Der neue Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) hat mit seinem Wahlkampf große Hoffnungen geweckt. Am heutigen Montag nimmt der 47-Jährige nun seine Arbeit auf. Die Rostocker haben viele Wünsche.

„Es wäre toll, wenn der Stadthafen Erholungsgebiet mit Grünflächen und Grillplätzen werden würde“, sagt Referendarin Lisa Schlegel. Auch sollte der neue OB unbedingt an der Fußgängerbrücke nach Gehlsdorf festhalten. „Diese würde vieles erleichtern“, ist Schlegel überzeugt. Robert Steinhagen wünscht sich generell, dass Grünflächen in der Stadt erhalten werden. „Gerade für Hunde wäre das toll.“ Neue Grünflächen zu schaffen, sei deutlich schwieriger, so Steinhagen.

Eine klare Ansage an Madsen kommt von Dagmar Krauße im sozialen Netzwerk Facebook: „Er soll Rostock nicht verschandeln und das Stadtbild erhalten und natürlich etwas für die Bevölkerung tun“, schreibt Krauße.

Peggy Kleditz würde gern eine Stunde lang bei Madsen vorsprechen dürfen, um ein Anliegen zum Ausdruck zu bringen. „Ich hoffe, er bleibt so bürgernah wie zu Wahlkampfzeiten“, so Kleditz. Doch da hat sie keine Bedenken: „Claus Ruhe Madsen wird es schon packen.“

Diana Berger wünscht sich, dass der neue OB Tiny-Häuser in Gartenanlagen als feste Wohnsitze erlaubt. Zwar stehen dem Bundesgesetze entgegen. „Aber er hat das selbst in seinem Wahlkampf zur Sprache gebracht - also braucht er es nur einzuhalten“, schreibt Berger auf Facebook.

Robert Schütz hofft, dass Madsen wie bisher einfach Spaß hat. „Und dass er weithin so präsent ist.“ Schließlich würden ihn die Menschen deshalb so mögen.

