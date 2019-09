Das sind die besten Pilzreviere in MV

Wismar/Usedom

Der wichtigste Tipp, den Reinhold Krakow Pilzsammlern gibt, lautet: „Nehmen sie nichts mit, wenn Sie nicht genau erkennen können, was es ist.“ Der Wismarer berät seit 1981 Menschen, die ihre Ausbeute aus den Wäldern Nordwestmecklenburgs auf seinen Tisch legen. Im Mykologischen Informationszentrum „Der Steinpilz“ nimmt er nicht nur Pilze unter die Lupe, die in der Pfanne landen sollen. „Hier geht es vor allem um Pilzaufklärung“, betont er. Regelmäßig lädt er zu Pilzlehrwanderungen in Nordwestmecklenburg ein. Und: Im Mykologischen Informationszentrum in der Wismarer ABC-Straße zeigt er Waldfunde in einer Dauerausstellung unter dem Motto „Unsere Großpilze im Wandel der Jahreszeiten“.

Reinhold Krakow hält im Mykologischen Informationszentrum Wismar einen Samtfuß-Krempling in der Hand. Der Pilz sei für die Küche eher minderwertig, aber schön anzusehen. Quelle: Michaela Krohn

Die Pilzwanderungen werden häufig von Stammwanderern begleitet, aber auch neue Wanderer sind willkommen. Grundsätzlich gehe es bei einer geführten Wanderung nicht vordergründig darum, die Körbe mit den volkstümlich bekannten Speisepilzen zu füllen. „Es soll in erster Linie Wissen vermittelt werden, um eine größere Sicherheit auf diesem Gebiet zu erlangen“, erklärt Reinhold Krakow.

Wann die Pilze sprießen, weiß Reinhold Krakow genau – „immer, wenn es geregnet hat“. Fündig werden Pilzfreunde rund um Wismar unter anderem in den Rohlstorfer und Redentiner Tannen, in Steinhausen/Neuburg oder in Richtung Neubukow. „Zufallsfunde wie Champignons gibt es aber auch im Stadtgebiet“, weiß der erfahrene Pilzberater.

Die geführte nächste Tour findet am 12. Oktober statt. Es geht in den Sültener Forst bei Brüel. Treffpunkt ist um 8 Uhr auf dem schmalen Parkplatz am ZOB in der Wasserstraße/Ecke Kopenhagener Straße in Wismar. Zweittreffpunkt kann gegen 9 Uhr am Ortseingang in Groß Görnow, von Sternberg kommend, sein.

Wer sich viele verschiedene Pilze aus Nordwestmecklenburg genau anschauen möchte, kann dies vom 4. bis 7. Oktober beim „ Steinpilz“ in Wismar, ABC-Straße 21. Ziel der Wismarer Pilzfreunde ist es, bis zu 300 verschiedene Pilze zu präsentieren.

Die Tage der Pilze in Rehna am 28. und 29. September wurden abgesagt – „wegen Ermangelung ausreichender Frischpilzen im Raum Rehna“.

Hütter Wohld und Kellerswald sind gute Reviere bei Doberan

Erst war es zu trocken, jetzt schüttet es wie aus Eimern. „Eigentlich kann man noch von keiner Pilzsaison sprechen“, sagt die geprüfte Pilzberaterin des Landkreises Rostock Veronika Weisheit. „In einem Wald gibt es welche, in einem anderen, wo lange kein Regen fiel, findet sich nichts oder nur wenig an Speisepilzen.“ Um die 14 Tage brauche ein Pilz, bis er zur vollen Pracht herangewachsen ist.

„In den Lichtenhäger Tannen fand ich in den letzten Tagen Goldröhrlinge, aber auch nicht viele“, so die Fachfrau. „Im Stadtholz von Kröpelin entdeckte ich 31 Arten, aber immer nur jeweils einen oder zwei von derselben Art. Das ist noch recht wenig.“ Gerade Pilzsammler, die sich nicht auskennen, werden wohl oder übel mit leerem Korb nach Hause gehen. „Man findet mal einen Steinpilz. Im Retschower Wald vor etwa zwei Wochen sogar recht viele. Aber ich kann von keiner guten Pilzsaison sprechen, obwohl sie besser ist als im vergangenen Jahr. Das war eine Katastrophe“, so Veronika Weisheit, die sich seit über 30 Jahren mit dem Thema Pilze beschäftigt.

Veronika Weisheit ist Pilzberaterin im Landkreis Rostock. Quelle: privat

„Gute Reviere sind in Parkentin der Hütter Wohld und der Kellerswald in Bad Doberan. Da sollte man sich jedoch auskennen“, so Veronika Weisheit. „Reingehen und mit vollem Korb wieder rauskommen, geht nicht.“ Auch in der Kühlung und im Gespensterwald wachsen noch recht viele Pilze. „ Steinpilze, auch Täublinge manchmal auch Rotkappen. Die Leute fahren in Regel nach Krakow und in die Nossentiner/Schwinzer Heide. Überhaupt in den südlichen Raum, obwohl da jetzt auch nicht so viel los ist.“

Die Rostocker Heide gehört auch dazu. Die ist allerdings sehr groß. Wer sich da nicht auskennt, findet nichts“, sagt Veronika Weisheit. „Viele Leute gehen ohne Grundwissen in den Wald und meinen mit einer App können sie Pilze bestimmen“, so die Rostockerin. „Es gibt viele Pilze mit einem giftigen Doppelgänger“, warnt sie. „Nicht einfach sammeln und essen, wenn man die Pilze nicht kennt, sondern eine Pilzberatungsstelle aufsuchen. Und bitte die Pilze nicht abschneiden, sondern mit der Knolle mitbringen.“

Pilzberatungen finden seit dem 31. August von 14 bis 17 Uhr jedes Wochenende bis zum 2. November in Bad Doberan im Kornhaus/Umweltbildungsstätte statt. Anmeldung und weitere Informationen bei Frau Weisheit unter Tel. 03 81 / 29 64 17 80 und Tel. 0 15 73/ 6 30 60 38 und v.weisheit@web.de Am 5. und 6. Oktober findet im Kornhaus die zehnte Pilzausstellung von 10 bis 17 Uhr statt.

Maronen und Steinpilze aus der Rostocker Heide sind beliebt

Die Einschätzung zum aktuellen Pilzjahr ist so knapp wie eindeutig: „Es ist mies“, sagt Ria Bütow. Und die Rostockerin muss es wissen, schließlich ist sie seit 1990 Pilzberaterin. 43 dieser Ehrenamtler gibt es landesweit, fünf davon allein in Rostock. „Leider liegt der Altersdurchschnitt bei 67 Jahren“, so Ria Bütow. Nachwuchs sei deshalb dringend erwünscht.

Essbar oder giftig? Pilzsachverständige Ria Bütow weiß imm Rat. Quelle: Veranstalter

Immer ab Ende August geben die Experten aus der Hansestadt ihr Wissen an den Wochenenden im Botanischen Garten der Rostocker Universität an die Sammler weiter. 2018 hat allein Ria Bütow 68 solcher Beratungen durchgeführt. „Denn die Pilzsammler kommen mit ihren Funden auch unter der Woche“, sagt die Expertin.

Schwere Vergiftungen wie kürzlich in Stralsund hätte es 2018 in MV nicht gegeben. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern 96 stark giftige Pilze aus den Körben sortiert, davon 10 Grüne Knollenblätterpilze, 21 Pantherpilze, 5 Frühjahrslorcheln und 60 Gifthäublinge.

Die Trockenheit des Sommers wirke sich auch auf den Sammelerfolg aus. „In der Rostocker Heide gibt es aber bereits Maronen und Steinpilze“, sagt Bütow. Gerade die küstennahen Wälder hätten so viel Wasser gespeichert, dass Pilze gedeihen. „Der Hütter Wohld, aber auch das Fahrenholzer Holz, die Letschower Tannen und der Gespensterwald sind bei Pilzsammlern beliebt“, weiß die Expertin. Selbst Jabel und Plau am See sowie die Wälder an der Recknitz wären für Sammler ein beliebtes Ausflugsziel. „Wir hoffen, dass es noch regnet und die Wälder aufholen“, so Bütow. Schließlich ist am 28. und 29. September die Landespilzausstellung im Botanischen Garten geplant. Die Beteiligten hoffen, den Besuchern an diesem Wochenende 200 bis 300 verschiedene Pilzarten präsentieren zu können.

Hallimasch steht im Ahrenshäger Wald bei Ribnitz in den Startlöchern

Wenn es um die beliebtesten Pilzreviere in der Region rings um Ribnitz-Damgarten geht, dann fällt Robby Krasselt von der Naturschatz-Kammer Neuheide sofort der Ahrenshäger Wald ein. „Das hat sich auch schon bei vielen Pilzsammlern herumgesprochen, wie die zahlreichen am Waldrand parkenden Autos gerade an den Wochenenden zeigen“, so Krasselt.

Robby Krasselt vom Pilzmuseum Neuheide. Quelle: Edwin Sternkiker

Der Ahrenshäger Wald liegt an der Landesstraße 22, in Richtung Schlemmin gleich hinter dem Ortsausgang Ahrenshagen. Der Regen vor einer Woche habe auch hier für einen Schub gesorgt, sagt Krasselt. Im Moment sehe es sehr gut aus. So könne man in dem Mischwald unter anderem Steinpilze und Rotfußröhrlinge finden, letztere übrigens verstärkt auch im Altheider Wald.

Beim geringsten Verdachtauf eine Pilzvergiftung ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Wichtig ist es zudem, den Betroffenen zu beruhigen sowie Putz- und Speisereste sowie gegebenenfalls Erbrochenes sicherzustellen. Das Erbrechen sollte nur dann bewusst ausgelöst werden, wenn die Pilzmahlzeit weniger als vier Stunden zurückliegt. Allerdings sollte immer sicherheitshalber ein Arzt gefragt werden, wie man sich verhalten soll. Die Giftnotrufzentrale für Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Erfurt (Tel.: 03 61/ 73 07 30) verfügt über die Liste der Pilzberater, die gegebenenfalls den Pilz bestimmen können. Ist der giftige Pilz ermittelt, gibt der Giftnotruf Auskunft über Gegenmaßnahmen, bis ein Arzt eintrifft. Mehr Informationen:www.lagus.mv-regierung.de/Gesundheit/Umwelthygiene_Umweltmedizin/Pilzberatung, www.ggiz-erfurt.de

Der Hallimasch stehe im Ahrenshäger Wald jetzt in den Startlöchern, berichtet Robby Krasselt weiter. Noch ein Tipp von dem Pilzfachmann: Wer auf Nummer sicher gehen und besonders viele Pilze finden möchte, der sollte bei zunehmenden Mond auf die Pilzpirsch gehen.

Expertin aus Grimmen: Nur Pilze für eine oder zwei Mahlzeiten sammeln

Doreen Lembke und Mischlingshund Bruno sammeln jedes Wochenende Pilze rund um Grimmen. Quelle: Isolde Lembke

In der Pilzsaison zieht es Kindertagesmutter Doreen Bathke und ihren Hund Bruno an jedem Wochenende bereits um 7 Uhr in die Wälder rund um Grimmen. Klar, dass sie viele Tipps parat hat. Nach ihrem Empfinden komme die Pilzzeit zwar erst jetzt so richtig in Fahrt, trotzdem hat sie in den vergangenen Wochen schon einige eher seltene Exemplare, wie beispielsweise die Krause Glucke, gefunden.

Für Familien mit Kindern empfiehlt sie weitläufig das Gebiet rund um den Naturlehrpfad in Bremerhagen. „Dort ist der Wald gut einsehbar.“ Doch sie sammelt auch im Franzburger Wald in der Nähe des Ruheforstes und in den Hellbergen in der Nähe des Sportplatzes. Hier sei der Wald jedoch schon viel dichter.

Doreen Bathke geht am liebsten mit Freunden Pilze sammeln und auch ihr Hund gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit. „Jedoch sollte auch jeder wissen, dass man nicht mehr Pilze sammeln darf, als man in einer oder maximal zwei Mahlzeiten verzehren kann“, sagt sie. Laut Waldgesetz sind das ein bis maximal zwei Kilogramm.

Das Pilzrevier liegt in Negast direkt vor der Haustür

In die Pfanne und ordentlich Speck und Zwiebeln, und dazu ein Schnitzel. „Das ist doch das Beste, was man mit Pilzen machen kann“, sagt Ralf Schiwek mit einem Lachen. Für den passionierten Pilzsammler liegt das beste Pilzrevier vor der Haustür. „Am liebsten sammle ich in Steinhagen und in Negast am Penniner Damm“, verrät er.

Ralf Schiwek (60) aus Negast zeigt mit einer Campingnachbarin den reichen Pilzfund. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HST

Dort findet man am ehesten Maronen und Birken- und Steinpilze. Letzteren mag er übrigens am liebsten. Allerdings sei es in diesem Jahr noch etwas dürftig mit der Ausbeute dort. „Es scheint, als ob noch etwas fehlt“, sagt der 60-Jährige. „Es gibt nur ganz wenige Pilze – sowohl essbare als auch giftige.“

Da sieht es in Zingst, wo die Familie einen Dauercampingplatz hat, schon anders aus. „Dort haben wir neulich so viele Stein- und Birkenpilze gefunden“, schwärmt er. Das reicht dann auch für die ganze Familie. Denn was an Pilzen übrig bleibt, wird eingefroren. „Und wenn die Kinder dann zu Besuch kommen, tauen wir sie auf. Die essen nämlich genauso gern Pilze wie wir.“

Die beste Zeit zum Sammeln ist für den Hausmeister in einer Kita übrigens nach Feierabend. „Da kann ich dann so richtig entspannen und die Ruhe genießen.“

Pilzernte auf Rügen derzeit eher mau

Eckhard Berger hat sich die Anhöhe im Wald hinaufgekämpft. „Hm“, sagt er ratlos, nachdem er sich umgesehen hat. „Hier müssten eigentlich welche stehen.“ Es ist Pilzsaison und dies ist eine seiner „sicheren Stellen“. „Da wachsen eigentlich um diese Jahreszeit immer welche“, sagt der Insulaner.

Eckhard Berger ist Pilzberater auf Rügen und bietet im Herbst Pilzwanderungen durch die Prora an. Quelle: Repro

Er ist einer der Pilzberater auf Rügen und bietet vom Naturerbezentrum Prora aus Pilzwanderungen an. Bei den Touren geht es nicht darum, sich die Körbe zu füllen. „Ich mache die Teilnehmer mit den Pilzen vertraut und versuche so, Vergiftungen durch Fehler beim Sammeln zu verhindern.“

Doch in diesem Jahr hat Eckhard Berger Schwierigkeiten, giftige und essbare Exemplaren direkt gegenüberzustellen. Nach dem trockenen Sommer ist die Ausbeute eher mau. Wenn an den Orten, an denen er bislang immer fündig wurde, kein Pilz wächst, brauche er anderswo erst gar nicht nachzusehen. Allerdings kann das in ein oder zwei Wochen schon ganz anders aussehen, hofft er.

Gute Reviere sind dann die Schaabe ( Maronen), Teile der Granitz und der Wald bei Mukran. Zur nächsten Pilzwanderung durch die Prora wird am Sonntag, dem 29. September, um 9 Uhr am Naturerbezentrum in Prora gestartet.

Experte aus Greifswald : „Das“ Pilzrevier gibt es nicht

Wo befindet sich in der Nähe von Greifswald das ultimative Pilzrevier? Auf die Frage antwortet der Pilzexperte und Biologe Lutz-Werner Schröder zuerst mit einem hintergründigen Lächeln und antwortet dann: „Alle Wälder um Greifswald sind Pilzwälder.“ Es komme auf die Arten an, die man sammeln will.

Pilzberater Dr. Lutz-Werner Schröder Quelle: Martina Rathke

„ Steinpilze wachsen beispielsweise in Buchenwäldern besonders gut.“ Viele Arten seien an bestimmte Baumarten adaptiert, mit deren Wurzeln sie eine Lebensgemeinschaft eingehen. So tragen Birkenpilze nicht aus Zufall ihren Namen. Viele Pilzsammler hüten ihr Wissen um die besten Pilzsammelstellen als großes Geheimnis.

Wenn jedoch Einige aus dem Sammeln eine Ernte machen und die Pilze in größeren Mengen aus den Wäldern schleppen, hat Schröder dafür kein Verständnis. „Das ist Raubbau an der Natur.“ Pilze sollten nur für den Eigenbedarf gesammelt werden, denn viele Arten gelten mittlerweile als gefährdet. Zudem sollte man auch nur die Arten sammeln, die man kenne.

Aktuell sprießen schon die Parasole bei Wolgast

In diesen Tagen ist Winfried Dinse mit schmackhafter Beute nach Hause gekommen. „Seit einiger Zeit sprießen die Riesenschirmpilze, die sogenannten Parasole“, berichtet der Wolgaster. „Die gelten als gute Speisepilze.“ An einem Straßenrand vor Wolgast wurde der Sammler fündig.

Sachverständiger Winfried Dinse (r.) kennt sich aus in der Welt der Pilze. Hier präsentiert er den Pilzwanderern einen Scheidenstreifling, der zwar gekocht essbar ist, aber von Sammlern oft stehen gelassen wird. Quelle: Tom Schröter

Dinse, der als Pilzberater viel Erfahrung hat, gibt sein Wissen gerne im Rahmen von Pilzwanderungen weiter. Auch Empfehlungen für eine möglichst aussichtsreiche Sammelei hat er stets parat. „Im Wald um Buddenhagen und Jägerhof wachsen viele Steinpilze, Pfifferlinge und Maronen“, erzählt er. „Und im Norden der Insel Usedom, wo wir viel Kiefernwald haben, findet man, neben Maronen, auch schmackhafte Täublinge, so zum Beispiel den Apfeltäubling – ein sehr guter Speisepilz.“

Winfried Dinse warnt indes davor, Maronen und Steinpilze mit dem Gallenröhrling zu verwechseln. „Der auch als ,Bitterling’ bekannte Pilz ist zwar nicht giftig, aber gallebitter“, sagt er. Um nicht auf das ungenießbare Schwammerl hereinzufallen, rät der Fachmann dazu, im Zweifelsfall an der Schnittstelle des Pilzes zu lecken. „Allerdings“, so schränkt er wiederum ein, „haben starke Raucher mitunter Schwierigkeiten, den bitteren Geschmack zu erkennen.“

