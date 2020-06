Das sind die Gewinner des Ideenwettbewerbs „inspired“ aus MV

Rostock

Die Gewinner des landesweiten Ideenwettbewerbs „inspired“ sind am Freitag um 10.30 Uhr live auf dem YouTube Channel des Projektes prämiert worden. Dort wurden die innovativsten technologischen Ideen von Studierenden oder Absolventen hervorgehoben. Die drei erstplatzierten Teams aus den Kategorien „Studierende“ und „Forschende & Absolventen“ bekamen Weiterbildungsgutscheine im Gesamtwert von 15 000 Euro.

Den ersten Platz in der Kategorie „Studierende“ erhielten die Stralsunder Maximilian Briz, Hannes Lüder und Valentin Müller-Judex mit ihrer Idee „Accist“. Sie wollen einen Helm mit einer Präventions-Sensorik entwickeln. So sollen Gehirnerschütterungen schneller erkannt werden.

Gewinner Ideenwettbewerb Kategorie „Studierende“: „Accist“ v.l. Hannes Lüder, Maximilian Briz, Valentin Müller-Judex. Quelle: Universität Rostock/Christine Bach

Die Preisträger in der Kategorie „Forschende & Absolventen“ ist das Rostocker Team von „ReaLusion“, bestehend aus Dr. Stefan Oschatz, Dr. Valeria Khaimov und Dr. Sabine Illner, welche eine formschließende, antiinfektive Implantattasche erfunden haben.

Gewinner Ideenwettbewerb Kategorie „Forschende und Absolventen“: „ReaLusion“ v.l. Dr. Valeria Khaimov, Dr. Stefan Oschatz, Dr. Sabine Illner. Quelle: Universität Rostock/Christine Bach

Antenne MV und OSTSEE-ZEITUNG vergeben Sonderpreise

Antenne MV vergibt als Partner des Wettbewerbs einen Sonderpreis für ein Medienbudget in Höhe von 5000 Euro. Da dafür noch keine Entscheidung gefallen ist, wird der Gewinner in den nächsten Tagen verkündet. Auch die OSTSEE-ZEITUNG hat einen weiteren Preis ermöglicht und stellt für ein halbes Jahr Räumlichkeiten im Basislager in Rostock für das Team von „DrummaQueen“ zur Verfügung. Mit ihrem Produkt sollen Schlagzeuger beim Spielen unterstützt werden.

Die Prämierten dürfen außerdem an der exklusiven Berlin Valley Tour im Herbst teilnehmen. Diese führt die Ideenentwickler für zwei Tage in die Berliner Gründerszene. Zudem werden sie bei der Weiterentwicklung ihrer Projekte vom Zentrum für Entrepreneurship unterstützt. Gefördert wird der Wettbewerb vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit in MV.

Preisverleihung findet erstmalig online statt

Moderiert wurde die Preisverleihung von Tino Arnhold, Christine Bach und Dr. Martin Setzkorn vom Zentrum für Entrepreneurship. Zum ersten Mal fand dies online statt. Der Rektor der Universität Rostock, Wolfgang Schareck, sowie der Oberbürgermeister von Rostock Claus Ruhe Madsen haben mit einer Videobotschaft ein Grußwort gesprochen.

„Trotz der besonderen Situation in diesem Jahr konnten durch den Ideenwettbewerb viele innovative Ideen und neue Geschäftskonzepte vorgestellt werden“, sagt Tino Arnhold, einer der Koordinatoren des Wettbewerbs. Insgesamt 21 Teams haben ihre Ideen eingereicht.

Bei der landesweiten Prämierungsfeier wurden die Entwicklungen der Finalisten beider Kategorien kurz eingeblendet und anschließend die ersten drei Plätze von einem Jurymitglied in einer Laudatio verkündet. In der Jury saßen hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Bewerber für 2021 gesucht

Auch im kommenden Jahr sind Studierende und Forschende aufgerufen, sich mit ihrer Idee oder ihrem Forschungsergebnis zu bewerben. Alle Informationen zur Teilnahme gibt es unter: www.ideenwettbewerb.uni-rostock.de. Gefördert wird der Ideenwettbewerb mit Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds.

Das sind alle Preisträger:

Kategorie „Studierende“

1. Platz: „ReaLusion“ Dr. Steffen Oschatz, Dr. Sabine Illner, Dr. Valeria Khaimov

2. Platz: „eSiPrint“ Justin Kröger

3. Platz: „KI Wound“ Prof. Dr. Steffen Emmert, Dr. Torsten Gerling, Dr. Kai Masur, Christian Eschenburg, Ihda Chaerony Siffa

Kategorie „Absolventen & Forschende“

1. Platz: „Accist“ Maximilian Briz, Hannes Lüder, Valentin Müller-Judex

2. Platz: „Pan“ (Protect All Nature) Richard Kluth, William Will

3. Platz: „Nova“ Sophia Hammer, Christian Berger

Von Gina Henning