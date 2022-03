„Dein Song“ bei Kika: Emilia (12) aus Rostock gewinnt Finale

Rostock

Die zwölfjährige Emilia hat es geschafft: Sie gewinnt am Freitagabend das große Finale der beliebten Kika-Sendung „Dein Song“.

Runde für Runde kämpfte sich die talentierte Sängerin, die ihre Songs in ihrem Kinderzimmer selbst produziert, ins Finale der 14. Staffel. Mit Musikpatin und Popsängerin Leony performte sie ihr Lied „Outside And Inside“ live im Fernsehen. Emilia bekam am meisten Stimmen und setzte sich gegen sieben weitere Finalisten durch.

Emilia singt mit ihrer Patin Leony Quelle: André Kowalski

Jury-Mitglied Angelo Kelly war begeistert: „Ich habe schon viel gesehen, bin aber von so viel Talent immer wieder überrascht.“ Emilia gewinnt eine Trophäe und 5000 Euro Nachwuchsförderung. „Ich bin unendlich dankbar“, sagt die Kita-Songwriterin des Jahres.

Nach der Bekanntgabe des Voting-Ergebnisses nahm sie die begehrte „Dein Song“-Trophäe aus den Händen der beiden Moderatoren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich entgegen.

Moderatorin Johanna Klum überreicht Emilia die Trophäe Quelle: André Kowalski

Die Moderatoren Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich mit der glücklichen Gewinnerin Emilia. Quelle: André Kowalski

„Ich dachte, ich wäre in einem Traum! Ist das grad wirklich passiert? Es war eine so großartige ‚Dein Song‘- Reise mit so vielen schönen Momenten und all den tollen Kandidaten. Ich bin meiner Patin Leony so dankbar. Bei ihr habe ich gelernt, meine Gefühle auszudrücken – und jetzt wird gefeiert“, freute sich Emilia.

Sichtlich stolz war auch Musikpatin Leony „Ich musste erstmal eine Träne verdrücken, weil ich mich so sehr für sie gefreut habe. Dass sie diese Chance bekommen und nun gewonnen hat, ist toll!“

Von Lea-Marie Kenzler