Debatte um Klärschlamm-Verbrennung: Das zahlen die Rostocker schon jetzt  

Rostock

Die Diskussion um die geplante Klärschlamm-Verbrennungsanlage im Rostocker Stadtteil Bramow ist neu entfacht. Zuletzt hat sich sogar die Industrie- und Handelskammer zu Rostock eingeschaltet und die Bürgerschaft dazu aufgefordert, sich noch einmal mit dem 58-Millionen-Euro-Projekt zu befassen. Grund ist der Wegfall der geplanten dezentralen Trocknungsanlagen in Grevesmühlen und Schwerin.

Es gibt viele offene Fragen: Was bedeutet der Wegfall der dezentralen Trocknung für den Bau der Anlage? Was wird nun aus den eingeplanten Fördermillionen? Welche Kosten kommen auf den Gebührenzahler zu? Die OZ hat nachgehakt.

Anzeige

Was bedeutet der Wegfall der dezentralen Trocknung?

Wie die Klärschlamm-Kooperation MV (KKMV) auf OZ-Anfrage mitteilt, ist im technischen Konzept der geplanten Verbrennungsanlage schon immer eine zentrale Trocknung vorgesehen gewesen. „Durch den Wegfall der dezentralen Vortrocknungen fallen nun rund 22 Prozent Klärschlamm in Originalsubstanz zusätzlich an“, sagt KKMV-Geschäftsführer Klaus Rhode. Dies führe zwar zu einer Vergrößerung der Schlammtrocknungskapazität in der Anlage, sei aber in der aktuellen Projektplanung und den Gesamtkosten in Höhe von 58 Millionen Euro berücksichtigt, so Rhode.

Lesen Sie auch:

Gehen nun auch die Förder-Millionen verloren?

Für den Bau der Anlage will die KKMV Fördermittel beim Wirtschaftsministerium in Schwerin beantragen. 15 Millionen Euro sollen aus dem Topf „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” kommen. „In Gesprächen wurden Möglichkeiten der Unterstützung erörtert“, sagt Ministeriumssprecher Gunnar Bauer. Dazu zähle die Förderung innovativer Anlagenbestandteile des Vorhabens, wie zum Beispiel der Phosphatrückgewinnung. „Ein entsprechender Antrag liegt aber derzeit nicht vor“, so Bauer. Laut KKMV werde daran aktuell noch gearbeitet.

Weitere sieben Millionen Euro Fördergelder wollte die KKMV für die dezentrale Vortrocknung vom Bundesumweltministerium erhalten. Ein Förderantrag für die Vortrocknung in Stavenhagen ist jedoch zuletzt abgelehnt worden.

Welche Folgen hat das für den Gebührenzahler?

Ursprünglich hatte die KKMV ein Verwertungsentgelt von 63,9 Euro pro Tonne Klärschlamm vorgesehen. Hier waren die Fördergelder in Höhe von insgesamt rund 22 Millionen Euro bereits miteinkalkuliert. Sollten diese Gelder jedoch wegfallen, würden die Kosten auf 89 Euro je Tonne steigen, hieß es 2019 in einer Beschlussvorlage für die Bürgerschaft. Zitat: „Im Durchschnitt über 20 Betriebsjahre ergäbe sich ein um 30 Prozent höheres Entgelt.“

Neuer Geschäftsführer bei KKMV Steffen Bockholt (41) wird neuer Geschäftsführer der Klärschlamm-Kooperation Mecklenburg-Vorpommern GmbH (KKMV). Bockholt war bisher Prokurist des Unternehmens und tritt zum 1. Januar 2021 die Nachfolge von Klaus Rhode (69) an. Rhode lenkte in den vergangenen zweieinhalb Jahren die Geschicke der KKMV und geht in den Ruhestand. Bockholt ist gebürtiger Rostocker und gelernter Maschinenbauingenieur. Die KKMV ist ein Zusammenschluss von 17 abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaften. Als neue Gesellschafter sind jüngst die Neubrandenburger Wasserbetriebe und die Stadt Neustrelitz hinzugekommen. Die Kooperation will im Herbst 2022 mit dem Bau der rund 58 Millionen Euro teuren Klärschlammverwertungsanlage in Rostock beginnen. Nach eigenen Angaben fallen bei der KKMV rund 85 000 Tonnen Klärschlamm und damit zwei Drittel der Gesamtmenge von MV an.

Gemäß dem heutigen Unternehmenskonzept liegt das prognostizierte Verwertungsentgelt jedoch schon jetzt bei rund 100 Euro je Tonne. „Der aktuelle Marktpreis für eine vergleichbare Entsorgung inklusive Transport liegt nach aktuellen Ausschreibungsergebnissen der KKMV bei 110 bis 150 Euro je Tonne“, sagt Geschäftsführer Rhode dazu. Konkurrent Energy from Waste (EEW) hingegen spricht gegenüber der OZ von zweistelligen Beträgen, die angeboten werden könnten.

Die KKMV wirbt auf ihrer Internetseite: „Den Bürgern können wir langfristig stabile Klärschlamm-Entsorgungskosten garantieren.“ Auf OZ-Nachfrage teilt das Unternehmen nun mit, dass höhere Kosten kaum Auswirkungen auf die Schmutzwassergebühren hätten: „Die Kostensteigerungen von zehn Euro je Tonne entsorgten Klärschlamms bedeuten beispielsweise eine Steigerung der Schmutzwassergebühr von rund zwei bis drei Cent je Kubikmeter“, sagt Klaus Rhode.

Wie viel zahlt jeder Rostocker schon heute?

Grundsätzlich muss jeder Grundstückseigentümer in Rostock Trinkwasser-, Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren an den Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) zahlen. „Die Kosten der Klärschlammentsorgung werden dabei über die Schmutzwassergebühren refinanziert“, teilt WWAV-Geschäftsführerin Katja Gödke mit.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine dreiköpfige Familie in Rostock verbraucht durchschnittlich 90 Kubikmeter Schmutzwasser und zahlt dafür knapp 340 Euro pro Jahr. „Der Anteil der Klärschlammverwertung an der Schmutzwassergebühr beträgt für den Durchschnittsverbraucher in Rostock fünf Prozent“, so Gödke. Das entspricht rund 17 Euro im Jahr.

Muss sich die Bürgerschaft erneut mit dem Thema befassen?

Wie Rathaussprecher Ulrich Kunze mitteilt, soll eine Beteiligung der Bürgerschaft an dem Thema Klärschlammverbrennung formal gesehen nicht erforderlich sein. Schließlich sei die öffentliche Abwasserentsorgung als kommunale Aufgabe im Jahr 1994 auf den WWAV übertragen worden. „Die Beschlussfassung in der Bürgerschaft zum Standort der Klärschlammverwertungsanlage ist in diesem Kontext zu sehen und erfolgte im Hinblick auf die Frage der Abwasserentsorgung als Unterstützung für die Vertreter der Hansestadt Rostock für ihre Entscheidung in der Verbandsversammlung des WWAV“, sagt Kunze.

Der Beschluss der Bürgerschaft aus dem Jahr 2019 sei dennoch politisch sinnvoll und bedeutsam gewesen, so Kunze weiter. Die Stadtverwaltung prüfe noch, ob eine erneute Beschlussfassung infolge der jüngsten Entwicklungen nötig ist. „Wir haben weitere Unterlagen angefordert.“

Von André Horn