Das sind die ungewöhnlichsten Sportkurse der Uni Rostock

Das Wasser spritzt, die Paddel tauchen ein und innerhalb von Sekunden hat Haldor Hasselmann den Ball in der Hand und seinen Teamkollegen zugeworfen. Wer dachte, dass sich die Kanupolospieler von kühleren Temperaturen abhalten lassen, hat sich getäuscht: Auch im Wintersemester geht es auf die Warnow. Das Sportprogramm der Universität bietet zum Start des neuen Semesters nicht nur die klassischen Tanz- oder Volleyballkurse, sondern auch viele ungewöhnliche Angebote. Neben dem körperlosen Hallenfußball, Futsal, Schwertfechten oder Jazzdance stehen auch verschiedene Kampfsportarten, Wassersport oder reine Fitnesskurse zur Auswahl.

Mischung aus Handball, Basketball und Autoscooter

Dass Wassersport nicht nur im Sommer Spaß macht, beweist die Kanupolo-Mannschaft der Universität: Auch im Winter geht es in den schnellen Kanus aufs Wasser. „Wir spielen allerdings weniger und machen dafür mehr Touren durch den Stadthafen“, verrät Thoralf Ziems. Er spielt seit 1997 Kanupolo und leitet die zwei Anfänger- und den Fortgeschrittenenkurs. Vom absoluten Anfänger bis zu Teilnehmern der deutschen Liga findet sich alles auf dem Wasser. „Wir haben in allen Kursen jede Stufe des Könnens dabei“, berichtet er. Der erste Punkt sei, das Paddeln beizubringen, dann steht neben Spielregeln und -taktik auch die Eskimorolle auf dem Plan.

Vom Professor bis zum Erstsemester – sie alle begeistert der Teamgeist. „Es ist eine lustige Mischung aus Handball, Basketball und Autoscooter“, erzählt Ziems. „Es bringt eine Menge Spaß und wir sind eine gute Truppe.“ Die Mannschaft trifft sich neben Turnieren am Wochenende auch zum Grillen oder am Warnemünder Strand. „Das passiert nicht in allen Sportkursen“, sagt Ziems.

Realistische Selbstverteidigung mit Spaß

Auch im Kurs von Björn Schultz steht die Fitness an erster Stelle: Der Präventionscoach sorgt im Selbstverteidigungskurs dafür, dass sich körperlich Unterlegene gegen Angreifer zur Wehr setzen können. Dafür dient ein bunter Mix aus Kampfsportarten: „Wenn man schon gewürgt wird, braucht man nicht über verschiedene Hebel zu diskutieren“, so Schultz.

Der persönliche Schutz und die eigene Gesundheit stehen immer an erster Stelle, deshalb geht es bei ihm um realistische Selbstverteidigung. In gemischten Gruppen lernen Studenten, ihre Hemmungen zu überwinden und üben die Bewegungsabläufe immer wieder ein. „Wir haben auch Spaß miteinander. Jeder kann mitmachen“, versichert Schultz.

Am Strand über Hindernisse: Natural Offroad Running

Bei Wind und Wetter am Warnemünder Strand entlang, zwischendurch Liegestütze und Hindernisse überwinden: Beim Natural Offroad Running kommt man an seine Grenzen. „Es ist ein Lauf- und Fitnesskurs mit allen Mitteln, die am Strand zu finden sind“, fasst Trainer Jan Rosenboom zusammen. Trotzdem besteht der Kurs sowohl aus Nichtsportlern als auch aus Marathonläufern. Dank verschiedener Schwierigkeitsstufen könne trotzdem jeder individuell gefordert werden, so Rosenboom.

Bei Wind und Wetter geht es mit dem Natural Offroad Running Kurs am Warnemünder Strand entlang und über verschiedene Hindernisse. Quelle: Jan Rosenboom

„Ziel ist, dass jeder wiederkommt“, sagt der Trainer. Gerade im Winter müsse man sich die ersten Wochen quälen und selbst motivieren. Dann aber mache es Spaß und am Ende des Kurses sei jeder wesentlich fitter als vorher. „Wenn wir dann alle auf dem Rückweg in der Bahn sitzen und schweigen, sind wir zwar völlig fertig, aber glücklich“, so Rosenboom lachend. Das schweißt auch zusammen: „Der Gruppenzusammenhalt ist sehr stark und es sind auch schon einige Freundschaften entstanden.“

Biodanza: Freude und Gemeinschaft durch Tanz

Monika Miekisch bietet in diesem Semester Biodanza an: Bei der aus Südamerika stammenden Disziplin sollen durch Bewegungen Offenheit und verschiedene Gefühle angeregt werden. „Es geht nicht darum, verschiedene Schritte zu erlernen, sondern durch die Bewegung Erlebnisse wie Freude wiederzuerwecken“, erklärt Miekisch.

Mit Freude beim Tanzen: Monika Herzog-Miekisch, Petra Büse, Helen Rupp, Gudrun Beckner, Susanne Ahner und Anke Ullrich. Quelle: Monika Herzog-Miekisch

Zu Musik aus verschiedenen Stilrichtungen gibt Miekisch Tanzanregungen, die von den Teilnehmern frei interpretiert werden. Das könne allein oder auch zu zweit umgesetzt werden. „So kann das Miteinander spürbar gemacht werden“, sagt Miekisch. „Je länger man das macht, desto freier wird man.“ Oft traue man sich zu Anfang nicht, dann erlebten viele es aber als Befreiung. „Man kann sich gegen die gute Laune nicht wehren“, so die Kursleiterin.

