Für Lennart Schade beginnt in Kürze ein neuer Lebensabschnitt. Noch vor wenigen Wochen hat er die Schulbank gedrückt und nun will der 16-Jährige in seinem Traumberuf durchstarten. Bei der Rostocker Straßenbahn AG ( RSAG) absolviert er ab September eine Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb. „Schon als Kind bin ich immer gerne mit der Straßenbahn gefahren. Für mich stand daher schnell fest, in welche Richtung ich beruflich gehen will“, erinnert sich der Rostocker. Klar war: „Ich möchte in der Hansestadt bleiben.“

Die Heimatverbundenheit teilt auch sein Mitstreiter Niclas Berz. Er hat bereits zwei Praktika im Unternehmen durchlaufen und kann sich vorstellen, nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung beim Nahverkehrsbetrieb zu bleiben. „Es ist schön, nach zehn Jahren Schule jetzt etwas Neues anzufangen. Ich hoffe, dass ich später übernommen werde“, sagt der 16-Jährige. Die Chancen dafür stehen sehr gut, wie Rosemarie Balfanz, Referentin für Berufsausbildungen, bestätigt.

Hotellerie und Gastronomie besonders beliebt

Während die beiden jungen Männer noch auf den Ausbildungsstart hinfiebern, haben rund 675 Azubis zum 1. August ihre Tätigkeit in einem der hiesigen Betriebe aufgenommen, wie die Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Rostock bestätigt. Im Landkreis wurden 341 weitere Verträge registriert. Ein Großteil der rund 120 Ausbildungsberufe im Bezirk der IHK zu Rostock werde im kaufmännischen Bereich sowie in der Hotellerie und Gastronomie vermittelt. „Es sind die Vielfalt und die Abwechslung, die diese Berufe aufregend machen. Die Lehrlinge können vieles ausprobieren“, sagt Anita Töllner, Leiterin der Konditorei im Hotel Neptun.

Ein Aspekt, der besonders Benedict Janning sehr reizt. Seit seiner frühen Kindheit steht der 16-Jährige gerne am Herd und kreiert neue Gerichte. „Ich habe meiner Mutter immer beim Kochen geholfen“, erzählt Janning. Was in seiner Heimat Groß Grenz als Hobby begann, soll nun zum Beruf werden. Im Hotel Neptun hat er seine Ausbildung zum Koch gestartet. „Ich bin etwas aufgeregt, aber freue mich auf die Herausforderungen.“

Umzug für den Traumberuf

Insgesamt 27 junge Menschen lassen sich ab sofort in dem Fünf-Sterne-Hotel ausbilden. So auch Alicia Lindner. Frisch aus der Schule hat sie sich für eine Laufbahn als Restaurantfachfrau entschieden. „Zunächst wusste ich nicht, was ich machen will, aber nachdem ich Praktika absolviert habe, wollte ich gerne in diesem Bereich arbeiten“, berichtet die 17-Jährige. Für ihren Traumberuf ist sie extra in die Hansestadt gezogen und hat ihren Heimatort Bautzen verlassen. „Es gefällt mir hier sehr gut. Daher ist die Trennung von der Familie nicht so schlimm für mich.“

Ebenfalls umgezogen ist Rick Storm. Er kommt aus Brüsewitz bei Schwerin und hat hohe Erwartungen an seinen neuen Arbeitgeber und an sich selbst. „Ich möchte mich auf ein neues Fitness-Level bringen, um den Kunden ein besseres Training zu ermöglichen“, sagt er entschlossen. Die dreijährige Ausbildung im Hotel Neptun biete ihm die idealen Voraussetzungen dafür: „Uns wird die richtige Ausführung der Techniken beigebracht“, nennt er als Beispiel. In seiner Freizeit ist der zukünftige Sport- und Fitnesskaufmann stets sportlich unterwegs.

Zwischen Kundenbetreuung und Warenausgabe

In Roggentin sind zum diesjährigen Ausbildungsstart neun Azubis zum Dienst im SB-Warenhaus Globus angetreten. „In den vergangenen Jahren waren es maximal fünf. Wir sind froh, dass wir nun mehr junge Leute einstellen können“, sagt die Betriebsratsvorsitzende Jana Itzeck. Die Auswahl sei den Personalern nicht leichtgefallen. „Es gab einige sehr gute Kandidaten“, hebt sie hervor. Im Bereich Verkauf lässt sich von nun an Niklas Hitzer ausbilden. Der 16-Jährige freut sich besonders auf den Kontakt mit den Kunden. „Ich bin sehr aufgeschlossen und mag es, mit Leuten zu kommunizieren“, berichtet der Tessiner. Dennoch sei es ihm wichtig, auch andere Bereiche zu durchlaufen und Fachkenntnisse zu sammeln. „Die eine oder andere Aufgabe wird sicher eine Herausforderung sein. Ich bin gespannt, wie ich mich schlagen werde.“

Etwas schüchtern blickt seine Kollegin Anna Vetta drein. „Heute Morgen war ich noch ganz schön aufgeregt, aber jetzt hat es sich langsam gelegt“, gesteht sie. Die 18-Jährige absolviert ebenfalls eine Ausbildung zur Verkäuferin, möchte im Anschluss aber ein Jahr dranhängen und Kauffrau werden. „Dass das hier möglich ist, finde ich toll. Die Möglichkeiten aufzusteigen sind hier gegeben“, freut sich Vetta.

Vom Hobby zum Beruf

Ihr Hobby zum Beruf haben Katharina Froeschke (22) und David Stahl (21) gemacht. Sie gehören zu den 15 Auszubildenden, die ihre Lehrzeit beim Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises und im AIDA Kundencenter gestartet haben. „Ich liebe es zu reisen und Kreuzfahrten gefallen mir auch sehr gut“, begründet Froeschke die Wahl ihres neuen Ausbildungsbetriebes. „Es wird nie langweilig und ich stehe voll und ganz hinter dem Produkt.“ Dem kann sich David Stahl nur anschließen. Der 21-Jährige ist nach seinem Abitur durch Europa und Amerika getourt und hat die Tourismusbranche für sich entdeckt: „Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich weiß, dass ich in dem Bereich mein Leben lang arbeiten möchte.“

Susanne Gidzinski