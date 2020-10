Demo in Rostock: Club-Szene protestiert am Kröpeliner Tor

Rostock

Plakate statt Discokugel: Rostocks Clubszene geht auf die Straße. Um auf die verheerende Lage aufmerksam zu machen, in die die Covid-19-Pandemie Rostocks Clubs, Discos und Live-Spielstätten gebracht hat, wollen am Donnerstagnachmittag Hansestädter vor dem Kröpeliner Tor für den Erhalt der Kulturstätten demonstrieren.

Wie Kultur in MV Corona trotzt

Veranstaltungseinladung auf Facebook

Dazu aufgerufen hatte Eva-Maria Kröger, Fraktionschefin der Linken in der Rostocker Bürgerschaft. In den sozialen Medien appellierte sie an die Internetgemeinschaft, für Kulturschaffende in der Stadt unter dem Motto „Tanz im Sinn“ aktiv zu werden.

„Clubs und Livemusikspielstätten haben mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen. Veranstaltungen finden kaum statt oder nur in reduzierter Form. Tanzen ist praktisch verboten, viele Künstler*innen, DJ*s, Sänger*innen, Musiker*innen, Techniker*innen u.v.a. befinden sich in Existenznot. Die Veranstaltungsbranche steckt mitten in der Krise“, heißt es in der Veranstaltungseinladung auf Facebook.

Nicht alle Künstler unterm Rettungsschirm

Und weiter: „Es gibt verschiedene Hilfsprogramme, aber nicht alle Kulturschaffenden und Kulturstätten, zu denen Clubs und Spielstätten übrigens noch nicht gehören (leider!), profitieren von finanziellen Rettungsschirmen. Das Land hat zwar weitere Förderungen in Aussicht gestellt, aber bislang kennen wir keine Details. Deshalb wollen wir noch mal zusammenkommen, um für unsere Clubkultur und deren Erhalt zu demonstrieren.“ Los geht’s um 17 Uhr vor dem Kröpeliner Tor.

Von ab