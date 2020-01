Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Kraftvoll und solidarisch ins neue Jahr. So heißt die Ankündigung der Demonstration „Zusammenhalten für ein solidarisches Jahrzehnt“. Am 4. Januar versammelten sich rund 250 Demonstranten auf dem Margaretenplatz in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Warum sie hier sind? „Wir wollen ein Gefühl von Gemeinsamkeit schaffen, das System, in dem wir leben, hinterfragen und zusammen eine bessere Antwort finden“, erklärt Demo-Sprecher Simon Broß. An diesem Samstagnachmittag sind alte und junge Menschen, Studenten, Großeltern mit Enkelkindern, Mütter und Väter dabei. Auch Vertreter der Umweltschutzbewegung „ Extinction Rebellion“ haben sich unter die Teilnehmer gemischt.

Eine grüne Fahne weht im kühlen Januarwind. Das markante Zeichen der „ Extinction Rebellion“ ist schon von weitem zu sehen. Die kleine Gruppe ist gekommen, um ein Zeichen zu setzen. „Ein Zeichen, dass die Fragmentierung unserer Gesellschaft aufhören muss“, sagt Carolin Hannert. Die junge Doktorandin glaubt daran, dass nur verbessern kann, wer sich bewegt, aktiv wird, seine Stimme erhebt, mitgestaltet. „Wir brauchen mehr Empathie“, sagt sie und fügt hinzu, dass Menschen besser aufeinander achten und auch mal die Perspektive wechseln sollten. Außerdem möchte die Gruppe kooperieren. „Wir können unsere Bewegung mit dem Bestehenden ergänzen und möchten mehr Zusammenarbeiten. Die Demo ist eine Chance, sich zu vernetzen und gemeinsame Veranstaltungen zu initiieren“, sagt der Rostocker Kay Westendorf. Zusammenhalt eben, im besten Sinne.

„Die Idee für die Demo kam eigentlich aus der linken Bewegung“, erzählt Simon Broß. Der junge Mann hält ein Megafon in der Hand und wird die Gruppe gleich anführen. Hier gehe es um das Miteinander, Schulter an Schulter. Die Wut über die niedrige Strafe im Fall des ehemaligen SEK-Polizisten der Prepper-Gruppe Nordkreuz, Geflüchtete, die am Existenzminimum leben müssen, sexualisierte Übergriffe an Frauen und andere Missstände kanalisiere man hier in eine friedliche Veranstaltung, die aufrütteln möchte, so Broß. Vom Margaretenplatz über den Doberaner Platz zum Uniplatz und zur Langen Straße marschieren die Demonstranten. Einige von ihnen halten kleine Zettel in den Händen. „Das sind Sprechchöre, die die Vielfalt unserer Kämpfe widerspiegeln“, sagt Broß. Sie handeln von offenen Grenzen, Antirassismus, Bleiberecht, Mietminderung und Braunkohleausstieg.

Als die Demonstranten den Doberaner Platz verlassen, schaut ihnen ein alter Mann hinterher. Der 90-Jährige habe viele Zeiten erlebt, geboren in der Weimarer Republik, Kindheit in einem nationalsozialistischen Deutschland, Leben im geteilten Deutschland, Ruhestand in der Wendezeit. Heute fühle er sich sicher in einem demokratischen Deutschland, das die Andersartigkeit akzeptiert, Schwachen hilft und Frieden stiftet. „Dafür müssen wir einstehen, dafür müssen wir etwas tun“, sagt er – und zusammenhalten für ein friedliches Miteinander.

