

Johann Glöde und Philipp Schmidt wurden 2020 nach 2019 zum zweiten Mal Weltmeister im Strandkorbtragen. Quelle: Archiv

… Pfundskerl und Leichtgewicht

Der Strandkorb ist ein Pfundskerl, doch es gibt ihn auch in der Light-Variante: Schon zu DDR-Zeiten erregte ein faltbares Modell an den Stränden Aufsehen. Nun erlebt der Retro-Zweisitzer eine Renaissance. Die Strandkorbfabrik Heringsdorf hat bereits klappbare Alumodelle produziert. Wegen der Corona-Pandemie konnten diese bislang allerdings noch nicht in Serie gehen.

Erregt Aufsehen: der Klapp-Strandkorb Quelle: Archiv

… Gastgeber für Merkel , Bush und Putin

In den wohl berühmtesten – und größten – Strandkorb der Welt lud Bundeskanzlerin Angela Merkel 2007 die Staats- und Regierungschefs der G8-Staaten ein. Im XL-Korb vor der Kulisse des Grand Hotels Heiligendamm nahmen damals unter anderem Wladimir Putin und George Bush Platz. Die Bilder gingen um die Welt, der Strandkorb blieb in Deutschland. Ein Vermögensberater aus Frankfurt am Main hat ihn für eine Million Euro ersteigert. Das Geld ging an die Hilfsorganisation „Ein Herz für Kinder“.

Die Maße des G8-Gipfel-Korbes kann ein Riese locker toppen: Der größte Strandkorb der Welt bot bei seiner Einweihung in Heringsdorf 91 Menschen Platz.

Während des G8-Gipfels 2007 nimmt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Staats- und Regierungschefs Shinzo Abe (Japan v.l.), Stephen Harper (Kanada), Nicolas Sarkozy (Frankreich), Wladimir Putin (Russland), George W. Bush (USA), Tony Blair (Großbritannien), Romano Prodi (Italien) und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso vor dem Kurhaus in Heiligendamm im Strandkorb Platz. Quelle: ddp

… Tierfreund und Barkeeper

Dass der Strandkorb mehr drauf hat, als Strandgästen einen windgeschützten Platz an der Sonne zu bieten, beweist Deutschlands ältestes Korbwerk. Die Strandkorbfabrik in Heringsdorf stellt neben dem Klassiker auch Umkleidestrandkörbe und überdachte Strandlounges aus den Möbeln her. Auf Kundenwunsch werden auch Hundestrandkörbe und Modelle mit Schankanlagen oder Musikboxen fabriziert.

Neben dem Klassiker stellt die Strandkorbfabrik Heringsdorf auch ungewöhnliche Modelle her – zum Beispiel diese Sommerlounge. Quelle: Strandkorbfabrik Heringsdorf

… Zeuge von Schäferstündchen

In den Strandkorb können es sich nicht nur Sonnenanbeter, sondern auch Nachtschwärmer gemütlich machen: Wer sich vom Wellenrauschen in den Schlaf wiegen lassen oder romantische Kuschelstunden verbringen möchte, dem bietet sich in Badeorten wie dem schleswig-holsteinischen Grömitz das passende Bett dafür. Dort werden Schlafstrandkörbe vermietet. Diese lassen sich dank einer mit Fenstern versehenen Persenning auch schließen und bieten somit Schutz vor Regen und zugleich beste Sicht aufs Meer.

Statt Bett im Kornfeld ein Bett im Sand: der Strandkorb als Liebesnest Quelle: Archiv

… Hingucker in allen Formen und Farben

Der Strandkorb geht mit der Mode. Maritime Streifen, Karos, Segelboot- oder Streublümchen-Print – seine Polster und Markisen sind mit verschiedensten Mustern zu haben. Auch das Korbgeflecht kommt in vielen Farben daher. Sehen lassen können sich auch seine Accessoires: Kopfstütze, Sektkübelhalter, wetterfeste Kuschelkissen – an Zubehör, mit dem man Körbe nach Lust und Laune aufmöbeln kann, mangelt es nicht. Und weil seine Fans von ihm nicht genug kriegen können, kommt der Strandkorb in allen Größen daher: In Form von Nisthilfen, Schlüsselanhängern oder Dekofiguren begleitetet er seine (Be-)Sitzer nach Haus und lässt sie vom nächsten Sommerurlaub träumen.

Ob in Blau, Rot oder Weiß – der Strandkorb macht immer eine gute Figur. Quelle: dpa

Umfrage: Darum lieben wir den Strandkorb

Von Antje Bernstein