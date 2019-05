Rostock

Neun Kandidaten bewerben sich am Sonntag um die Nachfolge von Roland Methling (parteilos). Das Amt des Rostocker Oberbürgermeisters, das alle anstreben, ist aber mehr, als nur der Chef der Stadtverwaltung mit rund 2500 Mitarbeitern zu sein. Auch die Rostocker Bürger und Vertreter verschiedener Interessenverbände haben Wünsche und Forderungen an das neue Stadtoberhaupt.

„Zur Entspannung des Wohnungsmarktes hoffen wir auf den Bau von 1200 Wohnungen jährlich, also insgesamt 8400 bis 2026. Dem Bedarf entsprechend sollte eine ausreichende Zahl an Wohnungen unter Inanspruchnahme von Fördermitteln errichtet werden“, sagt Kai-Uwe Glause, Geschäftsführer des Rostocker Mietervereines. Generell wünsche er sich vom neuen OB die Erhaltung beziehungsweise Schaffung einer sozialen Durchmischung in den Quartieren sowie die Versorgung anerkannter Flüchtlinge mit „regulären“ Mietwohnungen. Auch die Erweiterung von Angeboten für studentisches Wohnen und die Ermöglichung alternativer Wohnformen gehören laut des Mietervereins auf die Agenda des Stadtoberhauptes.

Förderung der Kleingärten und mehr Raum für Bildung

Susann May vom Kleingartenverband Rostock wünscht sich „eine kompromissbereite, offene und ehrliche Zusammenarbeit – nicht nur hinsichtlich der Erhaltung unserer Kleingärten, sondern auch der Werterhaltung und Förderung des gesamten Kleingartenwesens in Rostock“, so die Verbandsgeschäftsführerin.

„Mehr Raum für Bildung – für Schulen und Horte entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse“ – das wünscht sich Kerstin Morawetz vom neuen Stadtoberhaupt. Die Vorsitzende des Rostocker Regionalverbandes der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft definiert klare Forderungen in Richtung Rathaus: „Wir brauchen eine Ausstattung, die den Ansprüchen einer inklusiven Bildung gerecht wird. Die digitale Schule muss der Pädagogik folgen und sollte nur im Miteinander umgesetzt werden.“

„Von unserer neuen Oberbürgermeisterin oder unserem neuen Oberbürgermeister wünsche ich mir die Fortsetzung einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Universität zum Wohle aller“, sagt Rostocks Universitätsrektor Prof. Wolfgang Schareck, der aber auch versichert: „Das neue Stadtoberhaupt kann sich unserer vollen Unterstützung gewiss sein.“

Unternehmer fordern kurze Wege und Verständnis für Wirtschaft

Manuela Balan hat nicht nur inhaltliche Vorstellung für einen neuen Oberbürgermeister, sondern auch Ansprüche an dessen Persönlichkeit: „Wir brauchen einen Menschen mit frischen Ideen und Strahlkraft – auch international. Und nicht nur einen Verwalter“, so die Geschäftsführerin des Unternehmerverbandes. Im Interesse der Mitglieder hofft sie beim nächsten Stadtoberhaupt auf Verständnis für die Wirtschaft und „ein Bewusstsein, dass viel Geld aus dem Haushalt aus der Gewerbesteuer stammt“.

Der Verband fordert deshalb eine unternehmerfreundlichere, digitale Verwaltung, schnellere Bearbeitung von Anträgen und kürzere Wege. „Außerdem braucht das neue Stadtoberhaupt ein gutes Auge bei der Auftragsvergabe für Großprojekte, damit hier ansässige Firmen immer Berücksichtigung finden“, so Balan. Zudem müssten die weichen Standortfaktoren stimmen und die Stadt attraktiver werden für junge Leute, „denn wir brauchen Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter“.

Freiräume für Sport und Rücksicht bei den Buga-Plänen

Mehr als 53 000 aktive Hansestädter werden durch den Stadtsportbund vertreten. „Vom neuen Stadtoberhaupt wünsche ich mir, dass wir auch von der Wertschätzung her entsprechend unserer Größe wahrgenommen werden. Schließlich ist jeder vierte Rostocker Mitglied in einem Sportverein“, sagt Geschäftsführer Andreas Röhl. Neben einer „auskömmlichen Sportförderung“ setzt der Stadtsportbund auch auf Räume für jede Art von Sport. „Nicht nur Hallen und Plätze, sondern auch Freiraumgestaltung mit Blick auf den Sport“, so Röhl.

Mit Blick auf die Bundesgartenschau soll das künftige Stadtoberhaupt bei anstehenden Entscheidungen „unbedingt berücksichtigen, dass Rostock Segel- und Wassersportrevier und das auch ein Markenzeichen der Stadt ist“, so Röhl.

