Das steckt hinter den Alu-Stegen an der Rostocker Mühlendammschleuse

Alles umsteigen, die Fahrt endet hier: An der Mühlendammschleuse sind am Donnerstag die Schwimmstege übergeben worden, an denen Wassersportler künftig sicher und bequem anlegen, aussteigen und dann ihre Boote auf die andere Seite der Schleuse tragen können.

„Wir freuen uns, dass wir mit den Schwimmstegen die Nutzung der Anlage noch weiter erleichtern und den Wassersport somit unterstützen können“, sagte Stefan Grammann, Amtsleiter des Wasser- und Schifffahrtsamts Ostsee. Die Alu-Stege haben knapp 90 000 Euro gekostet.

Zwangspause muss eingelegt werden

Die Schleuse war vor knapp zwei Jahren mit Sand verfüllt worden – als Zwischenlösung bis zur Entscheidung, was mit dem sanierungsbedürftigen historischen Bauwerk passieren soll. Damit ist sie für Wassersportler, die die Warnow heraufpaddeln wollen, bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar. Sie müssen eine Zwangspause einlegen und schleppen.

Die neuen Stege an der Rostocker Mühlendammschleuse sind seit Donnerstag offiziell freigegeben. Quelle: Martin Börner

Der Verein Mühlendammschleuse setzt sich dafür ein, dass der alte Zustand wiederhergestellt wird. Dass die Schwimmstege jetzt den aktuellen Zustand zementieren könnten und damit ein Sargnagel für die Schleuse wären, glaubt der Vereinsvorsitzende Detlef Krause aber nicht: „Die Stege würden sogar in eine der Varianten zur Wiederinbetriebnahme passen. Daher bin ich dem Wasser- und Schifffahrtsamt ausnahmsweise mal nicht böse.“

Erlebnis Schleusen

Der Verein wünscht sich einen Erlebnisort Schleuse mit angeschlossenem Biergarten. „Schleusen ist für viele Menschen ein tolles Erlebnis. Oft sieht man an Schleusen mehr Zuschauer am Ufer als Nutzer auf dem Wasser“, so Krause.

Die Schwimmstege könnten nach einer möglichen Wiedereröffnung der Schleuse als Vorhafen dienen, an denen die Paddler anlegen können, wenn sie warten müssen, bis sie dran sind. „In dieser Zeit könnten sie dann einen Kaffee oder ein Bier im Biergarten trinken.“ Der Biergarten käme auch den Anwohnern zugute, meint Krause. „In Brinckmansdorf und Kassebohm gibt es ja bislang kein großes Angebot in diesem Bereich.“

Keine nassen Füße mehr

Hafenkapitän Falk Zachau Quelle: Martin Börner

Auch beim Rostocker Hafenkapitän Falk Zachau kommen die Schwimmstege gut an: „Das ist eine positive Entwicklung für den Standort. Für die Wassersportler ist das eine gute Lösung: Sie holen sich jetzt keine nassen Füße mehr.“

Das sieht auch Stand-up-Paddler Finn-Luca Krüger (17) so, der die Stege gleich einmal ausprobierte: „Ich freue mich über die Stege, das macht alles viel angenehmer und unkomplizierter. Und die Gefahr, das Brett beim Rausnehmen zu beschädigen, wird kleiner.“

Allerdings könne diese Variante dazu beitragen, den Status Quo beizubehalten, mutmaßt Zachau. Das hieße dann, dass die Schleuse dicht bliebe. „Aber auch, wenn die Schleuse wieder geöffnet werden soll, würde das ja noch einige Jahre dauern, und solange können wir die Stege nutzen.“ Auch danach könnten sie an anderer Stelle eingesetzt werden.

Die Stege sind 2,30 Meter breit. Am Wasser haben sie eine Länge von zehn Metern, die Rampe ist noch einmal 14 Meter lang. Um Schwankungen des Wasserspiegels auszugleichen, wurden an der Schleusenkammerwand Gleitschienen angebracht, an denen die Stege auf und ab schwimmen können. Sie sollen das ganze Jahr über montiert bleiben.

Boote auf der Warnow an der Rostocker Mühlendammschleuse. Quelle: Martin Börner

Entscheidung im Herbst

Bis zum Herbst soll die Machbarkeitsstudie vorliegen, in der drei Varianten bewertet werden: Wiedereröffnung der Schleuse mit automatischem Betrieb oder mit Handbetrieb sowie die endgültige Schließung. Darüber soll dann die Bürgerschaft entscheiden.

