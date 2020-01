Das sind die Pläne des Warnemünder Heimatmuseums für 2020

Rostock

Auf 240 Quadratmetern lädt das Warnemünder Heimatmuseum zu einer kleinen Reise durch die Geschichte des Ortes ein. Es veranschaulicht, wie die Anwohner des Ostseebades gelebt haben, wie sie sich kleideten und was sie in ihrer Freizeit trieben.

2019 haben mehr als 12 400 Kulturinteressierte dem alten Fischer- und Schifferhaus einen Besuch abgestattet – mehr als noch im Jahr zuvor. Dass die Besucherzahl 2019 so hoch sein würde, damit habe Museumsleiter Christoph Wegner nicht gerechnet. Zwar haben in den Sommermonaten und während der Rostocker Museumsnacht im Herbst tausende Menschen in der Stube vorbei geschaut, dafür aber musste das historische Fischerhaus im Oktober wegen Renovierungsarbeiten kurzzeitig schließen.

Zurück zum historischen Zustand

„Wir wollen den Gästen ein noch authentischeren Einblick in das Leben der früheren Warnemünder ermöglichen“, berichtet Wegner. Dafür aber müsse das Haus Stück für Stück in seinen historischen Zustand zurück versetzt werden. Was bedeutet, dass die Wände in sämtlichen Räumen mit Lehm verkleidet werden müssen. „Angefangen haben wir in der Diele und der Wohnstube.“

Die Wände im Eingangsbereich des Museums mussten zunächst ausgemauert werden. Quelle: Heimatmuseum Warnemünde

Ganz unkompliziert verlief die Renovierung nicht, denn statt einem Mauerwerk haben die Bauarbeiter hinter der Raufasertapete aus DDR-Zeiten hohle Holzwände vorgefunden. „Der Aufwand war dementsprechend größer, als wir zunächst gedacht haben, wodurch der Umbau etwas länger gedauert hat“, erinnert sich der Museumsleiter.

Nach dem Umbau ist vor dem Umbau

Heute aber glänzt alles wieder im alten Charme. Die Möbel in der Wohnstube sind zurecht gerückt und die Diele sieht komplett verändert aus. „Wir haben den Kassenbereich hierher verlegt, damit wir noch mehr Platz im Ausstellungsraum haben“, erklärt Wegner. Außerdem haben Besucher nun die Möglichkeit ihre Jacken und Wertsachen in einem Schrank einzuschließen, um ungestört durch die Räume zu schlendern.

Anschließend wurden die Wände in der Wohnstube mit Lehm verkleidet. Quelle: Heimatmuseum Warnemünde

Noch in diesem Jahr soll die Umbaumaßnahme fortgesetzt werden. Als nächstes werden die Küche und das Schlafzimmer in Angriff genommen. Wann die Arbeiten beginnen, sei noch unklar. „Das Bedarf noch einer Abstimmung mit dem Lehmbauer“, so der Museumsleiter. „Wir hoffen aber, dass wir noch in der ersten Hälfte des Jahres anfangen können – bevor die Touristen wieder in großen Scharen ins Ostseebad kommen.“ Sollte dies nicht klappen, werde der Herbst anvisiert.

Warnemünder teilen Kindheitserinnerungen

Traditionell zur Warnemünder Woche soll außerdem die neue Sonderausstellung eröffnen. Wie schon in den Jahren 2004 und 2005 soll sich auch diesmal wieder alles um das Thema Kindheit drehen. „Dafür haben wir uns etwas ganz Besonderes ausgedacht“, verrät Wegner. Zeitzeugenberichte, Medienstationen, originale Exponate und eine Karte auf des sämtliche ehemalige und noch aktuelle Spielplätze markiert sind, sollen die Besucher auf eine Reise in mitnehmen.

Schon jetzt haben sich einige Anwohner dazu bereit erklärt ihre Erlebnisse und Erinnerungen aus ihrer Kindheit nieder zu schreiben. „Einige der Geschichten wollen wir in der zeitgleich erscheinenden Broschüre veröffentlichen“, sagt der Museumsleiter. Wer bei sich zu Hause alte Stücke herumzuliegen hat, der kann diese als Leihgabe oder Schenkung an das Heimatmuseum übergeben. „Darüber freuen wir uns immer sehr.“

Verein hat Grund zum Feiern

Grund zum feiern gibt es kommende Woche im Heimatmuseum ebenfalls. Denn: Vor genau 15 Jahren erfolgte die Übernahme der Betriebsführung durch den Museumsverein. Mit den einzelnen Mitgliedern, ehrenamtlichen Helfern und einigen Vertretern der Stadt soll dieses Jubiläum im kleinen Kreis gebührend zelebriert werden, wie Wegner berichtet. „Gleichzeitig wollen wir die hergerichtete Wohnstube ganz offiziell einweihen.“

