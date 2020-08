Seit mehr als einem Jahrzehnt wartet der französische Sportartikelhersteller Decathlon darauf, in Rostock eine Filiale bauen zu können. Nun sind offenbar alle Weichen für die Ansiedlung in Schutow gestellt. Die Hansestadt will jetzt vor Ort Baurecht schaffen – auch für zwei Möbelhäuser der Krieger-Gruppe.

So wie in dieser Filiale in Lübeck will Decathlon in Rostock auf Wassersportartikel setzen – und muss es auch. Quelle: Wolfgang Maxwitat