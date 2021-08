Das wünschen sich die Graal-Müritzer für ihr Seeheilbad

Graal-Müritz

Zu viele Touristen, Autos und Parkplätze. Zu wenig öffentliche Verkehrsmittel und Möglichkeiten für gehandicapte Menschen. In Graal-Müritz sind viele Einwohner mit der Entwicklung des Ortes nicht zufrieden. Mit einer neuen Strategie ging Bürgermeisterin Dr. Benita Chelvier nun einen Schritt auf die Anwohner zu: In vier Zukunftswerkstätten waren alle Graal-Müritzer am vergangenen Wochenende eingeladen, ihre Ideen zusammen mit zwei Bauplanungs-Studentinnen aus der Hamburger Hafencity aufs Papier zu bringen. Der Hintergrund: Das Seeheilbad muss seinen Flächennutzungsplan überarbeiten und die Verwaltung möchte die Einwohner maximal in die Veränderungen einbeziehen.

Vorbereitungen seit dem Frühjahr

Auf die Zukunftswerkstätten bereiteten sich alle Seiten monatelang vor. Die Studentinnen, für die das Projekt gleichzeitig als Masterarbeit für ihr Studium gilt, nahmen den Ort seit dem Frühjahr genau unter die Lupe und schlüsselten Stärken, Schwächen und Möglichkeiten auf. Die Anwohner hingegen waren im Vorfeld aufgerufen, einen Fragebogen mit ihren Wünschen auszufüllen. 159 Graal-Müritzer im Alter von 31 bis 65 Jahren nutzten die Chance.

Fakt ist, seit 2007 muss das Seeheilbad mit einer konstant abnehmenden Bevölkerungszahl leben. Außerdem sind 51 Prozent der Einheimischen über 60 Jahre alt – ein überdurchschnittlich hoher Wert im Vergleich zu benachbarten Gemeinden und nicht unwichtig für die zukünftige Planung und Entwicklung. Als meistgenannte Lieblingsorte gaben die Befragten den Strand und den Wald an. Besonders wichtig sind den Einheimischen der Naturschutz und der Erhalt der Grünflächen, bezahlbares Wohnen und auf Platz drei der Klimaschutz.

Zu wenig Möglichkeiten für Gehandicapte

Die angehenden Bauplanerinnen Elena Frühauf (27) und Jessica Zander (26) beschäftigten sich vor allem auch mit einem Thema, das den meisten Graal-Müritzern auf den Nägeln brennt: der verträglichen Tourismusgestaltung. Doch während der Diskussion mit den Einheimischen wurden noch ganz andere Wünsche und Bedürfnisse laut. „Warum gibt es in einem Ort, in dem sich sieben Kureinrichtungen und zwei Pflegeheime angesiedelt haben, keinen Behindertenbeauftragten, der sich für die Belange gehandicapter Menschen einsetzt?“, fragte beispielsweise Sigrid Blankenstein, die selbst auf einen Rollator angewiesen ist. Viele Orte seien für sie nicht erreichbar – sei es nun das Meer, da es keine behindertenfreundliche Strandaufgänge gibt, oder das Rathaus.

Anwohner Stefan Lehmann bestätigte: „Nicht nur behindertenfreundliche Wege fehlen, sondern auch ein Flyer und Schilder, die diese ausweisen. Außerdem benötigt Graal-Müritz dringend eine Ampel vor dem Edeka-Markt, die mit einer Blindenbenutzung ausgestattet ist – es gibt im Ort sehr viele sehschwache Menschen.“ Einen Behindertenbeirat bestehend aus fünf Ehrenamtlichen möchten die Graal-Müritzer nun gründen, um auch den Gesundheits-Tourismus im Ort voranzubringen. „Das bedeutet keinen finanziellen Aufwand aber eine enorme Verbesserung für die Gemeinde“, resümierte Elena Frühauf.

Graal-Müritz muss raus aus der Isolation: Diesen Wunsch formulierte Fridtjof Behrens mit Studentin Jessica Zander. Quelle: Carolin Riemer

E-Bike-Fahrer sind eine Gefahr

Anwohner Roy Parrish brachte noch ein weiteres wichtiges Thema zur Sprache, dem sich die Gemeinde widmen müsse: „Der gegenseitigen Rücksichtnahme von Radfahrern und Fußgängern.“ Vor allem in E-Bike-Fahrern, die sehr schnell an uneinsichtigen Kreuzungen an Strandaufgängen vorbeifahren, sieht er ein großes Gefahrenpotenzial. „Wenn Kinder das Meer sehen, laufen sie los und vielleicht direkt vor ein Rad“, gab er zu bedenken. Die Gemeinde solle mit Schildern auf die Gefahr aufmerksam machen und zur Vorsicht mahnen, wünscht er sich.

Etwa 15 Anwohner nahmen jeweils an den vier Workshops teil und hielten ihre Anregungen schriftlich fest. Quelle: Carolin Riemer

Raus aus der Isolation

Ein großes Thema der Graal-Müritzer ist auch die Mobilität in dem großen Ort. Provokant formulierte eine Arbeitsgruppe: „Graal-Müritz muss raus aus der Isolation“. Die Verbindung des öffentlichen Nahverkehrs sei in Richtung Rostock recht gut ausgebaut, fehle jedoch fast gänzlich in Richtung Ribnitz. Dabei haben viele Graal-Müritzer in der Bernsteinstadt ihre Ärzte. Doch nicht nur nach außen, sondern auch im Ort fehlen ihnen die Angebote. Der Wunsch nach einem Bürgerbus und Leihfahrrädern, E-Rollern und vielleicht wenigen Leih-Autos, die an der Kurstraße, dem Bahnhof und der Seebrücke stationiert werden, kam zur Sprache.

Elena Frühauf und Jessica Zander zeigten sich mit der bürgernahen Arbeit am Ende der Veranstaltung der Zukunftswerkstätten sehr zufrieden. Sie überarbeiten nun sämtliche Ideen der Einheimischen und prüfen sie auf deren Machbarkeit. „Danach werden wir sie der Bürgermeisterin und der Verwaltung vorstellen“, sagte Elena Frühauf.

Von Carolin Riemer