Angesichts der milden Winter in MV darf nicht vergessen werden, dass die Winter in MV in den letzten 80 Jahren durchaus auch kalt und schneereich waren. So gab es mehrere extreme Winter, in denen die Ostsee nur noch mit Eisbrechern befahren werden konnte und den Verkehr lahmgelegt haben.

Nach Angaben des NDR-Wetterexperten Stefan Kreibohm, war der kälteste Winter, seit den Messungen ab 1890, im Jahr 1940 mit einer Wintermitteltemperatur von -5,6 Grad Celsius in Schwerin. Dieser Wert weicht auch im restlichen Mecklenburg-Vorpommern kaum ab.

-28,7 Grad Celsius ist Rekord

Im Jahr 1956 gab es einen extrem kalten Februar mit einer Mitteltemperatur von -8,2 Grad Celsius. Die kälteste gemessene Temperatur in MV gab es am 6. Februar 2012 mit -28,7 Grad Celsius in Ueckermünde. Normalerweise hat der Februar eine Durchschnittstemperatur von 0 Grad Celsius.

Laut dem Meteorologen war aber 1995/96 der letzte richtige andauernde Eiswinter. Was vielen in Erinnerung bleiben wird, ist auch der Jahrhundertwinter 1978/79. Kreibohm ernannte aber auch den Winter 2010 als „wahnsinnig schneereich“. Im Januar gefror die Ostsee so sehr, dass Hiddensee von der Außenwelt abgeschnitten war. Und in Boizenburg wurde in dem Jahr eine Rekordschneemenge mit 49 Zentimeter gemessen.

Zu Ostern 2018 gab es einen plötzlichen Wintereinbruch, der die Volieren beim Vogelpark Marlow zum Einstürzen brachte. Tiere waren verschwunden und es entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

