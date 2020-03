Wismar

Am 31. März um 19 Uhr wird die Sonderausstellung „Geflüchtet, vertrieben, entwurzelt. Kindheiten in Mecklenburg 1945“ im Grenzhus Schlagsdorf eröffnet. Was waren die Lebensumstände der um das Kriegsende 1945 geflüchteten und vertriebenen Kinder? Welche Erfahrungen mussten sie machen und was bedeutete das für ihr weiteres Leben? Die Wanderausstellung der Stiftung Mecklenburg wurde um Lebensgeschichten aus der Region ergänzt. In die Ausstellung führt Prof. Dr. Matthias Pfüller ein, sie ist bis zum 30. Juni zu sehen.

30 Jahre Schloss Plüschow

30 Jahre Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow – das Jubiläum wird in diesem Jahr groß gefeiert. „Wir haben mehrere Höhepunkte, beispielsweise die Ausstellung im Mai und unsere Sommerausstellung“, erzählt Miro Zahra aus dem Künstlerhaus.

Vom 17. Mai bis zum 28. Juni sind Werke zum Thema 30 Jahre Mecklenburgisches Künstlerhaus Schloss Plüschow zu sehen, die Ausstellung trägt den Titel „Present Perfect Continous“, die Ausstellung wird am 16. Mai um 17 Uhr eröffnet.

Am 11. Juli um 17 Uhr wird die Ausstellung „On Fire – Kultur – Natur – Landschaft“ in Kooperation mit dem Lauenburgischen Kunstverein Ratzeburg eröffnet.

Bilder aus den wilden Wismarer Jahren

Vom 6. Juni bis zum 5. Juli werden in der Wismarer Gerichtslaube Fotos von Siegfried Wittenburg aus den „Wilden Wismarer Jahren“ von 1990 bis 1996 gezeigt. Eigentlich hatte Wittenburg 1989 den Auftrag vom Rat der Stadt Wismar, 30 Fotos von der Stadt zu Werbezwecken anzufertigen.

Der Vertrag wurde am 21. November 1989 unterschrieben, die Wende war schneller. Wittenburg hat trotzdem fotografiert und den Alltag in Wismar zwischen Bananen und bröckelndem Putz festgehalten. 30 Jahre später sind diese Zeitdokumente künstlerisch und inhaltlich unbezahlbar. „Eine Billion für blühende Landschaften“, hat Wittenburg seine Ausstellung nun überschrieben.

Die große Wanderausstellung, die in Wismar startet, wurde dank des Wismarer Archivvereins und einer Förderung mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur möglich.

Fotografie in der Malzfabrik und der Gerichtslaube

„20 Jahre Neue Subjektivität“ – ein guter Grund, das Jubiläum mit zwei großen Fotoausstellungen zu feiern. Knut Wolfgang Maron, bekannter Fotograf und Dozent an der Wismarer Hochschule, lädt seit eben über 20 Jahren Studierende ein, sich mit seiner subjektiven Fotografie auseinanderzusetzen.

„Ich habe mir überlegt, es wäre mal schön, die fotografische Kultur, die sich aus Wismar und vorher Heiligendamm entwickelt hat, zu zeigen“, sagt Maron über seine Intention. Seit 1992 ist er als Dozent im Bereich Fotografie tätig.

Gut 50 seiner Ehemaligen werden ihre aktuellen fotografischen Arbeiten zeigen. Darunter sind inzwischen bekannte Namen wie Marc Grümmert, Tim Kellner, Stefan Kratz und Janet Zeugner, deren Werke beispielsweise auch in der Kunstsammlung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu finden sind.

Angesichts der Menge der Künstler wird Maron die Ausstellung mindestens zweiteilen, am 27. August wird sie in der Grevesmühlener Malzfabrik und am 28. August im Wismarer Schabbell eröffnet. „Wir suchen noch einen dritten Ort, es kommt ja einiges zusammen!“, erzählt er.

Güstrow feiert Ernst Barlach

Anlässlich des 150. Geburtstags von Ernst Barlach (1870-1938), dem mecklenburgischen Bildhauer, Zeichner und Schriftsteller, haben die Ernst-Barlach-Museen in Güstrow ein Jubiläumsprogramm mit zahlreichen kulturellen und kreativen Höhepunkten erarbeitet. Die Ernst-Barlach-Stiftung am Heidberg 15 präsentiert ganzjährig wechselnde Ausstellungen. Aktuell sind zahlreiche Briefe, die der Künstler verfasste, zu sehen. Die Schau „ Ernst Barlach als Briefschreiber“ wird bis Pfingstmontag, den 1. Juni, gezeigt.

Ab 6. Juni ist eine Ausstellung zum Alltag Barlachs und zur Bedeutung seiner Kunst in der Gegenwart geplant. Besonders bekannt ist er für seine Holzplastiken und Bronzen. Die dritte Schau widmet sich den Reisen des Bildhauers, die seinen künstlerischen Ausdruck maßgeblich prägten. Sie steht unter dem Thema „Kokoschka und Barlach, Künstler auf Reisen“ und wird vom 5. September bis zum 29. November zu sehen sein.

Wer im Besitz privater Schätze ist, die einen thematischen Bezug zu Ernst Barlach haben, kann diese bis zum 31. März in der Gertrudenkapelle oder per Mail an info@barlach-museen.de vorstellen. Die Ernst-Barlach-Stiftung will die spannendsten Objekte im Sommer präsentieren. In der Gertrudenkapelle am Gertrudenplatz 1 ist ganzjährig eine Ausstellung zum Leben und Werk Barlachs zu sehen.

Die 20 Jahre alte Dauerausstellung im Atelierhaus wird im Herbst in Kooperation mit der Hochschule Wismar neu gestaltet und deshalb für mehrere Wochen geschlossen.

Lindenberg in Kunsthalle Rostock

Vom 9. Mai bis zum 30. August sind Werke von Udo Lindenberg in der Kunsthalle Rostock in einer Schau zu sehen, diese zeigt das „Gesamtkunstwerk“ von Musiker und Maler, Sonnenbrille, Hut und „ Likörellen“. Letztere stehen für seine eigene inzwischen patentierte Maltechnik mit Blue Curacao fürs Blau oder Mandarinenlikör fürs Orange beispielsweise.

Lindenberg hat viele Jahrzehnte deutscher Kulturgeschichte begleitet und mitgestaltet, sodass die Ausstellung genauso für 50 Jahre deutsche Kulturgeschichte steht.

Von Nicole Hollatz und Haike Werfel