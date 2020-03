Wismar/Rostock

Fit(ter) in den Sommer? Die Zahl der Fitnessstudios steigt seit Jahren kontinuierlich. Deutschlandweit trainieren 11,1 Millionen Menschen regelmäßig im Fitnessstudio. Auch die Studios zwischen Grevesmühlen und Rostock haben regen Zulauf. Sie locken zum Teil mit neuen Kurstrends oder Klassikern jenseits der reinen „ Muckibude“.

„Unser Kurs ,Hot Iron’ ist schon immer beliebt und hat eine große Fangemeinde“, sagt Studioleiter Sven Rossig vom Fitnessstudio Atlantis in Grevesmühlen. Er lacht: „Das heiße Eisen! Das sind Kraftübungen mit schöner lauter und schneller Musik. Mit Kurzhanteln, langen Hanteln und Gummibändern in verschiedenen Stärken kann jeder mit seinem individuellen Widerstand trainieren.“

Und das kommt an, man kann das Training steigern oder eben an einem schlechten Tag weniger Gewicht auf die Stange packen. Genauso beliebt ist der „Bauch-Beine-Po“-Kurs. „Ein Klassiker für die Problemzonen, aber das ist natürlich ein böses Wort!“

Der Kurs mit dem Langhantel-Training ist neu im Bad Doberaner "Vital-Aktiv"-Studio. Quelle: privat

Radfahren im Wismarer Wonnemar

Die Musik scheint das zu sein, was diese Gruppenkurse im Fitnesscenter gemein haben. Egal ob sie mit schnellen Beats die Menschen zum Schwitzen bringt oder sie mit entsprechenden Klängen entspannen lässt beim Yoga.

„Indoorcycling“ ist der Trend im Wismarer Wonnemar. Radfahren in der Gruppe und im trockenen Trainingsraum, natürlich zur Musik: Die Trainer jagen ihre Fitnessfans manch einen imaginären Berg hoch, um sie dann, mit weniger Steigung und Widerstand, richtig schnell werden zu lassen. Kraft-Ausdauertraining im ständigen Wechsel, dazu sprinten im Stehen – das gibt kräftig Muskelkater.

Athletische Körper- und Kraftübungen

Klassiker wie Yoga, Zumba oder Aerobic werden in vielen Fitnessstudios angeboten. Kurse mit Namen wie „Bodypump“ oder „Bodyattack“ vom Anbieter „Fitness First“ in Rostock klingen nach stahlhartem Training.

Hinter den Namen verbirgt sich ein allgemeiner Trend im Bereich der Gruppenworkouts: Alltagsnahe Bewegungen werden kombiniert mit athletischen Körper- und Kraftübungen.

Artur Ullrich, Fitnesscoach und Chef von TopLine in Rostock, begründet als ehemaliger Mannschaftssportler den Erfolg solcher Kurse mit der Gruppendynamik: „Der Spaßfaktor ist in Gruppen einfach größer.“

Frauen trainieren unter sich

Das klassische „Muskelpumpen“, das bei vielen Männern immer noch sehr beliebt ist, kommt bei vielen Frauen nicht so gut an. Sie verstehen unter Fitness keinen stahlharten Körper. Sondern sie möchten mehr Ausdauer, Beweglichkeit, einen starken Rücken und straffe Muskeln. Und immer öfter möchten sie dabei unter sich sein. Die Zahl der Fitnessstudios nur für Frauen steigt.

Im „metime“ in Wismar choreographiert Ines Hafemeister eigene Dance-Workouts. Dabei lasse sie sich von klassischen Tanzschritten inspirieren. „Medientrends spielen natürlich auch eine Rolle“, sagt sie. Heraus komme ein musikalisches, leichtfüßiges Workout, das bei guter Laune ihre Teilnehmer aller Altersklassen ins Schwitzen bringt und Kalorien verbrennt.

Musik sorgt für gute Laune

Lieder sind in den meisten Studios zu hören. „Mit guter Musik macht so ein Training doch viel mehr Laune“, weiß Trainer Leon Lingk vom Wonnemar-Fitnessclub. „Alleine irgendwo Rad fahren macht nicht so viel Spaß!“ Sein Kollege Fabian Kirsch weiß, Freunde bilden gerne feste Trainingsgruppen und gehen dann zusammen zum jeweiligen Kurs und motivieren sich jede Woche aufs Neue.

„Es gibt inzwischen für jeden den richtigen Fitnesskurs“, sagt Fabian Kirsch. Egal ob zum „Auspowern“ als 20-Jähriger oder zum Fitbleiben für „Ü60“. Der „Indoorcycling“-Kurs spricht übrigens alle Altersgruppen an.

Schwitzen zur schnellen Musik

Genauso beliebt sind die Kurse „Step“ und „Bodyformer“ im Fitnessclub des Wismarer Wonnemars. Beim Step geht es natürlich um schweißtreibende Choreographien zur coolen Musik, Bodyformer ist ein Ganzkörpertraining mit und ohne Geräte.

Ein ganz anderes Gruppentraining ist der „QeennaX-Tower“ im Wismarer „Clever Fit“-Studio. Das Sportgerät erinnert an ein Klettergerüst für Erwachsene. Trainiert wird mit dem eigenen Körpergewicht. „Durch die Gruppenübung wird in kürzerer Zeit viel effektiveres Training möglich“, sagt Studioleiter Carl-Gustav Schwartz. Außerdem könne der Trainer schnell falsche Körperhaltungen korrigieren.

Kurse für Gesundheit und Seele

Die beiden Vital-Aktiv-Fitnessstudios in Kühlungsborn und Bad Doberan setzen besonders auf Präventionskurse. Geschäftsführer Matthias Probst: „Unser beliebtester Kurs für Interessenten und Mitglieder ist der von allen Krankenkassen zertifizierte Präventionskurs „Aktiv Ganzkörperkraftausdauer“.“

Das Motto („Du trainierst – Deine Krankenkasse zahlt“) ist genauso reizvoll wie die Kurse an sich mit Theorie zum Thema Körper, Gesundheit und Ernährung und natürlich dem praktischen Training, ganz nach den Vorgaben der Krankenkassen für so einen Kurs. Matthias Probst: „Die Kosten werden von allen gesetzlichen Krankenkassen bis zu einhundert Prozent übernommen.“

Das TopLine-Fitnesscenter in Rostock bietet mittlerweile auch Programme an, die die seelische Gesundheit fördern. Ein Anläufer, bisher leider kein Selbstläufer, ist autogenes Training, das sonst viele Interessierte eher aus Volkshochschulkursen kennen.

Bewegungen gegen Verspannungen

Der Kurs richtet sich an gesunde Versicherte. „Für Menschen mit Vorerkrankungen gibt es extra Rehasport bei uns!“ Beliebt ist in Kühlungsborn und in Bad Doberan auch das Faszientraining. „Ein Bindegewebstraining, um Verspannungen zu lösen und beweglicher zu werden“, erklärt Matthias Probst den „Hype“ zur gezielten Förderung des muskulären Bindegewebes. Im Wismarer Wonnemar wird der Kurs zusammen mit einem Kurs „Bodystretch“ in diesem Jahr neu angeboten.

Genauso beliebt in den beiden Vital-Aktiv-Fitnessstudios in Kühlungsborn und Bad Doberan sind die Yogakurse in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. „Gerade bei Rückenschmerzen kann Yoga helfen. Alles, wo wir uns dehnen, ist immer positiv für den ganzen Körper und wirkt Schmerzen entgegen“, erklärt Matthias Probst. Yoga legt dazu noch den Fokus auf die eigene Achtsamkeit, besonders bei akuten Schmerzen.

Fitnessstudios beliebter als Fußball Die Zahl der Fitnessstudios steigt seit Jahren kontinuierlich. 2018 gab es laut dem Arbeitgeberverband Deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen (DSSV) bundesweit 9343 Studios (+ 4 Prozent im Vergleich zu 2017). Die Zahl für 2019 soll erst in ein paar Tagen bekanntgegeben werden, aber der Trend dürfte anhalten. Zumal auch die Betreiber 2019 weiter investiert haben. Insgesamt zählen die Studios 11,1 Millionen Mitglieder. Damit ist Fitnesstraining bei den Deutschen nach Angaben einer Studie der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement und dem Beratungsunternehmen Deloitte noch beliebter als Fußball (7,09 Millionen Mitglieder) und Turnen (knapp fünf Millionen Mitglieder). Während die bekannten Fitnessketten noch immer den größten Umsatz verzeichnen, werden kleinere Studios mit weniger als 200 Quadratmetern Fläche immer beliebter – ihr Umsatz ist bei der letzten Erhebung am stärksten (+ 9,3 Prozent) gewachsen. Insgesamt haben die Fitnessstudios einen Umsatz von mehr als 5,33 Milliarden Euro gemacht.

