Rostock

Starker Schneefall an der Küste: Seit Dienstag hat es vor allem auf dem Streifen zwischen Boltenhagen und Kap Arkona auf Rügen kräftig geschneit. Auch in der Hansestadt Rostock fielen am Mittwoch den ganzen Tag große Mengen Schnee vom Himmel.

Nach Angaben des OZ-Meteorologen Ronald Eixmann seien es an diesem Tag sieben bis zehn Zentimeter an der Küste gewesen, in Rostock vier. Kurioserweise war es regional sehr unterschiedlich, manche Orte bekamen wenig oder keinen Neuschnee zu sehen.

Schneewolken an einer Perlenkette

Eine Ursache für die derzeitige Witterung ist laut Eixmann der sogenannte „Lake-Effekt“ – benannt nach den großen Seen in Nordamerika. Über der Ostsee erwärmt sich die kalte Luft und nimmt Feuchtigkeit auf. Dann steigt die warme Luft auf. Dadurch kondensiert die in ihr gespeicherte Feuchtigkeit in Form von Wolken und Niederschlag. Diese Wolken haben sich durch den Wind aus Nordosten derzeit wie an einer Perlenkette entlang der Ostseeküste aufgereiht, erklärt der OZ-Meteorologe. Weil diese durch die wechselnde Anströmrichtung ein wenig hin und her „schwinge“, sei der Schneefall sehr stark lokal begrenzt.

Zudem lasse sich so erklären, warum in Küstennähe mehr Schnee liege als im Landesinnern. „Im Süden von MV sind es zwischen fünf und zehn Zentimeter, in Küstennähe wird es mitterweile zweistellig“, sagt Ronald Eixmann. So lägen am Kap Arkona auf Rügen inzwischen 24 Zentimeter Schnee, auf Fischland-Darß-Zingst immerhin 17 Zentimeter. Bei Temperaturen von unter -10°C ist inzwischen auch das Stettiner Haff mit einer rund zehn Zentimeter dicken Eisschicht überzogen.

Für die kommenden Tage erwartet der Fachmann zwar weitere Schneefälle, die Großwetterlage soll jedoch ruhiger und freundlicher werden. „Die Windgeschwindigkeit nimmt im Mittel ab“, sagt Ronald Eixmann. Die Temperaturen würden voraussichtlich tagsüber um die Null Grad liegen und nachts darunter fallen. Insgesamt erwartet der Fachmann aber weniger Wetterkapriolen.

Zahlreiche Unfälle im ganzen Land

Auf glatten Straßen ereigneten sich am Mittwoch im ganzen Land zahlreiche Unfälle. Dabei wurden mindestens drei Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Bei Lüdersdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) überschlug sich ein Autofahrer auf der Autobahn 20 in Richtung Lübeck und wurde verletzt gerettet. Zur Unfallzeit gab es Schneefall. Außerdem rutschten Autos am Morgen bei Kröpelin (Landkreis Rostock) auf der A20 in Leitplanken, so dass es zu Rückstau kam. Auch am Dienstagabend rutschte ein 48-Jähriger bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erst mit dem Wagen in einen Zaun, flüchtete, kollidierte mit einem Baum und landete auf einem Acker.

Aber auch für Fußgänger und Radfahrer waren die teilweise schlecht geräumten Gehwege eine Gefahr. Sie rutschten auf dem weg zum Einkaufen oder zur Arbeit aus. Das machte sich auch an der Universitätsmedizin Rostock bemerkbar. „Wir haben deutlich mehr Patienten als gewöhnlich bei uns“, sagte Prof. Dr. Thomas Mittlmeier, Direktor der Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Viele kamen mit Verstauchungen und Knochenbrüchen, aber auch Menschen mit Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen durch Rodelunfälle werden in der Unimedizin in Rostock behandelt.

In Rostock und im Umland kam es am Morgen zu Verspätungen im Busverkehr. Die Straßenbahnen fuhren jedoch größtenteils planmäßig.

Schnee in Rostock: Wann wird meine Straße geräumt? Die Kinder freut es, Autofahrer sind genervt: Am Mittwoch fielen in Rostock etliche Zentimeter Schnee. Der Winterdienst kam kaum hinterher, die Straßen freizuschieben, bevor erneute Schneefälle diese wieder bedeckten. Doch wie arbeitet sich der Trupp eigentlich durch die Stadt und wann sind welche Straßen dran?





Christine Sydow aus Rostock geht mit ihren Enkeln Lotte (3) und Hedi (7) in den Wallanlagen spazieren. Gemeinsam singen sie „Schneeflöckchen Weißröckchen“.

Foto: Ove Arscholl

Endlich kommen die Skier zum Einsatz. Steffen Kluck ist mit Freunden zum Langlaufen verabredet - und fährt durchs Bahnhofsviertel in Richtung Pölchow.

Foto: Ove Arscholl

Ob die (Schnee)Decke bei den aktuellen Temperaturen ausreichend wärmt?

Foto: Börner

11 cm Schnee - wie viel heute wohl noch fallen wird?

Willst Du einen Schneemann bauen? Für Groß und Klein geht es in Lichtenhagen eher nochmal auf die Schlitten, bevor an Rostocks Super-Schneetag bald die Sonne untergeht. Auch die Rodelpiste an den Kleingärten ist gut besucht.

Fotos: Börner

Eisiger Wind zieht auf und wirbelt den Schnee auf den Straßen umher. Wer jetzt noch nach draußen gehen möchte sollte sich besonders warm einpacken.

Und weg mit dem Schnee: Uwe Stiftel räumt den Gehweg vor seinem Haus in der Stephanstraße.

Foto: Ove Arscholl

In der Klützer Straße sind noch Parkplätze frei 😉

Foto: Börner

Auf dem Lichtenhäger Brink liegt noch etwas mehr Schnee.

Foto: Börner

Kies, Sand oder Splitt sind die Mittel der Wahl für das Streuen der Gehwege. Der Einsatz von Streulsalz ist dagegen auf den Rostocker Bürgersteigen verboten, da es schädlich für Tiere - zum Beispiel Hundepfoten - das Grundwasser und die Natur ist. Verstöße gegen diese Vorschrift können von der Stadt sogar geahndet werden.

Hier ein aktueller Eindruck aus der Wolgaster Straße im Stadtteil Lichtenhagen. Die Wege sind geräumt, aber jetzt wird es glatt, sagt Fotograf Martin Börner.

Die Rostockerin Janine Kletzin nutzte die freie Zeit bis zur Arbeit für einen Spaziergang durch den Lindenpark. „Ich mag es gern, wenn es draußen so weiß ist“, sagt die 26-Jährige.

Ab und zu schafft es die Sonne durch die dicken Schneewolken. Aber nur kurz - Dann zieht es wieder zu und dicke Flecken fallen vom Himmel.

So beeindruckend sieht die Stadt im Schnee von oben aus. Foto: Frank Söllner

Von Cora Meyer