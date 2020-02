Deichkind in der Rostocker Stadthalle: Gesellschaftskritik zum Mitgrölen

Rostock

Viel Krawall und Remmidemmi war beim Konzert von Deichkind in der Rostocker Stadthalle zu erwarten – doch was die Hamburger am Mittwochabend auf der Bühne ablieferten, lässt sich nicht anders als eine große Party beschreiben. Ob mit dem Schlauchboot rein ins Publikum, im Takt der stampfenden Bässe auf dem Trampolin springend oder choreografisch perfekt performt – die Musiker brachten die Stadthalle zum Vibrieren.

Dabei hätte man meinen können, dass die Crew gleich zu Beginn dem Konzert eher eine Partyabsage erteilen wollte: „Keine Party“ hieß der erste Song, den Deichkind in weißen Kostümen und mit Sonnenbrillen an diesem Abend zelebrierten. Der Titel passte allerdings gar nicht zum Treiben vor der Bühne. Stampfend, wie der Schauspieler Lars Eidinger im dazugehörigen Musikvideo, tanzten auch die rund 5000 Konzertbesucher in Rostock zu den hämmernden Elektrobeats. Es war demnach nicht verwunderlich, dass die Fans auf die Frage „Ihr wollt wirklich die ganze Show sehen?“ mit lautem Johlen reagierten.

Siebtes Studioalbum mit viel Gesellschaftskritik

Deichkind sind ein Gesamtkunstwerk. Angefangen als ein Musikerkollektiv im Jahr 1997, das ausschließlich Hip Hop zum Besten gab, ist die Crew heute nicht wirklich mehr einem Genre zuzuordnen. Ein bisschen Rap und noch mehr Elektro beschreibt es vielleicht genauso schlecht wie Party-Punk. Die demonstrativ prolligen und ironisch-humorvollen Zeilen („Like mich am Arsch“) gepaart mit gesellschaftskritischen Texten lässt die Formation rund um Kryptik Joe und MC Porky mehr sein als eine reine Partyband.

Bildergalerie: Deichkind brachten die Rostocker Stadthalle zum Beben

Zur Galerie Die Hamburger Elektro-Punk-Band Deichkind ist am Mittwochabend in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. In dem mehr als zweistündigen Programm boten die Band und ihre Tänzer eine durchchoreographierte Show mit stampfenden Elektrobeats, ständig wechselnden fantasievollen Kostümen und natürlich den jeder Menge Deichkind-Kracher, zu denen die rund 5000 Fans von Anfang an ausflippten.

So kritisieren die 17 neuen Songs ihres siebten Studioalbum „Wer sagt denn das?“, mit denen sie vor allem die erste Hälfte des Konzertes füllten, unter anderem Filterblasen („Wer sagt denn das?“), autonomes Fahren („Endlich Autonom“), Materialismus („Gewinne Gewinne“) und Konsumverhalten („Dinge“). Tiefsinnig trifft dabei immer wieder auf unsinnig. Bestes Beispiel: die Rammstein-Persiflage „1000 Jahre Bier“, in der vier Minuten lang dem Gerstensaft gefrönt wird. Passend dazu spendierte die Crew dem Publikum im Saal Freibier.

„Wollen wir ans Limit gehen?“

Deichkind gelten inzwischen – unter anderem neben Rammstein – als eine der besten Live-Bands des Landes. Das bewiesen die Hamburger am Mittwoch auch in der Rostocker Stadthalle: Im überdimensional großen Fass fuhren sie zu „Roll das Fass rein“ durch die Masse, wechselten ständig die farbenfrohen und teilweise außerirdisch wirkenden Kostüme, sorgten für eine spektakuläre Lichtshow, brachten das Bühnenbild ständig in Bewegung und waren stets mit vollem Elan bei der Sache. Verschnaufspausen gab es kaum.

Die Konzertbesucher hielten mit: Die zweieinhalb Stunden lange Show über wurde getanzt, gepogt und gesprungen. Bis in die hintersten und obersten Reihen war die Masse ständig in Bewegung. „Wollen wir nach Ziesendorf gehen?“, fragte einer der Musiker. „Wollen wir nach Warnemünde gehen? Oder wollen wir ans Limit gehen?“, animierte er die Konzertbesucher, die gleich die nächste Moshpit eröffneten.

Großes Finale mit „Remmidemmi“

In der zweiten Hälfte des Konzerts wurden dann auch die altbekannten Hits der Band wie „Bück dich hoch“, „Leider Geil“, „Bon Voyage“ oder „Niveau weshalb warum“ performt. Ein Lied durfte da natürlich nicht fehlen: „Remmidemmi“ bildete das fulminante Finale, in dem Deichkind noch einmal alle Register zogen. Federn wurden über den Zuschauern verteilt und die Bühne wurde zum bunten Spielplatz mit Hüpfburg und Abrissbirne. Danach blieb den Musikern nur noch eins zu sagen: „Gute Nacht Kinder“.

Von Ann-Christin Schneider