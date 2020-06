Das wird aus Rostocks alter Suchtklinik in der Südstadt

Rostock

Mehr Platz und bessere Bedingungen für die Ausbildung – das will Rainer Pahl seinen angehenden Erziehern verschaffen. Der Geschäftsführer der gemeinnützigen Eusib GmbH plant deshalb in der Rostocker Südstadt einen neuen Bildungscampus. Auf dem Gelände der ehemaligen Suchtklinik in der Semmelweisstraße sollen künftig Berufsfachschule und Internat ganz nah beieinander liegen.

„Das Gelände gehört uns schon, der Kaufvertrag ist unterschrieben“, erklärt Pahl. Nun ginge es darum, die geplanten Nutzungsänderungen genehmigt zu bekommen. Aktuell findet die drei- bis vierjährige Ausbildung der Erzieher und Heilerzieher im Pädagogischen Kolleg in der Doberaner Straße/Ecke Lohmühlenweg statt. Ein großes Internat hat der Bildungsträger bisher nicht, lediglich elf Zimmer über dem Butterblume-Gebäude nahe dem Doberaner Platz, die von den Auszubildenden gemietet werden können.

Abriss schafft Platz für mehr Lehrräume

Der Großteil der Schüler müsste sich auf dem angespannten Rostocker Wohnungsmarkt selbst nach Unterkünften umsehen. „Deshalb brauchen wir ein größeres Internat, viele unserer zurzeit 220 Schüler stammen nicht aus Rostock“, sagt der Geschäftsführer. Erzieher seien gefragt, die Interessenten für eine Ausbildung kämen deshalb aus dem ganzen Bundesgebiet.

Das Grundstück in der Semmelweisstraße sei ideal für die Ansprüche des Bildungsträgers. „Es liegt in der Nähe der Körperbehindertenschule, mit der wir bei der Ausbildung zusammenarbeiten, außerdem sind Lehrräume und eine Sporthalle bereits vorhanden“, so Pahl. Die Halle würde sogar schon von seinem Unternehmen genutzt: „Dort finden nachmittags die Kurse der Zirkusschule vom Zirkus Fantasia statt. Nun können wir sie vormittags noch mit den Berufsschülern nutzen.“

Der Großteil des Geländes soll so bestehen bleiben, wie er ist. „Wir wollen nur weitere Lehrräume schaffen und dafür ein flaches, einstöckiges Gebäude abreißen und durch ein zwei- oder dreistöckiges ersetzen“, sagt Rainer Pahl. Der vorhandene Campus-Charakter soll dabei auf jeden Fall erhalten werden.

Ab August soll das Internat nutzbar sein

Der Eusib-Geschäftsführer ist froh, dass er das Grundstück in der Südstadt erwerben konnte. „Es stand schon ein Jahr leer und gehörte einem Fonds“, berichtet Pahl. Durch die geplanten Baumaßnahmen brauche es aber noch ein bisschen Zeit, bis die Berufsschule am neuen Standort starten kann. „Unser Ziel ist August 2022“, so Pahl, der für das Vorhaben Investitionen im einstelligen Millionenbereich tätigt.

Rainer Pahl und Dorothea Reinmuth zeigen ihren Plan für die Umgestaltung des "Groten Pols". Quelle: OVE ARSCHOLL

Das Internat soll aber bereits im August diesen Jahres einzugsbereit sein. Durch die vorherige Nutzung als Rehabilitationsklinik seien ja bereits nutzbare Gästehäuser vorhanden. „Das wird ein schönes Gelände, zudem ist es mit Bus und Bahn gut zu erreichen und dadurch auch relativ zentrumsnah.“

Rückzug von den Plänen am Groten Pohl?

Noch offen ist, ob auf dem Gelände auch eine neue Kindertagesstätte errichtet wird. „Dazu müssten wir noch ein Bauverfahren anschieben und es ist derzeit nicht sicher, ob das mit Blick auf unseren Zeitplan etwas wird“, relativiert der Geschäftsführer die Idee eines Kita-Neubaus.

Die gemeinnützige Eusib GmbH ist zudem seit Jahren im Gespräch, auch im geplanten neuen Wohngebiet am Groten Pohl einen Bildungscampus errichten zu wollen – unter anderem mit dem Pädagogischen Kolleg, einer Kita sowie einer Erweiterung der Werkstattschule, die ebenfalls zu diesem Träger gehört. „Unser jetziges Vorhaben ersetzt das aber zum Teil“, sagt Rainer Pahl. Als sich die Chance bot, in der Semmelweisstraße schneller den dringend benötigten Platz schaffen zu können, hätte er sie genutzt. „Zudem haben wir für den Groten Pohl auch noch gar keine Konditionen“, erklärt er.

Derzeit ist nämlich immer noch offen, wann und in welcher Form das neue Gebiet am Groten Pohl realisiert wird. Obwohl die auf dem Gelände befindlichen Kleingärten bereits seit drei Jahren geräumt sind, gibt es für die Entwicklung des Areals noch immer keinen rechtsgültigen Bebauungsplan. Und den gibt es laut Ralph Müller, dem Chef des Rostocker Stadtplanungsamtes, auch nicht vor 2022. Die Eusib gGmbH kann dann ein paar Hundert Meter Luftlinie weiter bereits auf dem eigenen neuen Campus den Betrieb aufnehmen.

Von Claudia Labude-Gericke