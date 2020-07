Rostock

Mehr Platz, bessere Wendigkeit, angenehmeres Fahrgefühl: Bereits ab kommendem Montag – pünktlich zum Fahrplanwechsel – verstärken fünf neue Diesel-Busse der Marke Mercedes Benz CapaCity die Flotte der Rostocker Straßenbahn AG. Es sind die ersten Busse dieser Art, die in der Hansestadt im Einsatz sein werden. „Sie sind einmalig in Mecklenburg-Vorpommern“, betont RSAG-Vorstand Jan Bleis am Mittwoch bei der offiziellen Vorstellung auf dem Betriebshof in Schmarl.

Unterstützung für stark frequentierte Linien

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um vierachsige niederflurige Gelenkbusse, welche sich besonders durch ihre Größe auszeichnen. Mit einer Länge von 20 Metern übertreffen sie die herkömmlichen Gelenkbusse um genau zwei Meter. Was erst einmal wenig klingt, macht in der Praxis einen deutlichen Unterschied aus, weiß Bleis: „Auf diese Weise können wir auf stark frequentierten Linien einen noch besseren Service bieten und mindestens zehn Prozent mehr Fahrgäste befördern – in Spitzenzeiten bis zu 20 Prozent.“

Schwerpunktmäßig werden die neuen Fahrzeuge an Schultagen auf den Linien 31, 36 und auf der jüngsten Expresslinie X41 verkehren. Sollten die Busse zukünftig auch auf anderen Routen eingesetzt werden, müssten zum Teil auch einige Haltestellen etwas erweitert werden. „Bei einigen könnte die Länge der Haltebucht etwas zu kurz sein“, sagt Bleis mit einem Augenzwinkern.

USB-Steckdosen und Kameras im Außenbereich

Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs dürfen sich über eine weitere Besonderheit freuen. Denn: Im Innenraum verteilt befinden sich gleich mehrere USB-Ladeanschlüsse, über die mobile Endgeräte aufgeladen werden können. Außerdem befindet sich im hinteren Bereich der Fahrzeuge eine vierte Tür, welche einen ungebremsten Fahrgastwechsel ermöglichen soll. „Wir haben hier viele Extras, die bestimmt gut ankommen werden“, ist sich Bleis sicher.

Schulung auf dem RSAG-Gelände

Damit sich die Fahrer rechtzeitig an das neue Fahrgefühl und vor allem die Überlänge gewöhnen können, haben sie in den vergangenen vier Wochen eine entsprechende Schulung absolviert. Enges Abbiegen und das Anfahren von Bushaltestellen standen auf dem Plan. „Das Fahrgefühl ist deutlich angenehmer als bei den anderen Bussen. Alles ist so viel leichtfälliger“, schwärmt Regina Wienholz, Teamleiterin im Fahrdienst. Die 50-Jährige hat bereits einige Runden auf dem RSAG-Gelände gedreht und freut sich auf die erste Fahrt im Straßenverkehr.

Ihr Kollege Torsten Holm-Dankert – ebenfalls Teamleiter im Fahrdienst – stimmt ihr zu: „Die Busse fahren sich sehr gut. Ungewohnt ist nur, dass sie beim Abbiegen mit dem Heck ein wenig ausschwenken. Daran gewöhnt man sich aber schnell.“

Zwei Elektrobusse kommen 2021

Auch Holger Matthäus, Senator für Infrastruktur und Umwelt, ist begeistert von den Superbussen. „Ein tolles Angebot mit mehr Platz für die Gäste“, betont er nach einer kurzen Probefahrt. Dabei ist diese Neuanschaffung nicht die einzige, die die Flotte der RSAG auf lange Sicht unterstützen wird. „Ich freue mich schon sehr, wenn wir im nächsten Jahr die Elektrobusse einweihen können“, sagt der Senator.

Voraussichtlich im Sommer 2021 sollen die ersten zwei Fahrzeuge losrollen und auf der Linie 37 in Richtung Warnemünde verkehren. „Dort passen sie perfekt rein, weil sie mitten durch den Ortskern fahren“, verrät Unternehmenssprecherin Beate Langner. Wie sie aussehen werden, bleibt abzuwarten, denn: Die Ausschreibung läuft noch.

XL-Busse rollen durch Rostock Aktuell betreibt die Rostocker Straßenbahn AG 22 Buslinien in der Hanse- und Universitätsstadt. Die insgesamt 71 Busse legen dabei jährlich rund 4,4 Millionen Kilometer zurück. Ab dem 3. August – pünktlich zum Fahrplanwechsel – verstärken fünf neue Diesel-Busse der Marke Mercedes Benz CapaCity den Busfuhrpark der RSAG. Mit einer Länge von 20 Metern sind sie genau zwei Meter länger als herkömmliche Gelenkbusse. Zudem verfügen sie über vier Achsen und eine zusätzliche Tür. Aufgrund der Fahrzeuglänge wird das Fahrpersonal mit mehreren Kameras im Außenbereich bei Kurvenfahrten unterstützt. Rund zehn Prozent mehr Passagiere können auf den entsprechenden Linien mit Hilfe der Superbusse befördert werden. In Spitzenzeiten sogar bis zu 20 Prozent. Die XL-Busse haben eine technische Kapazität von 42 Sitz- und 130 Stehplätzen und verfügen über eine Motorleistung von 360 PS.

Von Susanne Gidzinski