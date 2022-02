Rostock

Emilia (12) will beweisen, dass in ihr eine große Stimme und das Zeug zur Songwriterin steckt – und das vor laufender Kamera. Die Rostockerin ist Kandidatin bei „Dein Song“. Die Kika-Show startet am 14. Februar um 19.25 Uhr in die neue Staffel.

14 Nachwuchskomponisten sowie zwei Songwriting-Duos im Alter von 12 bis 19 Jahren wollen mit ihren selbst geschriebenen Liedern punkten. Mit ihrer Teilnahme hat sich Emilia einen Traum erfüllt. „Meine große Schwester und ich sind große Fans von ‚Dein Song‘. Ich hatte schon mehrere Lieder geschrieben und wollte gern wissen, was professionelle Musiker davon halten.“

Folge wird Mitte Februar ausgestrahlt

Und es sind namhafte Profis, die der Schülerin jetzt ihr Gehör schenken: Musiker Angelo Kelly, Singer-Songwriterin Lotte sowie „Tonbandgerät“-Frontmann Ole Specht und „Juli“-Sängerin Eva Briegel sitzen in der „Dein Song“-Jury und hören ganz genau hin, wenn Emilia ihr Lied präsentiert. Wie sich die Rostockerin geschlagen hat, können Zuschauer am 15. Februar in Folge zwei von „Dein Song“ sehen.

Emilia hat Herzklopfen, wenn sie an das Casting zurückdenkt. „Ich war total nervös vor meinem Auftritt, aber sobald ich angefangen hatte, zu singen, habe ich alles um mich herum vergessen. Die Jury war sehr locker und nett, ich habe mich sehr wohlgefühlt. Auch an die Kameras gewöhnt man sich. Die Filmcrew hat uns gut unterstützt“, erzählt sie.

„Mein erstes Lied habe ich mit acht geschrieben“

Emilia liebt Musik und hat schon in sehr jungen Jahren angefangen, selbst zu komponieren. „Mein erstes Lied habe ich mit acht Jahren geschrieben.“ Bei „Dein Song“ geht sie mit dem Titel „Outside and Inside“ ins Rennen. Die Idee dazu sei ihr in der Bahn gekommen. „Ich habe darin meine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Es hat mich schon immer gestört, dass man meistens nur vom Äußeren beurteilt wird, aber niemand wirklich das Innere wertschätzt.“ Mit ihrem Lied will sie ein Statement gegen Schubladendenken setzen.

Emilia liebt Skaten, Lesen und Basteln. Doch die Musik ist ihre große Leidenschaft. „Ich höre gern Musik, ich singe gern, ich mache gern Musik. Ich liebe es, wenn ich mich mit Musik identifizieren kann und ich möchte auch, dass andere sich mit meiner Musik identifizieren können.“ Ihre Vorbilder sind Top-Stars: Ava Max und Ariana Grande.

Traum: Ein Lied für Rihanna

In ihrem Kinderzimmer hat Emilia ein kleines Tonstudio eingerichtet, in dem sie fleißig neue Songs produziert. Was jetzt noch ein Hobby ist, könnte einmal ihr Beruf werden. Die Zwölfjährige kann sich gut vorstellen, später professionelle Songtexterin und Musikproduzentin zu werden. „Es wäre eine Option für mich, Singer-Songwriter zu werden, aber ich will mich noch nicht darauf festlegen. Musik wird in meinem Leben aber immer eine Rolle spielen.“

Ihr Wunsch: „Ich würde gern mal für Rihanna ein Lied schreiben, weil ich denke, dass wir einen ähnlichen Musikstil haben.“ Emilia ist zuversichtlich, dass sie damit auch bei der „Dein Song“-Jury und dem Publikum den richtigen Ton trifft. „Ich denke, dass ich die gleichen Chancen habe wie die anderen Kandidaten.“

Die „Dein-Song“-Jury: Ole Specht, Lotte, Eva Briegel und Angelo Kelly Quelle: Kika

Das Programm von „Dein Song“ kann sich hören lassen: Kreative Kompositionen, die von Sehnsüchten erzählen, Mut machen sollen und tiefe Einblicke in das Gefühlsleben junger Menschen geben, stehen laut Kika im Fokus des Wettbewerbs. Über 16 Folgen hinweg begleiten die Zuschauer die Nachwuchskomponisten auf ihrem musikalischen Weg. Und der hat es in sich: Wer die erste Herausforderung beim Casting im Wiesbadener Schloss Biebrich überzeugt, zieht ins Songwriting-Camp ein, das im österreichischen Ellmau stattfindet. Wer dann nochmals auftrumpfen kann, darf ins große Live-Finale.

Bei „Dein Song“ treten junge Talente aus allen Teilen Deutschlands an. Emila aus Rostock (hinten 2. v.l.) ist mit dabei. Quelle: Kika

Nur acht Nachwuchstalente bekommen die Gelegenheit, zusammen mit prominenten Musikgrößen – zu denen unter anderem Yvonne Catterfeld, Sängerin Jeanette Biedermann, der Musikgruppe „Deine Freunde“ zählen – an den Kompositionen weiterzuarbeiten und den Song professionell zu produzieren.

„Dein Song“ Die Castingshow läuft vom 14. Februar bis 10. März 2022, montags bis donnerstags ab 19.25 Uhr bei Kika, auf kika.de, im Kika-Player, auf zdftivi.de sowie in der ZDFtivi-App. Das Staffel-Highlight, die Final-Show, wird am 11. März um 19.05 live bei Kika, auf kika.de und zdftivi.de sowie in der ZDFtivi-App und im Anschluss auch im Kika-Player zu sehen sein.

Wie weit es Emilia schafft, erfahren Zuschauer ab dem 15. Februar. Dann wird ab 19.25 Uhr die Folge mit der Rostockerin auf Kika ausgestrahlt. Das Staffel-Finale geht am 11. März um 19.05 Uhr live auf Sendung: Dann präsentieren die acht Finalisten gemeinsam mit ihren Musikpaten ihre fertigen Songs, um die Herzen der Fans zu erobern. Welcher Song am meisten überzeugt und wer am Ende „Songwriter des Jahres“ 2022 wird, entscheidet das TV-Publikum per Telefon- und Onlinevoting.

Von Antje Bernstein