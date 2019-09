Wahrzeichen an der Ostsee - Spaziergang über dem Meer: So schön sind die Seebrücken in MV

Sie sind Wahrzeichen entlang der Ostseeküste – die Seebrücken. 20 dieser imposanten Bauwerke gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Die OSTSEE-ZEITUNG stellt exemplarisch einige vor und verrät, wie es mit ihnen weitergeht.