Rostock

Das Schweinchen grinst quietschvergnügt, dabei säbelt ihm Ullrich Deprie gerade ein saftiges Stück vom Hinterschinken ab. Wer könnte es ihm verdenken? Das Spanferkel ist zum Anbeißen. Vom Ringelschwanz bis zum rosa Rüssel besteht das Tier aus Marzipan. Die süße Schweinerei ist Teil dessen, womit Unternehmenschef Deprie Brautpaare auf den Geschmack bringen möchte: Rostocks Schokoladen-König lädt zur Hochzeitstorten-Schau.

Normalerweise würde das Team der Schokoladerie de Prie bei Rostocks Hochzeitsmesse süße Sünden präsentieren. Die Veranstaltung aber muss in diesem Jahr aufgrund des Corona-Lockdowns ausfallen. Stattdessen will Ullrich Deprie am 19. und 20. Februar in seinem Fährhaus in Schmarl Torten-Trends zeigen. „Wir haben dafür ein sicheres Hygienekonzept ausgearbeitet.“

Anzeige

Bilderalerie: Tolle Torten von de Prie aus Rostock

Zur Galerie Schokoladerie de Prie: Tolle Torten und Süßes fürs Osterfest

Besucher werden nur nach vorheriger Anmeldung und mit Mundschutz in den Warnowsalon gelassen. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, sind Eingang und Ausgang voneinander getrennt. Gäste dürfen nur paarweise und jeweils für eine halbe Stunde die gut 30 ausgestellten Torten bestaunen. Zu sehen gibt es, was die Herzen von Heiratswilligen höherschlagen lässt: Etagentorten mit Schoko-Toppern, maritime Motivtorten, mit Blumen oder Blattgold verzierte Fondant-Kreationen. Zum Vernaschen sind die aber nicht. „Das sind Styropordummys“, erklärt Konditormeisterin Dana Kickhefel.

Schweinerei für Süßigkeitenfans: Ullrich Deprie präsentiert ein Marzipanpanferkel am Spieß. Quelle: Ove Arscholl

Doch das Schlaraffenland hat auch etliches parat, nach denen sich Naschkatzen die Finger lecken dürften: Pralinen, Cake-Pops und Cupcakes für Festtafeln und Candybars. Zugreifen ist aber nicht erlaubt, die Corona-Bestimmungen verbieten es. Auf Wunsch könnten sich Gäste nach dem Messebesuch im Laden nebenan Kostproben für zu Hause mitnehmen, erklärt Ullrich Deprie.

Der Schokoladerie-Chef ahnt, womit er den Geschmack von Brautpaaren in der Hochzeitssaison 2021 treffen könnte. „Schwebende und sich drehende Torten sind total angesagt.“ Beides will er in der Schau zeigen und darüber hinaus sogar eine Torte kopfstehen lassen. Ein spezielles Metallgerüst ermöglicht, dass sich die Kalorienbombe scheinbar allen Naturgesetzen widersetzt. „Ein absoluter Hingucker“, schwärmt Deprie.

Ein weiterer Augenschmaus entsteht in der Produktion nebenan: Konditorgesellin Margaretha Brink modelliert „Die Vogelhochzeit“ – ein Schaustück aus Schokolade. Während sie Vögel und Federn auf einen Baumstamm klebt, geht’s am anderen Ende der Halle rund: Hühner und Hasen rotieren im Hohlkörper-Karussell. „Unsere Osterproduktion läuft auf Hochtouren“, sagt Ullrich Deprie.

Die vergangenen Monate – für Rostocks Schokoladenmacher waren sie wahrlich kein Zuckerschlecken. Durch die Corona-Pandemie und zwei Lockdowns sind ihnen im vergangenen Jahr sowohl Oster- als auch Weihnachtsgeschäft weggebrochen. Auch jetzt hat Ullrich Deprie die Öffnungszeiten seiner Läden, die er in Rostock, Güstrow, Kühlungsborn und Stralsund betreibt, verkürzt. Das Geschäft im Kröpeliner-Tor-Center ist ganz geschlossen. Da Laufkundschaft fehlt, würde es sich nicht lohnen.

Wedding Bash 2021 Klein, aber fein: Die Hochzeitsmesse Wedding Bash soll im Herbst dieses Jahres zum dritten Mal im Kurhaus Warnemünde stattfinden. Für das Event am 17. Oktober werden noch Aussteller gesucht. Wer seine Dienstleistung präsentieren möchte, kann sich noch bis 28. Februar online auf www.wedding-bash.de bewerben.

Das macht sich finanziell bemerkbar. Besonders bitter aber sei, dass seine Leute tonnenweise Süßigkeiten umsonst hergestellt haben, sagt Ullrich Deprie. Saisonartikel, wie Schokoweihnachtsmänner, sind nach dem jeweiligen Fest quasi unverkäuflich. „Die kannst du nur noch wegschmeißen. Das hat einen psychologischen Effekt, wenn du ständig das Gefühl hast, für die Tonne zu arbeiten.“

Deshalb ist die Tortenschau für Depries Mitarbeiter doppelt wichtig: Sie verspricht neue Aufträge und eine Gelegenheit, dass ihre Arbeit von Kunden wertgeschätzt wird. Viel Zuspruch verheißt ein Blick auf die Gästeliste: Viele Termine sind bereits ausgebucht.

Hochzeitspaare, die sich die verbliebenen Zeitfenster sichern möchten, können sich telefonisch unter 0381/ 3759954 oder per Mail an info@schokoladerie.com anmelden.

Von Antje Bernstein