Rostock

Wer im Sommer Kurs auf Warnemünde nimmt, hat es oftmals nicht leicht. Besonders hart trifft es all jene, die auf ihr Auto angewiesen sind. Denn sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen über den Rostocker Nordwesten scheinen, strömen Tausende Menschen ins Ostseebad. Überfüllte Parkplätze, ein zähflüssiger Verkehr im gesamten Ort und kilometerlange Staus sind die Folge – allen voran an der Kreuzung B 103, Richard-Wagner-Straße und Rostocker Straße. Dort kommt es regelmäßig zu langen Wartezeiten an der Ampel. Und das ärgert vor allem die Anwohner.

Könnte eine zusätzliche Fahrspur die Lösung für das Problem sein? Davon zumindest sind viele Warnemünder überzeugt. Seit Jahren schon setzen sie sich dafür ein, dass die Kreuzung an der Stadtautobahn erweitert werde. Immer wieder stand dieses Thema auf der Tagesordnung des Ortsbeirates, wie der ehemalige Vorsitzende Alexander Prechtel bestätigt.

Gespräche mit der Stadt laufen

Er ist davon überzeugt: „Eine Erweiterung der Fahrbahn würde den Verkehr an dieser Stelle deutlich entlasten.“ Und nicht nur den. Auch die Umwelt würde davon profitieren. Denn die ständigen Staus würden die Abgaswerte deutlich in die Höhe treiben. „Wir reden immer davon, dass wir eine klimaneutrale Stadt werden wollen, doch in solchen Punkten passiert einfach nichts“, kritisiert Prechtel.

Dies sei nur einer der Gründe, wieso der Ortsbeirat Warnemünde derzeit wieder mit der Stadtverwaltung in Kontakt stehe, wie Wolfgang Nitzsche (Linke), Chef des Gremiums, verrät. „Wir als Gremium sind uns einig, dass hier endlich etwas passieren muss. Eine zusätzliche Fahrspur wäre aus unserer Sicht die beste Lösung.“ So habe man es auch dem städtischen Tiefbauamt und dem zuständigen Senator mitgeteilt.

Verkehrstechnische Prüfung

Eine Option, die innerhalb der Stadtverwaltung allerdings auf wenig Zuspruch stößt. Nach einer verkehrstechnischen Prüfung sei man zu dem Entschluss gekommen, dass die Erweiterung der Kreuzung nur zu einer weiteren Reduzierung der Gesamtleistungsfähigkeit des Knotenpunktes führen würde. Außerdem wäre dafür ein größerer Umbau sowie eine Umnutzung von Teilen des Mittelstreifens und der Sperrfläche erforderlich.

Entsprechend sei der Vorschlag des Ortsbeirates verworfen worden, wie Holger Matthäus (Grüne), Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau, nun auf OZ-Anfrage mitteilt. „Aktuell gibt es keine Planungen, den Knoten um einen zusätzlichen reinen Rechtsabbieger zu erweitern“, sagt er bestimmt.

Autofreies Ostseebad als Lösung?

Weiter betont der Senator: „Der Verkehrsknoten am Ortseingang von Warnemünde muss in einen größeren Kontext eingebettet werden.“ Derzeit befinde sich ein neues Konzept in der Diskussion, welches vorsieht, den Ortskern Warnemündes autoarm zu gestalten. Eine erste Veranstaltung habe dazu bereits stattgefunden und auch ein Projektbeirat wurde gegründet. „Das Ziel ist, neue umweltfreundliche Mobilität zu ermöglichen und den Kraftfahrzeug-Verkehr möglichst aus dem Ort herauszuhalten.“ Der Planungszeitraum umfasse die Jahre 2022 und 2023.

Zurzeit würden zudem Untersuchungen laufen, um den gesamten Verkehrsraum von Lichtenhagen bis Warnemünde neu zu denken. Darin enthalten seien eine Busspur von Lichtenhagen nach Warnemünde (östlich), der Radschnellweg (Zweirichtungsverkehr westlich) und die Aktivierung von Parkplätzen im Bereich S-Bahn Lütten Klein und Lichtenhagen im Rahmen des Park-and-Ride-Konzeptes.

Auch soll der jetzige ebenerdige Parkplatz östlich vor Warnemünde als großer P&R-Parkplatz und Abstellplatz für Gäste- und Warnemünder Kraftfahrzeuge zusammen mit anderen Eigentümern entwickelt werden. Die Gespräche dazu würden bereits laufen. „Ebenso wird sich mit der Fertigstellung der Verlängerung der Mecklenburger Allee bis Elmenhorst eine Verkehrsverlagerung einstellen“, so Matthäus. „Es ist vieles vorgesehen.“

Von Susanne Gidzinski