Rostock

Nach der Demo ist vor der Demo. Im gesamten Nordosten finden sich allwöchentlich Menschen zusammen, die gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. So sagen sie es jedenfalls. Sie sind die Masken leid und impfen lassen wollen sie sich auch nicht. Soweit der Groll, so gut das Versammlungsrecht, das die Proteste als wichtigen Baustein der Demokratie zulässt.

Was aber nicht okay ist, ist, dass dort nun regelmäßig Gewaltbereite auftreten. Denn Versammlungen, Demonstrationen, Kundgebungen, Umzüge sollen dazu da sein, damit sich die Menschen am politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess beteiligen können.

Inzwischen werden die Proteste aber immer gefährlicher – nicht nur für die Polizei, auch für die Demonstranten selbst. Für jene nämlich, die sich an gewaltbereiten Teilnehmern nicht stören und neben ihnen herlaufen.

Tausende Polizisten sind in jeder Woche in MV im Einsatz, um das Recht auf Versammlung zu schützen. Doch wer schützt die Polizei? Die Rufe nach mehr Personal werden laut – zurecht. Denn für die Demonstrationen in Rostock müssen schon Beamte aus Schleswig-Holstein anreisen. Auch Rufe nach einem Demonstrationsverbot werden lauter – zurecht. Denn der Staat kann nicht schützen wollen, dass die Straßen von Rostock Treffpunkt für radikale Schläger sind.

Wer sich prügeln will, soll ins Boxstudio gehen – und nicht eine ganze Stadt in Geiselhaft nehmen.

Von Michaela Krohn