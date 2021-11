Rostock/Schwerin/Stralsund

Behutsam setzt Dorett Steinbrink der fünfjährigen Elisabeth das Krönchen mit den pinken Glitzersteinchen auf ihr kleines Haupt. „Jetzt siehst du aus wie eine kleine Märchenprinzessin“, freut sich die Fundusverwalterin des Rostocker Volkstheaters. Auch Elisabeth, die mit Mama Kathleen Seifert in den Theaterfundus des Rostocker Volkstheaters in den Fischereihafen gekommen ist, ist sichtlich entzückt: „Das rosafarbene Kleid ist toll“, sagt sie und strahlt ihr Spiegelbild an. Gemeinsam mit der neuen Rapunzel-Darstellerin Dominique Devenport darf sie sich heute im Fundus umschauen, in ein märchenhaftes Kleid schlüpfen und sogar den Rest des Rapunzel-Zopfes flechten, den Devenport auf der Bühne tragen wird. In den Theatern des Landes laufen zurzeit die Vorbereitungen für die Weihnachtsmärchen auf Hochtouren.

„Rapunzel“ lässt am Volkstheater das Haar herunter

„In diesem Jahr haben wir Rapunzel als traditionelles Weihnachtsmärchen wieder aufgenommen, weil es im vergangenen Jahr nur wenige Kinder sehen konnten“, sagt Theatersprecherin Ute Fischer-Graf. Pandemiebedingt waren die Theater in Mecklenburg-Vorpommern Anfang November geschlossen worden und durften lediglich einige Vorstellungen ihrer Weihnachtsmärchen vor Schulklassen spielen. Nun hoffen die Theatermacher auf eine weitgehend problemfreie Saison. Auch wenn im Großen Haus des Volkstheaters mit rund 180 verfügbaren von insgesamt 500 Plätzen nicht die volle Besucherkapazität ausgeschöpft werden kann, soll das von Peter Dehler für Kinder ab 5 Jahren inszenierte Stück in diesem Jahr mit neuen Hauptdarstellern einem größeren Publikum präsentiert werden.

Der Prinz wird gespielt von Felix Thewanger, neue Rapunzel-Darstellerin ist Dominique Devenport. Für die 25-Jährige, die gerade ihr Schauspielstudium in München abgeschlossen hat und seit der aktuellen Spielzeit am Volkstheater spielt, ist es ihr erstes Bühnenengagement. „Ich bin auf jeden Fall aufgeregt, aber positiv aufgeregt“, verrät sie. Als „Rapunzel“ wird sie nicht nur die zarte, liebliche Frauenrolle verkörpern, sondern die Märchenfigur auch als moderne Frau von heute zeigen. „Und die hat auch eine rotzige Seite oder will, dass der Prinz mal zur Sache kommt“, sagt Devenport und lacht. Die Figuren und ihre Konstellationen im Märchen würden sich heute zunehmend wandeln und seien weniger eindimensional und plakativ als früher, sondern durchaus vielschichtig.

TV-Schauspielerin Dominique Devenport neu am Volkstheater

Erfahrungen mit starken Frauenrollen hat Devenport bereits: In der RTL/TV-Now-Fernsehserie „Sisi“, die im Oktober in Cannes Premiere hatte und Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll, spielte sie an der Seite von Jannik Schümann (als Franz Joseph I.) die Hauptrolle. Zudem stand sie in diesem Jahr für Dreharbeiten zum Kinofilm „Der Passfälscher“ von Maggie Peren vor der Kamera. „Ich bin aber selbst auch ein riesiger Märchenfan“, verrät Devenport. Nicht nur sie, auch die Theaterbesucher können sich auf die Aufführung freuen: „Denn es gibt natürlich wieder viele magische Momente, aber auch Witz und Humor und es darf auch mal ein Tränchen verdrückt werden“, verspricht Fischer-Graf.

Der Startschuss für „Rapunzel“ fällt am Volkstheater am 20. November. Doch wer in diesem Jahr ein Märchen sehen will, sollte sich beeilen. „Die Novembervorstellungen und die Schulvorstellungen im Dezember sind bereits ausgebucht“, sagt Fischer-Graf. Daher sei es wichtig, rechtzeitig für den Dezember zu reservieren. „Das ist traditionell der Monat, wo alle ins Theater gehen wollen“, sagt Fischer-Graf. Zweimal täglich stehen die Schauspieler in der Woche für Märchenvorführungen für Schulen auf der Bühne. Am Wochenende finden die Familienvorstellungen statt. Dazu kommen die Stücke für Erwachsene. „Was Räume und Personal angeht, stoßen wir da natürlich an unsere Grenzen“, so Fischer-Graf. Neben Rapunzel ist ab dem 12. Dezember im Ateliertheater das Kinderstück „Schaf“ zu sehen.

„Die unendliche Geschichte“ verzaubert Besucher in Schwerin

Am Mecklenburgischen Staatstheater beginnt die Märchensaison am 25. November: Dort wird das Stück „Die unendliche Geschichte“ gezeigt, das im Vorjahr nur dreimal zur Aufführung kam. In diesem Jahr sind insgesamt 41 Vorstellungen vor jeweils rund 500 Zuschauern statt der üblichen 620 geplant.

100. Aufführung von „Der Nussknacker“ in Greifswald

Ein poetisches Märchen für die ganze Familie steht am Theater Vorpommern auf dem Programm, wo am 27. November in Greifswald „Aladin und die Wunderlampe“ Premiere feiert. Geplant sind bisher 35 Vorstellungen. Zu den Höhepunkten gehört auch die Wiederaufnahme von „Der Nussknacker“. Das Ballett von Peter Tschaikowskij in Ralf Dörnens Fassung läuft inzwischen in der achten Besetzung und feiert zweiundzwanzig Jahre nach der Premiere die 100. Vorstellung, die am 5. Dezember in Greifswald über die Bühne geht.

Weihnachtsmärchen: Vorstellungen und Tickets Volkstheater Rostock„Rapunzel“ (Märchen für Kinder ab 5 Jahren, Start 20. November 16 Uhr, weitere Termine 21. November 11 Uhr, Restkarten verfügbar; 5. + 23. Dezember 16 Uhr und 25. Dezember 11 Uhr, Karten können vorab reserviert werden)„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ (Filmvorführung mit musikalischer Untermalung der Norddeutschen Philharmonie, 18. Dezember 18 Uhr, 19. Dezember 11 + 16 Uhr, Großes Haus)„Schaf“ (Premiere 12. Dezember, 15 Uhr Ateliertheater, weitere Termine im Januar)Tickets und Reservierungen:volkstheater-rostock.de sowie an der Theaterkasse (Tel. 0381-381 4700) Theater Vorpommern in Putbus„Der Zauberlehrling“ (Familienmusical, Karten: 28. November, 16 Uhr, Putbus)„Maxis wundersame Welt“ (Tanzstück ab 6 Jahren, Karten: 6. Dezember 18 Uhr & 7. Dezember 11 Uhr Putbus + 12. November, 18 Uhr Stralsund)Karten:Theaterkasse Putbus (Tel. 03 83 01-80 83 30) Theater Vorpommern in Stralsund und Greifswald„Der Nussknacker“ (Ballett ab 6 Jahren, ausverkauft)„Aladin und die Wunderlampe“ (Schauspiel ab 5 Jahren, Karten: 27. November Greifswald und 12., 26. und 27. Dezember Greifswald, 5., 19.+ 22. Dezember Stralsund) Greifswald: Kaisersaal in der Stadthalle „Scrooge – Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens (12. Dezember 11 & 15 Uhr)„Der kleine Muck“ (Märchenmusical, 28. Dezember 11 & 16 Uhr)Karten: Theaterkasse Greifswald (Tel. 0 38 34-57 22 224), Theaterkasse Stralsund (Tel. 0 38 31-26 46 124) sowie unter: theater-vorpommern.de Mecklenburgisches Staatstheater Schwerin„Die unendliche Geschichte“ (Start 15. November, Karten gibt es noch für den 27. November und den 5., 11., 18., 19., 22 + 23. Dezember) Kartentelefon:0385 53 00-123, www.mecklenburgisches-staatstheater.de Vorpommersche Landesbühne„Rumpelstilzchen“ (Karten gibt es noch für den 14. November 15 Uhr, 19. + 26. Dezember 15 Uhr in der Blechbüchse Zinnowitz und den 12. Dezember in der Barther Boddenbühne)„Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ (ab 6 Jahren, Karten: 20. + 28. November und 19. + 20. Dezember Barther Boddenbühne; 5. Dezember Blechbüchse Zinnowitz, 12. Dezember Theater Anklam)„Hexenzauber“ (Revue des Fritz-Reuter-Ensembles für Kinder ab 3 Jahren, Karten: 28. November Blechbüchse Zinnowitz, 26. Dezember Theater Anklam) „Die Weihnachtsgans Auguste“ (Vorführungen im Dezember mit Weihnachtsmenü)Karten unter: www.vorpommersche-landesbuehne.de sowie Tel. 03971-26 88 800

Rumpelstilzchen in Anklam

Auch an der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam wird Großes für die Kleinen geboten: Dort verzaubert die Besucher in diesem Jahr das Stück „Rumpelstilzchen – das Geschäft mit dem Gold“. Bis Jahresende sind dort insgesamt 64 Vorstellungen für Kinder in drei Spielstätten in Anklam, Zinnowitz und Barth geplant. Gezeigt werden insgesamt vier verschiedene Stücke und eine Revue. Für Familien gibt es zudem die Komödie „Die Weihnachtsgans Auguste“ vor der Besuchern ein Drei-Gänge-Menü serviert wird – selbstverständlich ohne Gans.

Von Stefanie Büssing